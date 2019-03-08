Чиновница из Татарстана отказалась от подаренного на 8 Марта Porsche

Глава агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минулина отказалась от автомобиля Porsche, который ей подарил на 8 марта ее молодой человек. Об этом чиновница сообщила агентству «Татар-информ». По ее словам, она велела ему направить вырученные деньги на развитие благоприятного инвестиционного климата в республике.





«Подарили — да. Но я не взяла. Зачем мне личная машина сейчас? Я же работаю постоянно, столько командировок. Это экономически нецелесообразно! Велела ему продать и инвестировать в Татарстан. Это и есть лучший для меня подарок», — цитирует Минулину агентство.





О дорогом подарке, как сообщает газета «Бизнес Online», Минуллина рассказала телеведущему Леониду Якубовичу, которого пригласили поздравить с 8 Марта работающих в республиканском правительстве женщин. Во время мероприятия ведущий программы «Поле чудес» спросил у чиновницы, есть ли у нее молодой человек, от которого ей было бы приятно «принять подарок», она сказала: «Да, конечно. Подарил Porsche, но я пока не знаю, как его оформлять, потому что мне нельзя». В ответ Якубович попросил дать ему адрес ее бойфренда.