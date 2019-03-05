Арабский треугольник: Украина закупала в ОАЭ российские запчасти для самолетов с семикратной наценкой

Арабский транзит





В 2016-м завод проводил ремонт самолетов, принадлежащих Казахстану. Нужных запчастей — высотомеров (пилотажно-навигационный прибор, показывает высоту полета) — на предприятии не оказалось. Этих деталей не было и у других заводов страны. По-крайней мере, так утверждают в Укроборонпроме, ответственном за сделку. Нужно было доставить приборы из-за границы.





Для этого концерн нашел посредника — некое ООО «АН-Сервис», которое закупило нужные запчасти в Арабских Эмиратах, у фирмы Double Power FZE. На самом деле детали были российские — в ОАЭ они оказались благодаря «фирме-прокладке», которую «Бигус.инфо» не называет. В Арабских Эмиратах запчасти тоже успели «походить по рукам», после чего и были проданы украинскому ООО «АН-Сервис», затем и Укрспецэкспорт, которая передала товар авиаремонтному заводу. Речь шла о высотомерах РВ-5МД1, ВЭМ-72ФГ и ВМФ-50. Интересно, что реальное назначение груза шифровалось начиная с Москвы и до непосредственно растаможки в Киеве.





Фирма в ОАЭ якобы оформила запчасти для украинских самолетов как «запчасти для гражданских вертолетов», чтобы не светить военное назначение деталей, полагают расследователи.





Сделка обошлась украинским военным в 14,38 миллиона гривен (536 тысяч долларов по курсу на сегодня). Журналисты утверждают, что они переплатили семикратно. Такой вывод авторы расследования делают исходя из данных российской, эмиратской и украинской таможни, а также финансовых отчетностей украинских компаний.





Интересно, что в ходе транзита через арабскую страну цена почти не изменилась. Из России в Эмираты груз вылетел с ценой немногим меньше 90 тысяч долларов (2,4 миллиона гривен). Примерно с такой же стоимостью товар покинул пределы ОАЭ. «Бигус.инфо» связывает это с тем, что фирма была зарегистрирована в городе Шарджа, который является свободной экономической зоной. Таможенных платежей там нет.





Но после прибытия на Украину местные компании уже задекларировали стоимость товара в 11,85 миллиона грн (441,7 тысячи долларов). То есть по прибытии в страну запчасти подорожали в пять раз. А в контракте между Укрспецэкспорт и «АН-Сервис» уже фигурирует сумма 14,38 миллиона гривен, то есть 580 тысяч долларов.





Журналисты подсчитали, что организаторы аферы потратили на эту схему 160 тысяч долларов. Эти деньги ушли на обнал, транзитные фирмы и растаможку по завышенной цене. В итоге чиновники заработали 300 тысяч долларов.