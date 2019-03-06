Как в государственных учреждениях и компаниях поздравят женщин в 2019-м

Поиском и покупкой подарков на 8 Марта занимаются не только простые россияне, но и чиновники и руководители госкомпаний. Они используют для этой цели сервис госзакупок. Daily Storm изучил список тендеров, приуроченных к Международному женскому дню, и выбрал самые интересные.





Подарки





Больше всего денег в 2019-м на подарки к 8 Марта потратила компания «Газпром Добыча Ямбург» — 11 миллионов рублей. Этой суммы хватило на 3500 подарков, довольно необычных по содержанию. В компании не стали требовать от подрядчиков чего-то конкретного, а ограничились обтекаемой формулировкой: «Подарочная продукция: товары народного потребления, предметы быта, предметы народных промыслов, аксессуары и т. п. Не допускается бытовая техника, продукты питания, кондитерские наборы». Вероятнее всего, речь может идти о сувенирах, тем более что один из видов допустимой упаковки — береста.





На втором месте — тульское «Конструкторское бюро приборостроения» с заказом на 5,1 миллиона рублей. Содержимое подарка не такое «хитрое», как у газовиков, — 5100 сертификатов на 1000 рублей в сетевые парфюмерные магазины Москвы и Тулы.





Третий по размеру контракт — у ракетно-космического центра «Прогресс», заказавшего за 2,9 миллиона рублей 10 тысяч наборов шоколадных конфет «Вдохновение» с пралине и дробленым фундуком.