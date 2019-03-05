Арабский треугольник: Украина закупала в ОАЭ российские запчасти для самолетов с семикратной наценкой

Журналисты раскрыли новую схему хищений в военной промышленности Украины. Оборонные предприятия страны закупали для своих военно-транспортных самолетов запчасти российского происхождения (украинские законы запрещают сотрудничество с Россией в военной сфере). Детали поставляли не напрямую из России, а из Арабских Эмиратов с помощью «фирм-прокладок». В итоге стоимость товара для заказчиков оказалась в пять-семь раз дороже реальной цены. Daily Storm разбирался, как была устроена схема и зачем украинским военным потребовались запчасти самолетов российского происхождения.
О коррупции в военной промышленности Украины СМИ пишут уже вторую неделю. Сначала украинское издание «Бигус.инфо» выяснило, что оборонные предприятия страны контрабандой получали военные товары из России. Одним из заказчиков выступал, к примеру, завод «Кузница на Рыбальском», ранее принадлежавший Петру Порошенко.
На Украину доставлялись самые разные российские военные «экспонаты»: запчасти для танков, БТР и артиллерии. Власти страны признали, что действительно закупали у России военные товары, но назвали это приемлемым в условиях войны, добавив, что на этом никто не наживался. Такая позиция кажется странной, учитывая, что с 2014 года на Украине действует запрет на военное сотрудничество с Россией — «страной-агрессором».
К тому же закупки проводились по ценам, завышенным в несколько раз. Журналисты утверждают, что бизнесменам удалось заработать на этих контрактах 9,26 миллиона долларов. За организацией контрабанды якобы стоял сын замсекретаря Совбеза Украины Олега Гладковского Игорь. После публикации расследования Гладковский-старший был временно отстранен от должности.
Daily Storm выяснил, что это далеко не единственный случай контрабандных поставок запчастей российского производства для нужд украинских военных. В разное время Украина таким образом закупала из России гусеничные ленты для военной техники и двигатели для советских бронетранспортеров БТР-70, туда же отправлялись части списанных в утиль российских ракет. А теперь стало известно, что товарами из «страны-агрессора» пользовалась и украинская авиация.
Речь идет о закупке бортового оборудования для советских самолетов Ан-26, которые до сих пор работают во многих странах мира, в том числе в России. Большую часть таких машин ремонтируют именно на Украине, там где самолеты и производили. Этим занимается Завод 410 ЦА (Завод 410 Гражданской авиации). Предприятие, например, приводит в порядок борта Национальной гвардии Республики Казахстан. На сайте завода говорится, что за все время был проведен капитальный ремонт более шести тысяч самолетов и сорока тысяч авиационных двигателей. Это одно из крупнейших авиационных предприятий Украины наряду с конструкторским бюро «Антонов». Пару недель назад 410-й завод даже начал ремонтировать самолеты американской фирмы Boeing. По данным СМИ, на предприятии уже находятся два Boeing 737-500, они проходят техническое обслуживание и покраску.
Арабский транзит
В 2016-м завод проводил ремонт самолетов, принадлежащих Казахстану. Нужных запчастей — высотомеров (пилотажно-навигационный прибор, показывает высоту полета) — на предприятии не оказалось. Этих деталей не было и у других заводов страны. По-крайней мере, так утверждают в Укроборонпроме, ответственном за сделку. Нужно было доставить приборы из-за границы.
Для этого концерн нашел посредника — некое ООО «АН-Сервис», которое закупило нужные запчасти в Арабских Эмиратах, у фирмы Double Power FZE. На самом деле детали были российские — в ОАЭ они оказались благодаря «фирме-прокладке», которую «Бигус.инфо» не называет. В Арабских Эмиратах запчасти тоже успели «походить по рукам», после чего и были проданы украинскому ООО «АН-Сервис», затем и Укрспецэкспорт, которая передала товар авиаремонтному заводу. Речь шла о высотомерах РВ-5МД1, ВЭМ-72ФГ и ВМФ-50. Интересно, что реальное назначение груза шифровалось начиная с Москвы и до непосредственно растаможки в Киеве.
Фирма в ОАЭ якобы оформила запчасти для украинских самолетов как «запчасти для гражданских вертолетов», чтобы не светить военное назначение деталей, полагают расследователи.
Сделка обошлась украинским военным в 14,38 миллиона гривен (536 тысяч долларов по курсу на сегодня). Журналисты утверждают, что они переплатили семикратно. Такой вывод авторы расследования делают исходя из данных российской, эмиратской и украинской таможни, а также финансовых отчетностей украинских компаний.
Интересно, что в ходе транзита через арабскую страну цена почти не изменилась. Из России в Эмираты груз вылетел с ценой немногим меньше 90 тысяч долларов (2,4 миллиона гривен). Примерно с такой же стоимостью товар покинул пределы ОАЭ. «Бигус.инфо» связывает это с тем, что фирма была зарегистрирована в городе Шарджа, который является свободной экономической зоной. Таможенных платежей там нет.
Но после прибытия на Украину местные компании уже задекларировали стоимость товара в 11,85 миллиона грн (441,7 тысячи долларов). То есть по прибытии в страну запчасти подорожали в пять раз. А в контракте между Укрспецэкспорт и «АН-Сервис» уже фигурирует сумма 14,38 миллиона гривен, то есть 580 тысяч долларов.
Журналисты подсчитали, что организаторы аферы потратили на эту схему 160 тысяч долларов. Эти деньги ушли на обнал, транзитные фирмы и растаможку по завышенной цене. В итоге чиновники заработали 300 тысяч долларов.
По мнению расследователей, странным выглядит тот факт, что Укрспецэкспорт большую часть суммы (80%) перечислила «АН-Сервис» авансом, еще до того, как на Украину пришел товар. Большую часть аванса участники схемы разделили между собой и обналичили, утверждает издание, ссылаясь на переписки чиновников.
Кстати, это всего лишь одна закупка, у Укроборонпрома таких было много. Предприятие регулярно переплачивало за заказы. Один из заводов концерна — Шосткинский казенный завод «Импульс» — например, купил корейские станки вдвое дороже рынка — за 227 миллионов гривен.
Что такое Ан-26?
Ан-26 — это советский военно-транспортный самолет, его разрабатывало конструкторское бюро Антонова. Машина оснащена турбовинтовыми и реактивным двигателями, способна перевозить около 40 пассажиров. Ан-26 значительно медленнее современных лайнеров, его максимальная скорость — 540 км/ч. Внутри он выглядит вот так.
Первый Ан-26 взлетел в мае 1969 года. Такие самолеты серийно выпускали на Киевском авиационном производственном объединении, сборку прекратили в 1986 году. Всего было выпущено 1398 самолетов, из них 420 ушли на экспорт. Такие суда, например, есть у вооруженных сил России, Украины, Белоруссии и Казахстана. На вооружении РФ, по состоянию на 2016 год, находилось 175 таких самолетов. У военных Украины — более 20. Ан-26 используются военными по всему миру: в странах Африки, например в Конго и Мозамбике; в Южной Америке, их эксплуатирует Куба, на Ближнем Востоке — Йемен, в Европе — Венгрия и Болгария, на Востоке — Монголия и Лаос. В Китае даже разработали аналог этого самолета — Xian Y-7.
В военной авиации Ан-26 используются для перевозок личного состава и техники, например небольших автомобилей. Ан-26 выполняют передачу радиосигналов, проводят выброску грузов и могут работать для разведки. Российская армия использует эти самолеты в зарубежных операциях, например в Сирии. В 2018-м одна из таких машин была сбита.
В 2017-м в Черном море был обстрелян украинский военный Ан-26. Власти страны обвинили в этом Россию.
Ан-26 активно используются и на гражданке. Они перевозят почту и срочные грузы в авиакомпаниях Латвии, Литвы, Венгрии и Польши. В гражданской авиации России работает около сотни таких самолетов, в том числе его модификаций Ан-26-100 (пассажирский вариант, вместимость — 43 человека) и Ан-26Б (гражданский транспортный самолет для контейнерных перевозок).