Жилые дома могут рухнуть из-за столичного Алабяно-Балтийского тоннеля

Оперативникам задержать бизнесмена не удалось. Черняков бежал за границу, а перед этим развелся с женой, выплатил ей по брачному контракту 500 миллионов рублей и распродал все свои квартиры в Москве, Санкт-Петербурге и подмосковных Люберцах. Чернякова искали сначала в Великобритании, оттуда он бежал в немецкий Потсдам, а поймали его в декабре 2017 года в Польше. Беглеца пытались экстрадировать на родину, но оказалось, что у него есть вид на жительство в Германии. Таким образом бизнесмену вновь удалось избежать руки российского правосудия.





Андрей Черняков родился в Москве. Окончил Московский институт химического машиностроения. Доктор технических наук, владеет 25 патентами на изобретения, опубликовал множество научных трудов. В СМИ бизнесмена называли «своим» в команде Юрия Лужкова. При бывшем градоначальнике НПО «Космос» было крупным столичным подрядчиком. Работы над Алабяно-Балтийским тоннелем стали последними в карьере Чернякова.





Уже после объявления в розыск Чернякова адвокат бизнесмена Руслан Коблев рассказывал, что с октября 2010-го по август 2011 года на объекте стройка не велась. После отставки Юрия Лужкова новое правительство решало, стоит ли вообще прокладывать тоннель. Так как помимо множества пересечения дорог в этом месте протекает подземная река Таракановка.





В итоге работы решили возобновить даже после банкротства главного подрядчика и возбуждения уголовного дела в отношении владельца НПО «Космос». Доделывал Алабяно-Балтийского тоннель государственный «Мосинжпроект».





«Почему никто раньше об этом не беспокоился — вопрос риторический»





О плодах этих работ жители района Аэропорт узнали осенью 2018 года. Тогда на подъездах домов по улице Балтийской, 6, начали появляться объявления, в которых говорилось, что некоторые жильцы созывают собрание для принятия решения о добровольном сносе домов, рассказывает Daily Storm житель района Аэропорт Дмитрий Астафьев.





«Никто на эти собрания не приходил. Потом начали появляться призывы собраться у администрации. Управа района Аэропорт агитировала людей на общем собрании признать дома аварийными. На последнем собрании, которое состоялось в феврале при участии заместителя префекта и экспертов, нам рассказали, что за нашими домами следят с момента строительства Алабяно-Балтийского тоннеля, и сейчас они находятся в аварийном состоянии. Почему никто раньше об этом не беспокоился — вопрос риторический»,— отмечает Дмитрий Асафьев.