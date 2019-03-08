Меркель: Вы что, воевать Германии предлагаете?

Новые подробности отказа Берлина от участия в Керченской авантюре США опубликовал израильский политолог Соломон Манн. По его словам в закрытом аккаунте одного из немецких политиков появилась запись перепалки по этому вопросу на заседании кабинета министров между немецким канцлером Ангелой Меркель и министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен. Последняя настаивала на том, чтобы выполнить просьбу Вашингтона и Киева, а также рекомендацию НАТО и присоединить германский корабль к провокации в Керченском проливе.





«Вы рассуждаете как дети! Вы исходите из того, что [президент России Владимир] Путин ничего не предпримет и будет смотреть как мы дефилируем в проливе. А если он сделает с нашими кораблями то же самое, что уже сделал однажды с украинскими? Вы что, воевать Германии предлагаете, госпожа министр? Почему мы должны пренебрегать интересами Германии ради интересов США?» — приводит слова немецкого канцлера израильский политолог.