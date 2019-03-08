Партия перемен провела в Москве пикеты в защиту Кроноцкого заповедника

Активисты Партии перемен и «Открытой России» провели 7 марта в Москве акцию в защиту Кроноцкого заповедника на Камчатке. В разных точках российской столицы — от здания Росрыболовства до Совета Федерации и зоопарка — можно было наблюдать людей с плакатами, на которых были написаны отдельные слова, вместе составляющие лозунг акции: «Защитим Кроноцкий заповедник от Тимченко и Воробьева!». Накануне источники Daily Storm в Минприроды сообщили, что интерес к заповедной нерке вспыхнул в 2005 году и примерно каждые шесть месяцев руководство заповедника получает письма о возможном строительстве рыбоходного канала.





«Вчера [7 марта] в Москве можно было наблюдать странную картину. В самых разных точках города стояли люди с бессмысленными плакатами. «И», «Кроноцкий», «Тимченко» и так далее. Это были мы. И смысл на самом деле был», — написал в своем Telegram-канале Дмитрий Гудков.