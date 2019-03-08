Трамп получит право признать Крым российским

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США 7 марта единогласно одобрил законопроект, запрещающий американскому правительству признавать Крым российским. Однако документ содержит пункт, позволяющий президенту США нарушить этот запрет, если это будет отвечать «интересам национальной безопасности» страны. Законопроект опубликован на сайте Конгресса. Он был внесен на рассмотрение комитета конгрессменом-демократом из Вирджинии Джерри Конноли.
Данный законопроект, который планируется назвать «Закон о непризнании аннексии Крыма», был принят конгрессменами на заседании комитета вместе с рядом других документов. «По единогласному решению инициативы были направлены со внесенными в них поправками [на рассмотрение] в Палату представителей», — отметили в пресс-службе комитета.
Текст законопроекта о Крыме состоит всего из нескольких предложений. «Политика США заключается в том, чтобы не признавать де-юре или де-факто суверенитет Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством, территорией или территориальными водами, — говорится в документе. — Ни один федеральный департамент или агентство не могут предпринимать какие-либо действия или оказывать любую помощь, которая подразумевает признание».
Отдельным пунктом в законопроекте прописано, что президент США может отказаться от данного запрета, если он «решит, что это жизненно важно для интересов национальной безопасности США». Законопроект был внесен в Конгресс 16 января текущего года. Если инициатива будет одобрена обеими палатами конгресса, то она отправится на подпись президенту страны Дональду Трампу.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума, в котором 95,6% участников выступили за присоединение к РФ. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.
В июне 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Крым стал частью России из-за нерешительности его предшественника — Барака Обамы. При этом в ходе избирательной кампании нынешний глава Белого дома заявлял, что в случае своей победы он собирается рассмотреть вопросы о признании Крыма частью России.