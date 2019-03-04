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«Мусорный король» Красноярска: как начать зарабатывать на самом дорогом тарифе на вывоз отходов
Выживание конкурентов, травля проверками и несуществующий технопарк за 1,6 миллиарда рублей
Общество

«Мусорный король» Красноярска: как начать зарабатывать на самом дорогом тарифе на вывоз отходов

Выживание конкурентов, травля проверками и несуществующий технопарк за 1,6 миллиарда рублей

Коллаж: © Daily Storm / Митякова Марина

Самая высокая стоимость вывоза мусора установлена в Красноярском крае на полуострове Таймыр — 2,5 тысячи рублей за кубометр. Об этом сообщил РБК со ссылкой на аудиторско-консалтинговую сеть Finexpertiza. Региональным оператором на Таймыре и в еще четырех красноярских технологических зонах с 1 января стала компания «Росттех» (не путать с госкорпорацией «Ростех»), принадлежащая бизнесмену Евгению Шепелеву. Daily Storm рассказывает, как компания «Экоресурс», возглавляемая предпринимателем, избавлялась от конкурентов, претендующих на статус регионального оператора, и как Шепелев получил 1,6 миллиарда рублей на технопарк с переработкой отходов, который так и не построил.


Как сообщил РБК 4 марта, самый дорогой тариф на вывоз мусора установлен на Таймыре, в Красноярском крае — 2,5 тысячи рублей за кубометр мусора. При этом сибирский регион оказался одним из самых проблемных для «мусорной реформы» — наравне с высокими тарифами начали появляться высокие горы мусора во дворах городов и поселков.


В январе 2019 года было принято решение отложить запуск реформы в четырех из 19 технологических зон. 15 января председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин заявил, что в некоторых районах «отсутствуют возможности для реализации проекта».


Жители края, в свою очередь, начали жаловаться на недостаток контейнерных площадок — например, на микрорайон Мехколонна в Лесосибирске было отведено всего одно место для выбрасывания мусора. Для того чтобы избавиться от накопленных отходов, жителям нужно ездить до площадки либо на машине, либо на общественном транспорте.


В январе в регионе проходили митинги с требованием отложить нововведения до того момента, когда Красноярский край будет полностью готов к новой схеме вывоза и переработки мусора.


Полтора миллиарда в чистом поле


Одним из проектов, который мог привести регион в стадию готовности к этой схеме, был технопарк от компании «Экоресурс» с полным циклом: прием коммунальных отходов, сортировка, переработка и захоронение «хвостов». Первоначально планировалось, что в 2017 году должен был открыться полигон, а к 2019 году закончено строительство всего технопарка.


Задумка была действительно многообещающей — еще в 2015 году, на стадии разработки документов, будущий технопарк получил награду «Экология года» конкурса «Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского». Удобная схема работы с отходами позволила бы избавить Красноярск и ближайшие районы от проблем с мусором. Такое чудо инженерной мысли обошлось бы региональному бюджету в 1,6 миллиарда рублей.


Почему же в январе жители Красноярска вышли на митинги против мусорной реформы? Дело в том, что на месте технопарка сейчас поле. Еще в 2017 году, когда строительство уже должно было идти вовсю, на земельный участок приехали региональные экологи и не обнаружили признаков каких-либо работ.


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Митинг против мусорной реформы в Красноярске Фото: © facebook.com / Владимир Владимиров

В декабре 2017 года региональные новостные порталы сообщили, что отсутствие строительства не смутило местный Росприроднадзор, и несуществующий полигон внесли в госреестр как объект размещения и переработки отходов.


Компанией «Экоресурс», затеявшей грандиозное строительство за грандиозные деньги, на тот момент руководил Евгений Шепелев, местный «мусорный король». Именно его компания «Росттех» сейчас является региональным оператором на Таймыре — самом дорогом для вывоза мусора районе России. Эта же компания получила статус регионального оператора еще в четырех технологических зонах Красноярского края: Железногорской, Красноярской правобережной, Норильской и Туранской.


«Несуществующие полигоны и целые перерабатывающие «кластеры-призраки» регистрируются в государственных реестрах объектов размещения отходов и лицензируются красноярским Росприроднадзором. Существующие полигоны/сортировки конкурентов закрываются пачками по «заказу»! Видимо, так некоторые готовятся к конкурсу на операторство?» — размышляли экологи в 2017 году. В январе 2019 года их подозрения подтвердились.


Борьба с конкурентами


В 2016 году в Красноярске началась кампания по переделу мусорного рынка — главным ее игроком стало вышеупомянутое ООО «Экоресурс». В то же время в сибирском мегаполисе работали несколько других предприятий: «Чистый город», «Сороежка» и «Автоспецбаза».


Новокузнецкая «Сороежка» была одной из крупнейших компаний на тот момент и контролировала 20% мусорного рынка в Красноярске. Но была одна загвоздка: своего полигона у компании не было и загружать мусор приходилось сначала на полигоны «Чистого города», а позже — «Автоспецбазы» и «Экоресурса».


В 2016 году «Экоресурс» начал отказывать в приеме мусора на свои полигоны, а «Автоспецбаза», принадлежащая департаменту городского имущества Красноярска, начала принимать лишь ограниченные порции отходов.


Вскоре после этого ООО «Сороежка» было вынуждено прекратить работу в городе, так как возить мусор на удаленные полигоны было просто невыгодно. Это позже подтвердили и в природоохранной прокуратуре Красноярского края, когда выяснилось, что причиной ухода компании является то, что «вывоз мусора не приносит ожидаемый экономический эффект».


Сразу после ухода «Сороежки» в город пришла новая компания с креативным названием «Бакмэн», а в качестве ее логотипа использовался персонаж из серии игр Pacman. Владельцем компании оказался все тот же Шепелев.


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Евгений Шепелев Коллаж: © Daily Storm

Компания, которой на тот момент было всего несколько месяцев, тут же зарекомендовала себя как «основной перевозчик отходов в Красноярске, <...> обслуживающий более четырех тысяч жилых домов». Именно так было написано на ее сайте (сейчас он не работает).


Местные журналисты выяснили, что и номера, и, до некоторого времени, адрес ООО «Бакмэн» совпадают с данными другой компании — «Коммунальное обслуживание и строительство» («КОС»). Ее в начале 2016 года выкупил «Экоресурс». ООО «КОС» обслуживало на тот момент более 80% жилого фонда Красноярска.


Вторым претендентом на статус регионального оператора была компания «Чистый город». Ее бенефициаром является бизнесмен Саркис Мурадян, ему же принадлежит один крупнейших концертных залов во всей Сибири и на Урале — «Гранд Холл».


У «Чистого города» дела шли лучше, чем у «Сороежки», поэтому для его «изгнания» потребовалось привлечение административного ресурса в виде многочисленных проверок. У компании был свой мусоросортировочный завод, но не было полигона, без которого претендовать на статус регионального оператора невозможно.


ООО «Чистый город» нашло место для полигона — в том же Емельяновском районе Красноярского края, где в следующем году «Экоресурсы» решили строить технопарк. После этого у «Чистого города» начались проблемы.


Сначала администрация Солонцовского сельсовета, где выдали участок под строительство, оспорила в прокуратуре свои же результаты слушаний и отдавать землю передумала.


После этого начались визиты из различных надзорных органов. По данным «СПАРК-Интерфакс», за 2016-2017 годы в компании «Чистый город» прошло шесть внеплановых проверок — четыре из Роструда и две из Росприроднадзора. При этом за весь 2015 год в компании была лишь одна проверка. Природоохранная прокуратура, по данным красноярского издания «Проспект мира», приходила в «Чистый город» с четырьмя плановыми и семью внеплановыми проверками. По их результатам было возбуждено два уголовных дела, выписано шесть административных предписаний и подано восемь исков в суды.


В конечном итоге получить разрешение на строительство полигона предприятию так и не удалось — публичные слушания о строительстве площадки были признаны несостоявшимися, а в январе 2017 года компания приостановила работу завода.


С 1 января 2019 года «Экоресурс» стал региональным оператором правобережной части Красноярска и еще четырех технологических зон.