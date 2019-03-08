Две трети Венесуэлы осталось без электричества

Почти вся Венесуэла осталась без электричества, восстановить электроснабжение не удается до сих пор, сообщает Би-би-си. В столице страны Каракасе подача электроэнергии прекратилась вечером 7 марта в самый час пик и город погрузился в темноту. Затем свет отключился и в остальных регионах страны. Из-за отсутствия электроснабжения не работают столичный аэропорт и подземка, а тысячи рабочих и служащих получили вынужденный выходной. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в происходящем «империализм США». В свою очередь лидер оппозиции, самопровозглашенный временный президент Хуан Гуайдо связал отключение электричества с неэффективностью действующего правительства и заявил, что свет в дома венесуэльцев вернется после отставки Мадуро.
«Мы снова стали жертвами электрической войны. На этот раз мы подверглись нападению со стороны производителей и передачи электроэнергии из штата Боливар, в частности, [с гидроэлектростанции] Гури», — заявил министр энергетики Венесуэлы Луис Мотта по государственному телевидению и добавил, что подача электричества может быть возобновлена в ближайшие часы.
Действующий венесуэльский президент Николас Мадуро прокомментировал ситуацию с отключением электричества в стране на своей странице в Twitter. В своем заявлении он обвиняет США в развязывании «электрической войны», объявленной против его страны «американским империализмом», и утверждает, что она будет выиграна. «Ничто и никто не сможет победить народ Боливара и Чавеса», — написал он.
В свою очередь, лидер оппозиции, провозгласивший себя временным президентом страны, Хуан Гуайдо заявил, что отключение света связано с неэффективностью режима Мадуро свидетельствует о хаосе в стране и ростом протестных настроений. «Венесуэле ясно, что свет приходит с прекращением узурпации. Давайте двигаться вперед, — написал он в Twitter. — Свет вернется, как только Мадуро будет отстранен от власти».
В результате отключения электричества в Каракасе закрылось метро и тысячи горожан были вынуждены возвращаться домой с работы пешком, сообщает агентство Би-би-си. В социальных сетях пользователи сообщали об отключениях электроэнергии от Анд до побережья Карибского моря.
После захода солнца 7 марта столица Венесуэлы погрузилась во тьму, отмечает издание. В восточном Каракасе венесуэльцы в знак протеста вышли на улицы и свои балконы и стучали по кастрюлям и сковородкам, выкрикивая при этом «Мадуро! Мадуро!».
По всей Венесуэле происходят ежедневные отключения электричества и ощущается нехватка воды, так как инфраструктура приходит в упадок после многих лет плохого управления и исхода персонала, пишет издание Bloomberg. Почти каждый день крупные города и поселки остаются без света. По мнению отраслевых аналитиков, электрический кризис вызван пренебрежительным отношением властей к существующим проблемам в энергетическом секторе.
Политический кризис в Венесуэле продолжается с середины января. После проведения церемонии инаугурации президента Николаса Мадуро спикер парламента страны Хуан Гуайдо заявил о своих претензиях на кресло руководителя республики в связи с плачевным состоянием экономики, переживающей мощнейший кризис с гиперинфляцией. 23 января Гуайдо на митинге в центре Каракаса объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Мадуро и его окружение считают Гуайдо несамостоятельным политиком, указывая на его связи с Вашингтоном.