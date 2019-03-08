В Сети появилось видео с места гибели подростка на станции метро Перово

Днем 8 марта на станции Калининской линии столичного метро Перово под поезд упал подросток. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева. По его словам, сотрудники полиции, дежурившие в этот момент на платформе станции, вызвали скорую помощь, врачи которой констатировали смерть потерпевшего. Видео и фото с места происшествия на станции метро Перово опубликовало на своей странице «ВКонтакте» сообщество «Перово и Новогиреево».
«На станции метро Перово произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 17-летний москвич оказался на жестком пути под прибывающим электропоездом, — приводит слова пресс-секретаря агентство. — Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на пассажира».
Сотрудники полиции на метрополитене, рассказал Мышляев, дежурившие на платформе станции, вызвали наряд скорой помощи, который по прибытию на место происшествия констатировал смерть потерпевшего с предварительным диагнозом «поездная травма, несовместимая с жизнью». Также он отметил, что были опрошены очевидцы инцидента и машинист поезда. По факту случившегося начата проверка, а информация об инциденте направлена в прокуратуру на Московском метрополитене, добавил он.
«На станции Перово в 12:30 встали поезда, отключили контактный рельс. Прибыло МЧС, — пишет администратор сообщества. — Причина: человек попал под поезд. Сейчас он лежит под вагоном, жив ли — не известно. МЧС проводит спасательные работы».
В 12:58 тело погибшего под поездом метро молодого человека подняли на платформу. В 13:07 на пути вновь подали напряжение и движение на желтой ветке подземки было восстановлено, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.