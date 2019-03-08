NASA опубликовало видео посадки Crew Dragon в Атлантическом океане

Национальное управление США по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) опубликовало в своем Twitter видео приводнения частного космического корабля Crew Dragon (Dragon-2) у побережья американского штата Флорида в Атлантическом океане. Глава космического ведомства США Джим Брайденстайн назвал событие вехой новой эры космонавтики. На видео видно, как спускаемая на четырех парашютах капсула приводнилась и к ней сразу устремились лодки со спасателями.
«Crew Dragon SpaceX возвратился на Землю с всплеском в Атлантическом океане у восточного берега Флориды в 8:45 по восточному времени [16:45 мск], завершая сквозные летные испытания в рамках нашей летной программы», — говорится в комментарии к видео.
Отстыковка корабля Crew Dragon от Международной космической станции (МКС) произошла в 10:32 мск. В 15:53 мск на корабле были запущены двигатели для начала маневра схода с околоземной орбиты, который продлился около 16 минут. В 16:11 мск тормозной маневр был завершен и Crew Dragon начал сход с орбиты. В плотных слоях атмосферы раскрылись парашюты и корабль успешно приводнился возле восточного побережья США. На последнем участке спуска его сопровождал самолет NASA, а в районе приводнения дежурило спасательное судно Go Searcher.
На Землю корабль привез 136 килограммов груза, в том числе результаты научных экспериментов на орбите и манекен Рипли, который в NASA назвали в честь героини фильма «Чужой».
«Сегодняшнее приводнение капсулы Crew Dragon после успешной миссии на МКС ознаменовало очередную веху в новой эре полетов человека в космос. Коммерческая программа NASA стала на один шаг ближе к запуску американских астронавтов на американских ракетах с американской земли», — написал в Twitter глава американского аэрокосмического агентства Джим Брайденстайн, поздравляя SpaceX с успешным возвращением космического корабля на Землю.
Crew Dragon — новейший проект частного космического корабля многоразового использования, разработанный компанией Илона Маска SpaceX. Он рассчитан на семь человек, может перевозить грузы и оснащен системой экстренной эвакуации экипажа. Ранее в компании заявляли, что если спуск корабля на парашюте при возвращении на Землю пройдет удачно, то в апреле его создатели будут тестировать систему аварийного прекращения полета и эвакуации экипажа, а в июне проведут полет с космонавтами на борту.