Трамп получит право признать Крым российским

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США 7 марта единогласно одобрил законопроект, запрещающий американскому правительству признавать Крым российским. Однако документ содержит пункт, позволяющий президенту США нарушить этот запрет, если это будет отвечать «интересам национальной безопасности» страны. Законопроект опубликован на сайте Конгресса. Он был внесен на рассмотрение комитета конгрессменом-демократом из Вирджинии Джерри Конноли.





Данный законопроект, который планируется назвать «Закон о непризнании аннексии Крыма», был принят конгрессменами на заседании комитета вместе с рядом других документов. «По единогласному решению инициативы были направлены со внесенными в них поправками [на рассмотрение] в Палату представителей», — отметили в пресс-службе комитета.