Жилые дома могут рухнуть из-за столичного Алабяно-Балтийского тоннеля

Власти Москвы предлагают жителям района Аэропорт, проживающим по адресам улица Балтийская, 6, строение 1,2 признать свое жилье аварийным и переехать в новостройки. Жители этого делать не хотят — новые дома находятся дальше от метро, и планировки в них хуже. При этом у правительства столицы есть весомый повод — фасады зданий, в которых живут люди, деформировались. По информации СМИ, дома начали рушиться из-за неправильной проектировки Алабяно-Балтийского тоннеля, который расположился по соседству. Это один из самых дорогих и сложных транспортных объектов на территории Москвы. Примечательно, что сейчас Андрея Чернякова — владельца НПО «Космос», фирмы, которая выступала подрядчиком на начальном этапе строительства, — пытаются экстрадировать из Европы в Россию. На родине его обвиняют в хищениях средств у Банка Москвы, предназначенных для строительства Алабяно-Балтийского тоннеля.
Проблемный объект
В декабре 2015 года закончилось строительство Алабяно-Балтийского тоннеля близ станции метро «Сокол». Начатый еще в 2007 году, при бывшем столичном мэре Юрии Лужкове, объект стал частью Северо-Западной хорды, а его стоимость превысила 50 миллиардов рублей.
«Закончилось строительство одного из самых сложных строительных инженерных объектов Москвы — Алабяно-Балтийского тоннеля. Это такой городской долгострой. Но были и объективные причины, потому что это действительно самое сложное сооружение в Москве, которое проходит под двумя транспортными тоннелями, тремя тоннелями метро, железной дорогой, под шоссе», — говорил тогда мэр столицы Сергей Собянин.
Сложности возникали и по другим причинам. Изначально подрядчиком, строящим тоннель, выступило НПО «Космос», но доделать начатое фирма не смогла.
Галопом по Европе
В мае 2014 года в СМИ появилась информация о том, что московские власти планируют расторгнуть договор с НПО «Космос». Причиной такого решения послужили финансовые трудности главного подрядчика. Компания брала кредиты на строительство тоннеля у Банка Москвы под поручительство ее владельца — Андрея Чернякова. Когда сумма достигла девяти миллиардов рублей, организация не смогла расплачиваться по счетам. Согласно картотеке арбитражных дел, предприятие было объявлено банкротом в марте 2015 года.
Спустя несколько месяцев, в мае того же года, в отношении Чернякова было возбуждено уголовное дело о хищении средств у Банка Москвы. По версии следствия, получив кредит в финансовой организации на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля, предприниматель направил часть средств на другие проекты, в том числе на строительство Академии дзюдо в подмосковном Звенигороде. «Коммерсантъ» со ссылкой на следователей пишет, что руководитель НПО «Космос» похитил около 30 миллионов рублей во время возведения спортивного сооружения.
Оперативникам задержать бизнесмена не удалось. Черняков бежал за границу, а перед этим развелся с женой, выплатил ей по брачному контракту 500 миллионов рублей и распродал все свои квартиры в Москве, Санкт-Петербурге и подмосковных Люберцах. Чернякова искали сначала в Великобритании, оттуда он бежал в немецкий Потсдам, а поймали его в декабре 2017 года в Польше. Беглеца пытались экстрадировать на родину, но оказалось, что у него есть вид на жительство в Германии. Таким образом бизнесмену вновь удалось избежать руки российского правосудия.
Андрей Черняков родился в Москве. Окончил Московский институт химического машиностроения. Доктор технических наук, владеет 25 патентами на изобретения, опубликовал множество научных трудов. В СМИ бизнесмена называли «своим» в команде Юрия Лужкова. При бывшем градоначальнике НПО «Космос» было крупным столичным подрядчиком. Работы над Алабяно-Балтийским тоннелем стали последними в карьере Чернякова.
Уже после объявления в розыск Чернякова адвокат бизнесмена Руслан Коблев рассказывал, что с октября 2010-го по август 2011 года на объекте стройка не велась. После отставки Юрия Лужкова новое правительство решало, стоит ли вообще прокладывать тоннель. Так как помимо множества пересечения дорог в этом месте протекает подземная река Таракановка.
В итоге работы решили возобновить даже после банкротства главного подрядчика и возбуждения уголовного дела в отношении владельца НПО «Космос». Доделывал Алабяно-Балтийского тоннель государственный «Мосинжпроект».
«Почему никто раньше об этом не беспокоился — вопрос риторический»
О плодах этих работ жители района Аэропорт узнали осенью 2018 года. Тогда на подъездах домов по улице Балтийской, 6, начали появляться объявления, в которых говорилось, что некоторые жильцы созывают собрание для принятия решения о добровольном сносе домов, рассказывает Daily Storm житель района Аэропорт Дмитрий Астафьев.
«Никто на эти собрания не приходил. Потом начали появляться призывы собраться у администрации. Управа района Аэропорт агитировала людей на общем собрании признать дома аварийными. На последнем собрании, которое состоялось в феврале при участии заместителя префекта и экспертов, нам рассказали, что за нашими домами следят с момента строительства Алабяно-Балтийского тоннеля, и сейчас они находятся в аварийном состоянии. Почему никто раньше об этом не беспокоился — вопрос риторический»,— отмечает Дмитрий Асафьев.
Говоря про экспертов, Асафьев имеет в виду слова Андрея Павлова, геодезиста НИИОСП имени Н.М. Герсеванова, которого цитируют журналисты «Новых известий».
«Мы ведем наблюдение за зданиями с 2008 года. В одном здании есть трещины: верхние – 7-12 миллиметров, нижние 3-5 миллиметров. Трещины с внутренней стороны здания, в том числе в квартирах, доходят до 7 миллиметров, трещины на лестничной площадке — до 10 миллиметров. На третьем этаже обнаружена трещина до 27 миллиметров. Трещины сквозные», — рассказывал Павлов.
Газета ссылается на источники в НИИ Генплана Москвы, которые говорят, что причина возникшей проблемы с домами на Балтийской улице может быть связана с инженерными просчетами при строительстве Алабяно-Балтийского тоннеля. По словам собеседника издания, дополнительную нагрузку на почву под домами могли дать метро и плывун (илистый, нестабильный участок земли).
Местные жители рассказывают, что на некоторых домах действительно видны трещины, причем они есть не только на жилых, но и на административных зданиях. На части из них видны потрескавшиеся гипсовые маяки (используются для наблюдения за деформацией построек) с маркировками от 2015-2016 года.
Тем не менее жильцы домов по улице Балтийская перед сносом хотят попробовать провести капитальный ремонт зданий. Собеседники Daily Storm высказали опасения, что под предлогом аварийности власти Москвы просто хотят освободить место для строительства очередного ЖК.
«Когда началась программа реновации, уже стоял вопрос о сносе домов, но жители делать этого не хотят. Там высокие потолки, хорошие планировки, и живут они в трех минутах от метро «Сокол». Тогда была очень сильная бойня, по итогам которой жители отстояли свое жилье, — рассказывает муниципальный депутат района Аэропорт Павел Ярилин. — Если здание находится в неисправном состоянии, есть заключение экспертизы на эту тему, то комиссия выносит постановление и жильцов расселяют. Причем в любое место города. Другой выход — провести собрание собственников и признать дом аварийным».
При таком условии жителям предлагают переехать в новостройки, которые находятся в глубине района и дальше от метро. Daily Storm направил запрос в префектуру САО с вопросами о том, действительно ли дома пришли в предаварийное состояние из-за Алабяно-Балтийского тоннеля. Подлежат ли дома ремонту и под какие постройки планируется отдать территорию в случае, если дома будут снесены. К моменту выхода этого материала администрация не смогла предоставить ответа.