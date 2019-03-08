Партия перемен провела в Москве пикеты в защиту Кроноцкого заповедника

Активисты Партии перемен и «Открытой России» провели 7 марта в Москве акцию в защиту Кроноцкого заповедника на Камчатке. В разных точках российской столицы — от здания Росрыболовства до Совета Федерации и зоопарка — можно было наблюдать людей с плакатами, на которых были написаны отдельные слова, вместе составляющие лозунг акции: «Защитим Кроноцкий заповедник от Тимченко и Воробьева!». Накануне источники Daily Storm в Минприроды сообщили, что интерес к заповедной нерке вспыхнул в 2005 году и примерно каждые шесть месяцев руководство заповедника получает письма о возможном строительстве рыбоходного канала.
«Вчера [7 марта] в Москве можно было наблюдать странную картину. В самых разных точках города стояли люди с бессмысленными плакатами. «И», «Кроноцкий», «Тимченко» и так далее. Это были мы. И смысл на самом деле был», — написал в своем Telegram-канале Дмитрий Гудков.
Объясняя смысл акции, политик заявил, что лозунг был специально разбит на отдельные слова, чтобы показать власти: «мы можем быть в самых разных концах что города, что страны, но все равно вместе». «И проблема Камчатки — это и наша проблема, потому что мы россияне. И нам здесь — в отличие от всех олигархов — жить», — добавил Гудков.
Общественник признается, что мог бы и не заметить историю с камчатским заповедником, если бы в его команде не работал выходец с Камчатки, который и рассказал о проблеме. «На Камчатке есть Кроноцкий заповедник (где Долина гейзеров). К сожалению, скоро о заповеднике нужно будет говорить в прошедшем времени. У беды два имени: [член кооператива «Озеро» Геннадий] Тимченко и [губернатор Московской области Андрей] Воробьев», — констатировал политик.
В конце Гудков призывает защитить Кроноцкий заповедник от Тимченко и Воробьева. После того как ими будет «уничтожена Камчатка», считает политик, они примутся за регионы поближе.
Кроноцкий заповедник — один из старейших в России, официальной датой его создания считают 1 ноября 1934 года. Здесь на площади более миллиона гектар среди лесов и вулканов раскинулись уникальные камчатские ландшафты. Одни из ценнейших — Долина гейзеров и озеро Кроноцкое, образовавшиеся 12 тысяч лет назад, когда извержение вулкана перегородило русло реки. Заповедник входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.