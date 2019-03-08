В Сети появилось видео с места гибели подростка на станции метро Перово

Днем 8 марта на станции Калининской линии столичного метро Перово под поезд упал подросток. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева. По его словам, сотрудники полиции, дежурившие в этот момент на платформе станции, вызвали скорую помощь, врачи которой констатировали смерть потерпевшего. Видео и фото с места происшествия на станции метро Перово опубликовало на своей странице «ВКонтакте» сообщество «Перово и Новогиреево».





«На станции метро Перово произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 17-летний москвич оказался на жестком пути под прибывающим электропоездом, — приводит слова пресс-секретаря агентство. — Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на пассажира».