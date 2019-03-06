Как в государственных учреждениях и компаниях поздравят женщин в 2019-м

Поиском и покупкой подарков на 8 Марта занимаются не только простые россияне, но и чиновники и руководители госкомпаний. Они используют для этой цели сервис госзакупок. Daily Storm изучил список тендеров, приуроченных к Международному женскому дню, и выбрал самые интересные.
Подарки
Больше всего денег в 2019-м на подарки к 8 Марта потратила компания «Газпром Добыча Ямбург» — 11 миллионов рублей. Этой суммы хватило на 3500 подарков, довольно необычных по содержанию. В компании не стали требовать от подрядчиков чего-то конкретного, а ограничились обтекаемой формулировкой: «Подарочная продукция: товары народного потребления, предметы быта, предметы народных промыслов, аксессуары и т. п. Не допускается бытовая техника, продукты питания, кондитерские наборы». Вероятнее всего, речь может идти о сувенирах, тем более что один из видов допустимой упаковки — береста.
На втором месте — тульское «Конструкторское бюро приборостроения» с заказом на 5,1 миллиона рублей. Содержимое подарка не такое «хитрое», как у газовиков, — 5100 сертификатов на 1000 рублей в сетевые парфюмерные магазины Москвы и Тулы.
Третий по размеру контракт — у ракетно-космического центра «Прогресс», заказавшего за 2,9 миллиона рублей 10 тысяч наборов шоколадных конфет «Вдохновение» с пралине и дробленым фундуком.
Следом идет «дочка» «Роснефти» «РН-Ванкор» с заказом на 1,98 миллиона рублей. За эти деньги нефтяники получили 1200 подарочных наборов, в которые входят 100 грамм растворимого кофе (производства Швейцарии или Германии), 100 грамм чая в керамической упаковке и 400 грамм шоколадных конфет премиум-класса. Заказчик хотел видеть в наборе сладости либо от российских комбинатов — «Красный Октябрь», «Рот Фронт», «Бабаевский», «Краскон», либо от белорусской «Коммунарки».
Самым щедрым госучреждением в 2019-м оказался Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, потративший на подарки женщинам чуть больше миллиона рублей. В «коробке» — вновь подарочные сертификаты на 1000 рублей каждый. Всего 1090 штук.
Праздничные мероприятия
Концерты и развлекательные программы, посвященные 8 Марта, администрации муниципалитетов, городов и регионов любят сливать на торгах на госзакупках с другими праздниками — Днем защитника отечества, 9 мая, Днем города и Днем знаний и даже Новым годом. И выяснить, какие именно суммы будут потрачены на Международный женский день, затруднительно. Поэтому мы решили сосредоточиться на тех заказчиках, кто готовится непосредственно к 8 Марта.
На первом месте оказался Краснодарский край с контрактом на 2,66 миллиона рублей. За эти деньги необходимо организовать прием (с фуршетом) женщин, внесших вклад в развитие региона, кубанским губернатором. Всего на мероприятии необходимо принять 1250 человек. Не обязательно, чтобы все они были женщинами. Помимо встречи с губернатором, в праздничную программу входит концерт, на котором исполнят народные казачьи, популярные современные, патриотические, детские, а также хоровые песни. Допустим, и классический репертуар. Женщинам, приглашенным на праздник, подарят цветы — 1250 букетов с тюльпанами (минимум три цветка в каждом).
Чуть более скромное празднование запланировано в Чечне — на 2,5 миллиона рублей. Программа очень похожа на кубанскую — протокольная часть с участием главы Чеченской Республики на 30 минут, затем двухчасовой концерт и вручение цветов всем женщинам, собравшимся в зале. В мероприятии должны быть задействованы не менее 10 заслуженных артистов Чеченской Республики, а к ведущим прописаны особые требования: «Должны владеть в совершенстве чеченским и русским языком, обладать литературным складом речи, с культурной манерой поведения в соответствии с традициями чеченского народа, одеты в национальные костюмы зеленого или бежевого цвета».
Третьим по размеру должен был стать контракт на 1,7 миллиона рублей — на постановку в подмосковном Красногорске в честь Международного женского дня спектакля Никиты Михалкова «Метаморфозы I: Легкое дыхание». Но заказчик отменил конкурс. Вместо этого был проведен тендер на исполнение духовым оркестром Олега Меньшикова спектакля-концерта «Оркестр мечты. Медь» все в том же Красногорске. Но уже за 1,5 миллиона рублей.
Однако не только Никита Михалков и Олег Меньшиков пожинают плоды праздничных заказов. Востребованы и ветераны сцены, такие как Лада Дэнс (певицу ждут в поселении Московский; вместе с Прохором Шаляпиным, ансамблем «Любо-Мило» и организаторами выступления она разделит гонорар в 798 тысяч рублей) и Виктор Салтыков (артиста с его хитами «Белая ночь», «Давайте созвонимся» и «Кони в яблоках» ждут женщины Ликино-Дулево орехово-зуевского района Московской области. Цена контракта — 360 тысяч рублей).
Угощение
Праздничные мероприятия — возможность порадовать не только душу, но и желудок. На многих площадках предусмотрено угощение для собравшихся.
В Татарстане фуршет Международного женского дня состоит из салата оливье, каши, эчпочмака, чая, мясного ассорти (казылык, куриный рулет, язык говяжий, колбасы высшего сорта, грудинка), овощного, рыбного и фруктового ассорти, солений, хлебцев, тушеной рыбы с рисом, куриной лапши и минеральной воды.
В Москве на районном уровне (в качестве примера мы выбрали Новокосино) упор делают на выпечку и сладости. Исполнителей просят подать в качестве угощения пирожки с вишней, пирожки с яблочным повидлом, ватрушки сдобные с творогом, конфеты вафельные «Мишка косолапый», вафли, зефир ванильный, конфеты желейные, кофе, чай и сок.
В Новосибирской области (Убинское) считают, что на 8 Марта уместны бутерброды. Приглашенным на праздничные мероприятия предложат тарелку с закусками (колбаса, язык говяжий, сыр), котлеты, жареные куриные окорочка, бутерброды с красной рыбой, с помидором и сыром, с колбасой и огурцом, а также запеченную рыбу, фаршированный рулет, фрукты, овощи и салаты — крабовый и блинный.
В Санкт-Петербурге (муниципальный округ Ивановский) сочетают все эти подходы. Там на банкет подадут мясное ассорти (буженина, колбаса, куриный рулет), рыбную нарезку, свежие овощи, рулеты из баклажанов с грецким орехом, салаты мясной и греческий, грибной жюльен, пирожки с капустой, а также с яйцом и луком, фрукты, заварное пирожное, шоколадные конфеты, сок, воду и чай.