Уволенного из Росгеологии топ-менеджера задержали по подозрению в мошенничестве

Бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и уголовного розыска задержали в аэропорту Внуково при попытке сесть на самолет, направлявшийся в Сочи. В Следственном комитете России (СКР) подтвердили эту информацию и уточнили, что экс-чиновник подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.





«В результате тесного взаимодействия следователей ГСУ СК России по Московской области с оперативными сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области, а также ГУ МВД России по Московской области в столичном аэропорту Внуково задержан бывший первый замдиректора Росгеологии Руслан Горринг», — приводит ТАСС слова представителя Главного следственного управления СКР по Московской области Ольги Врадий. По ее словам, Горринга сейчас доставляют к следователю для допроса в качестве подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере.





Ранее РЕН ТВ сообщило о том, что Руслан Горринг попытался улететь в Сочи из аэропорта Внуково. Для этого он якобы купил билеты на рейсы на 8:00, 10:00 и 17:30. При этом, отмечает телеканал, первые два рейса он пропустил и попытался сесть на третий, но был задержан сотрудниками спецслужб.