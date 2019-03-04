«Мусорный король» Красноярска: как начать зарабатывать на самом дорогом тарифе на вывоз отходов

Самая высокая стоимость вывоза мусора установлена в Красноярском крае на полуострове Таймыр — 2,5 тысячи рублей за кубометр. Об этом сообщил РБК со ссылкой на аудиторско-консалтинговую сеть Finexpertiza. Региональным оператором на Таймыре и в еще четырех красноярских технологических зонах с 1 января стала компания «Росттех» (не путать с госкорпорацией «Ростех»), принадлежащая бизнесмену Евгению Шепелеву. Daily Storm рассказывает, как компания «Экоресурс», возглавляемая предпринимателем, избавлялась от конкурентов, претендующих на статус регионального оператора, и как Шепелев получил 1,6 миллиарда рублей на технопарк с переработкой отходов, который так и не построил.





Как сообщил РБК 4 марта, самый дорогой тариф на вывоз мусора установлен на Таймыре, в Красноярском крае — 2,5 тысячи рублей за кубометр мусора. При этом сибирский регион оказался одним из самых проблемных для «мусорной реформы» — наравне с высокими тарифами начали появляться высокие горы мусора во дворах городов и поселков.





В январе 2019 года было принято решение отложить запуск реформы в четырех из 19 технологических зон. 15 января председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин заявил, что в некоторых районах «отсутствуют возможности для реализации проекта».





Жители края, в свою очередь, начали жаловаться на недостаток контейнерных площадок — например, на микрорайон Мехколонна в Лесосибирске было отведено всего одно место для выбрасывания мусора. Для того чтобы избавиться от накопленных отходов, жителям нужно ездить до площадки либо на машине, либо на общественном транспорте.





В январе в регионе проходили митинги с требованием отложить нововведения до того момента, когда Красноярский край будет полностью готов к новой схеме вывоза и переработки мусора.





Полтора миллиарда в чистом поле





Одним из проектов, который мог привести регион в стадию готовности к этой схеме, был технопарк от компании «Экоресурс» с полным циклом: прием коммунальных отходов, сортировка, переработка и захоронение «хвостов». Первоначально планировалось, что в 2017 году должен был открыться полигон, а к 2019 году закончено строительство всего технопарка.