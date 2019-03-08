Две трети Венесуэлы осталось без электричества

Почти вся Венесуэла осталась без электричества, восстановить электроснабжение не удается до сих пор, сообщает Би-би-си. В столице страны Каракасе подача электроэнергии прекратилась вечером 7 марта в самый час пик и город погрузился в темноту. Затем свет отключился и в остальных регионах страны. Из-за отсутствия электроснабжения не работают столичный аэропорт и подземка, а тысячи рабочих и служащих получили вынужденный выходной. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в происходящем «империализм США». В свою очередь лидер оппозиции, самопровозглашенный временный президент Хуан Гуайдо связал отключение электричества с неэффективностью действующего правительства и заявил, что свет в дома венесуэльцев вернется после отставки Мадуро.





«Мы снова стали жертвами электрической войны. На этот раз мы подверглись нападению со стороны производителей и передачи электроэнергии из штата Боливар, в частности, [с гидроэлектростанции] Гури», — заявил министр энергетики Венесуэлы Луис Мотта по государственному телевидению и добавил, что подача электричества может быть возобновлена в ближайшие часы.