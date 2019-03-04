Руслан Горринг остался руководителем краснодарской «дочки» Росгеологии

Daily Storm стало известно, что экс-заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг по-прежнему является руководителем одной из дочерних компаний госкорпорации — ОАО «Краснодарнефтегеофизика» (ОАО «КНГФ»). Всему рунету Горринг стал известен 28 января, когда в Telegram-канале «Медиакиллер» появилось видео стрима PUBG. В ролике экс-замглавы рассказывал об интимных отношениях с подчиненными, а также поделился некоторыми рабочими моментами (например предстоящей встречей с Леонидом Михельсоном). Тогда Daily Storm выяснил, что раньше Горринг был Ганижевым, а фамилию сменил из-за возбужденного против него уголовного дела о взяточничестве в 2011 году. После скандала в Росгеологии заявили, что уволят топ-менеджера из всех дочерних предприятий корпорации. Тот факт, что стример до сих пор является руководителем ОАО «КНГФ», в пресс-службе Росгеологии объяснили длительными процессами и собраниями, хотя во всех других компаниях Руслан Израилович уже не числится.





28 января в Telegram-канале «Медиакиллер» появилось видео с Русланом Горрингом, который во время стрима онлайн-шутера PUBG общался со зрителями и поведал всему рунету о личной жизни и работе. Поделился тем, как занимается сексом со своими сотрудницами (одна из них в этот момент сидела рядом и рассказывала, как господин Горринг уволил ее, а потом «помиловал»), как отправлял своих «кошаков» (так он называет своих любовниц) работать в региональные филиалы, чтобы те следили за происходящим и при необходимости стучали. В коротком ролике Горринг даже успел похвастаться тем, что вскоре должен встретиться с Михельсоном. «Это такой клевый чувак из списка Forbes», — охарактеризовал его замглавы Росгеологии.