Руслан Горринг остался руководителем краснодарской «дочки» Росгеологии

Daily Storm стало известно, что экс-заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг по-прежнему является руководителем одной из дочерних компаний госкорпорации — ОАО «Краснодарнефтегеофизика» (ОАО «КНГФ»). Всему рунету Горринг стал известен 28 января, когда в Telegram-канале «Медиакиллер» появилось видео стрима PUBG. В ролике экс-замглавы рассказывал об интимных отношениях с подчиненными, а также поделился некоторыми рабочими моментами (например предстоящей встречей с Леонидом Михельсоном). Тогда Daily Storm выяснил, что раньше Горринг был Ганижевым, а фамилию сменил из-за возбужденного против него уголовного дела о взяточничестве в 2011 году. После скандала в Росгеологии заявили, что уволят топ-менеджера из всех дочерних предприятий корпорации. Тот факт, что стример до сих пор является руководителем ОАО «КНГФ», в пресс-службе Росгеологии объяснили длительными процессами и собраниями, хотя во всех других компаниях Руслан Израилович уже не числится.
28 января в Telegram-канале «Медиакиллер» появилось видео с Русланом Горрингом, который во время стрима онлайн-шутера PUBG общался со зрителями и поведал всему рунету о личной жизни и работе. Поделился тем, как занимается сексом со своими сотрудницами (одна из них в этот момент сидела рядом и рассказывала, как господин Горринг уволил ее, а потом «помиловал»), как отправлял своих «кошаков» (так он называет своих любовниц) работать в региональные филиалы, чтобы те следили за происходящим и при необходимости стучали. В коротком ролике Горринг даже успел похвастаться тем, что вскоре должен встретиться с Михельсоном. «Это такой клевый чувак из списка Forbes», — охарактеризовал его замглавы Росгеологии.
Так рунет познакомился с топ-менеджером одной из госкорпораций. Daily Storm не остался в стороне и помог Горрингу раскрыться больше. Мы выяснили, что раньше Руслан Израилович Горринг носил менее гротескное имя и до 2011 года был Русланом Магомедовичем Ганижевым. Восемь лет назад будущего топ-менеджера задержали сотрудники ОЭБиПК при получении взятки более пяти миллионов рублей. Издание «Взгляд» писало, что председатель Ленинского районного совета депутатов Подмосковья Александр Газейкин вымогал взятку у представителей ООО «Экотранс-Видное» за покровительство и помощь при заключении контрактов с администрацией Ленинского района. Компания согласилась заплатить, но явилась вместе с сотрудниками МВД, а забирать деньги пришел помощник председателя Руслан Ганижев. Тогда он сбежал в Ингушетию, где в 2012 году получил паспорт и водительские права на имя Руслана Израиловича Горринга.
На следующий день после расследования Daily Storm стало известно об увольнении топ-менеджера из Росгеологии. Сам он заявлял, что ушел по собственному желанию. Тогда же мы обратились в пресс-службу, чтобы уточнить, продолжит ли Горринг руководить дочерними предприятиями Росгеологии. На тот момент он являлся генеральным директором в пяти компаниях: АО «Зарубежгеология», ОАО «Краснодарнефтегеофизика», ЗАО «Нефтегеотехнология», ОАО «Нижневартовскгеофизика» и ООО «РГ-Экология».
В Росгео после скандала сообщили, что Горринг покинет и вышеуказанные компании. Так и произошло: он уволился из всех этих предприятий, кроме одного — ОАО «Краснодарнефтегеофизика». По данным СПАРК, бывший топ-менеджер до сих пор числится там генеральным директором.
В пресс-службе Росгеологии подтвердили, что пока Руслан Израилович действительно является руководителем ОАО «КНГФ», но заверили, что это ненадолго: «Насколько я знаю, по всем компаниям, где он числился, идет работа по его удалению из руководства. В некоторых компаниях этот процесс еще идет, так как не во всех предприятиях 100% акций принадлежат Росгеологии, поэтому там идет процедура согласования, собрания. Все эти процессы запущены, они идут, и после того как вся информация будет собрана, она направится в налоговую. Налоговая вынесет предписание, и через какое-то время информация, в том числе в СПАРКе, обновится».
ОАО «КНГФ» занимается геологоразведочными и геофизическими работами в области изучения недр, а также разработкой месторождений полезных ископаемых. В последний раз СМИ сообщали, что компания выиграла тендер на проведение сейсморазведочных работ на Кабаковском участке в Башкортостане.
«Геологам необходимо уточнить глубинное строение восточной части Камско-Бельского авлакогена и Кабаковского локального поднятия в рифейских потенциально газоносных отложениях. Также специалисты компании проведут доизучение ранее подготовленных под поисковое бурение структур, разработают рекомендации по участкам для проведения сейсморазведки 3D», — сообщалось на портале Neftegaz.ru.
За 2017 год выручка компании составила 412 миллионов рублей, среди заказчиков — структуры Росгео, Роснефть, «Башнефть» и «Газпром». Также фирма занимается теплоснабжением госучреждений в Краснодаре, но в небольших объемах: в 2019 году ОАО «КНГФ» заключило контракт на поставку тепловой энергии для Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Краснодарского края.
По данным СПАРК, предприятие не может похвастаться частыми победами в госзакупках: например, в 2018 году «Краснодарнефтегеофизика» участвовала в 16 закупках, но была допущена только к 13 из них, а выиграла и вовсе только в четырех.