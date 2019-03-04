«Мусорный король» Красноярска: как начать зарабатывать на самом дорогом тарифе на вывоз отходов

Самая высокая стоимость вывоза мусора установлена в Красноярском крае на полуострове Таймыр — 2,5 тысячи рублей за кубометр. Об этом сообщил РБК со ссылкой на аудиторско-консалтинговую сеть Finexpertiza. Региональным оператором на Таймыре и в еще четырех красноярских технологических зонах с 1 января стала компания «Росттех» (не путать с госкорпорацией «Ростех»), принадлежащая бизнесмену Евгению Шепелеву. Daily Storm рассказывает, как компания «Экоресурс», возглавляемая предпринимателем, избавлялась от конкурентов, претендующих на статус регионального оператора, и как Шепелев получил 1,6 миллиарда рублей на технопарк с переработкой отходов, который так и не построил.
Как сообщил РБК 4 марта, самый дорогой тариф на вывоз мусора установлен на Таймыре, в Красноярском крае — 2,5 тысячи рублей за кубометр мусора. При этом сибирский регион оказался одним из самых проблемных для «мусорной реформы» — наравне с высокими тарифами начали появляться высокие горы мусора во дворах городов и поселков.
В январе 2019 года было принято решение отложить запуск реформы в четырех из 19 технологических зон. 15 января председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин заявил, что в некоторых районах «отсутствуют возможности для реализации проекта».
Жители края, в свою очередь, начали жаловаться на недостаток контейнерных площадок — например, на микрорайон Мехколонна в Лесосибирске было отведено всего одно место для выбрасывания мусора. Для того чтобы избавиться от накопленных отходов, жителям нужно ездить до площадки либо на машине, либо на общественном транспорте.
В январе в регионе проходили митинги с требованием отложить нововведения до того момента, когда Красноярский край будет полностью готов к новой схеме вывоза и переработки мусора.
Полтора миллиарда в чистом поле
Одним из проектов, который мог привести регион в стадию готовности к этой схеме, был технопарк от компании «Экоресурс» с полным циклом: прием коммунальных отходов, сортировка, переработка и захоронение «хвостов». Первоначально планировалось, что в 2017 году должен был открыться полигон, а к 2019 году закончено строительство всего технопарка.
Задумка была действительно многообещающей — еще в 2015 году, на стадии разработки документов, будущий технопарк получил награду «Экология года» конкурса «Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского». Удобная схема работы с отходами позволила бы избавить Красноярск и ближайшие районы от проблем с мусором. Такое чудо инженерной мысли обошлось бы региональному бюджету в 1,6 миллиарда рублей.
Почему же в январе жители Красноярска вышли на митинги против мусорной реформы? Дело в том, что на месте технопарка сейчас поле. Еще в 2017 году, когда строительство уже должно было идти вовсю, на земельный участок приехали региональные экологи и не обнаружили признаков каких-либо работ.
В декабре 2017 года региональные новостные порталы сообщили, что отсутствие строительства не смутило местный Росприроднадзор, и несуществующий полигон внесли в госреестр как объект размещения и переработки отходов.
Компанией «Экоресурс», затеявшей грандиозное строительство за грандиозные деньги, на тот момент руководил Евгений Шепелев, местный «мусорный король». Именно его компания «Росттех» сейчас является региональным оператором на Таймыре — самом дорогом для вывоза мусора районе России. Эта же компания получила статус регионального оператора еще в четырех технологических зонах Красноярского края: Железногорской, Красноярской правобережной, Норильской и Туранской.
«Несуществующие полигоны и целые перерабатывающие «кластеры-призраки» регистрируются в государственных реестрах объектов размещения отходов и лицензируются красноярским Росприроднадзором. Существующие полигоны/сортировки конкурентов закрываются пачками по «заказу»! Видимо, так некоторые готовятся к конкурсу на операторство?» — размышляли экологи в 2017 году. В январе 2019 года их подозрения подтвердились.
Борьба с конкурентами
В 2016 году в Красноярске началась кампания по переделу мусорного рынка — главным ее игроком стало вышеупомянутое ООО «Экоресурс». В то же время в сибирском мегаполисе работали несколько других предприятий: «Чистый город», «Сороежка» и «Автоспецбаза».
Новокузнецкая «Сороежка» была одной из крупнейших компаний на тот момент и контролировала 20% мусорного рынка в Красноярске. Но была одна загвоздка: своего полигона у компании не было и загружать мусор приходилось сначала на полигоны «Чистого города», а позже — «Автоспецбазы» и «Экоресурса».
В 2016 году «Экоресурс» начал отказывать в приеме мусора на свои полигоны, а «Автоспецбаза», принадлежащая департаменту городского имущества Красноярска, начала принимать лишь ограниченные порции отходов.
Вскоре после этого ООО «Сороежка» было вынуждено прекратить работу в городе, так как возить мусор на удаленные полигоны было просто невыгодно. Это позже подтвердили и в природоохранной прокуратуре Красноярского края, когда выяснилось, что причиной ухода компании является то, что «вывоз мусора не приносит ожидаемый экономический эффект».
Сразу после ухода «Сороежки» в город пришла новая компания с креативным названием «Бакмэн», а в качестве ее логотипа использовался персонаж из серии игр Pacman. Владельцем компании оказался все тот же Шепелев.
Компания, которой на тот момент было всего несколько месяцев, тут же зарекомендовала себя как «основной перевозчик отходов в Красноярске, <...> обслуживающий более четырех тысяч жилых домов». Именно так было написано на ее сайте (сейчас он не работает).
Местные журналисты выяснили, что и номера, и, до некоторого времени, адрес ООО «Бакмэн» совпадают с данными другой компании — «Коммунальное обслуживание и строительство» («КОС»). Ее в начале 2016 года выкупил «Экоресурс». ООО «КОС» обслуживало на тот момент более 80% жилого фонда Красноярска.
Вторым претендентом на статус регионального оператора была компания «Чистый город». Ее бенефициаром является бизнесмен Саркис Мурадян, ему же принадлежит один крупнейших концертных залов во всей Сибири и на Урале — «Гранд Холл».
У «Чистого города» дела шли лучше, чем у «Сороежки», поэтому для его «изгнания» потребовалось привлечение административного ресурса в виде многочисленных проверок. У компании был свой мусоросортировочный завод, но не было полигона, без которого претендовать на статус регионального оператора невозможно.
ООО «Чистый город» нашло место для полигона — в том же Емельяновском районе Красноярского края, где в следующем году «Экоресурсы» решили строить технопарк. После этого у «Чистого города» начались проблемы.
Сначала администрация Солонцовского сельсовета, где выдали участок под строительство, оспорила в прокуратуре свои же результаты слушаний и отдавать землю передумала.
После этого начались визиты из различных надзорных органов. По данным «СПАРК-Интерфакс», за 2016-2017 годы в компании «Чистый город» прошло шесть внеплановых проверок — четыре из Роструда и две из Росприроднадзора. При этом за весь 2015 год в компании была лишь одна проверка. Природоохранная прокуратура, по данным красноярского издания «Проспект мира», приходила в «Чистый город» с четырьмя плановыми и семью внеплановыми проверками. По их результатам было возбуждено два уголовных дела, выписано шесть административных предписаний и подано восемь исков в суды.
В конечном итоге получить разрешение на строительство полигона предприятию так и не удалось — публичные слушания о строительстве площадки были признаны несостоявшимися, а в январе 2017 года компания приостановила работу завода.
С 1 января 2019 года «Экоресурс» стал региональным оператором правобережной части Красноярска и еще четырех технологических зон.