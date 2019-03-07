Обитатели московских общежитий обратились к Путину с просьбой о помощи

В Москве массово выселяют обитателей общежитий. Про одно из них мы уже писали — на Большой Пироговской расположено здание общежития Минобороны, куда 1 февраля пришли судебные приставы и попытались выселить 170 человек, ссылаясь на судебные решения. По словам приставов, дом был признан аварийным, однако документов с таким заключением никто не видел. После этого жители других общежитий начали обращаться в «Партию ветеранов России», которая первой сообщила о ситуации на Большой Пироговской. Истории везде разные, но проблема всегда одна — жильцов выселяют, зачастую применяя рейдерские методы (отключают воду, электричество, бьют стекла, заливают монтажной пеной канализацию), и не дают взамен другого жилья. Большинству идти больше некуда. Последней инстанцией стал Владимир Путин, обращение к которому жильцы ряда общежитий отправили 6 марта.
Чертановская, 43 и Днепропетровская, 27 — дома ЗИЛа
В письме президенту упоминаются два дома Завода имени Лихачева (ЗИЛ). Первый находится по адресу улица Чертановская, 43, корпус 2. Тут творится полнейшая неразбериха. Началось все после того, как в 2011-2012 годах появились новости о закрытии предприятия. Тогда же встал вопрос о выселении людей из дома, принадлежавшего заводу.
Сейчас, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», дом находится в управлении ТСЖ, которым владеет ПАО «ЗИЛ». Из данных «СПАРК» следует, что 64% акционерного общества принадлежат Департаменту городского имущества города Москвы. Однако, по рассказам жителей, цепочка собственников гораздо сложнее и запутаннее.
«Несколько раз дом, в котором мы живем, передавали городу. В свою очередь, выселяет нас ЗИЛ. При том, что часть людей у нас приватизировали жилье, а часть живут по договору социального найма», — рассказывает Артур Бажин, житель дома на Чертановской.
Мужчина утверждает, что сотрудники ПАО «ЗИЛ» пытаются выселить его из квартиры. В качестве основного аргумента используются долги: «Рычаг давления очень интересен — нам придумывают долги. Вот, например, в суде услышали такой термин — «койко-место», который не относится к социальному жилью. При этом у меня договор соцнайма, по нему я и должен платить небольшую плату, а не ту, что приписывают мне», — говорит Бажин.
По его словам, если жильцу и удалось доказать, что задолженности нет, то тогда его выселяют под видом ремонта, аргументируя тем, что здание находится в собственности ЗИЛа.
«В доме, получается, около 40 семей живут в приватизированной недвижимости и примерно 17 — по договору соцнайма. Мы говорим, что есть закон, согласно которому, если в доме есть больше одного собственника, то свидетельство надо переоформлять, иначе такое решение будет незаконно, но нас не слушают», — резюмирует мужчина.
Бажин добавляет, что на судах прокуратура встает на сторону акционерного общества.
Аналогичная ситуация происходит и с другим зиловским общежитием, которое находится по адресу Днепропетровская, 27. Местная жительница Галина Михайлушкина рассказала Daily Storm, о каких именно суммах долгов идет речь.
«В 2012 году образовалось ТСЖ. Оно подало на меня в суд за неоплаченные коммунальные услуги с 2006-го по 2012 год. Я говорила, мол, какие коммунальные услуги, если я работаю на заводе, но никто меня слушать не стал. Сейчас ТСЖ подает в суд и просит заплатить 266 тысяч в качестве долга с 2012-го по 2018 год. Хотя я показывала квитанции об оплате. У меня нет долгов. Откуда они — непонятно, мне не говорят. Прокурор также не слушает», — рассказала Михайлушкина.
«Они указывают на долги и хотят просто из неприватизированных квартир, которые оформлены по соцнайму, переселить в квартиры, которые принадлежат ТСЖ, то есть ЗИЛу. Там за койко-место — восемь тысяч рублей, за комнату можно 30 тысяч отдать. В противном случае свет отключают, ставят заглушки на канализацию, отключают отопление», — отметила она.
По мнению женщины, обитателей общежития пытаются выселить для того, чтобы потом продать квартиры или же сдавать койко-места по рыночным ценам.
Большая Пироговская, дом 51
В общежитие Министерства обороны на Большой Пироговской 1 февраля пришли судебные приставы с полицией и сотрудниками ЧОП. С собой у них были судебные решения, согласно которым жильцам — бывшим и действующим сотрудникам Минобороны — надлежит в кратчайшие сроки собрать вещи и покинуть свои комнаты, так как дома признаны аварийными.
К слову, документов об аварийном состоянии зданий жильцам никто не показывал, а идти людям некуда. Потенциальные бомжи уверены, что по закону им должны предоставить другое жилье, однако делать этого никто не собирается. В данном случае схема трудоустройства сыграла с людьми злую шутку: прописаться в общежитии они не могли и получали жилье на основании трудового договора. А регистрация все равно нужна, поэтому каждый регистрировался где мог. Теперь де-юре в паспорте у людей есть место проживания, а на деле все, что им остается, — это ночевать в прихожей общежития, пока его не снесут.
Части жителей удалось через суд добиться отсрочки до выселения, но и это особых надежд не дает — денег на съем нового жилья просто нет. Например, Светлана Яушева, которая успела поработать еще при министре Сердюкове, платила за комнату восемь тысяч — обычную комнату или квартиру за такие деньги не снимешь. Без дома рискуют остаться около 170 человек.
По информации Daily Storm, на месте аварийных зданий планируется построить элитное жилье.
Ставропольская, дом 17
Общежитие, известное как Дом студента на Ставропольской, появилось еще в 1995 году, там жили работники строительно-монтажного треста «Центротрансстрой». В 2016 году, после закрытия треста, управление зданием перешло к университету МИРЭА вместе с бывшими сотрудниками предприятия. На основе этого и возник хозяйственный конфликт.
«1 марта в 11:00 они планируют отключить дом от электроснабжения. Мы просим заключить с нами договор напрямую. Но энергетики отказывают. «Мосрегионгаз» уже заключил с нами прямой договор, сейчас такие договоры готовят в Мосводоканале и МОЭК (обеспечивает дом горячей водой). А МОЭСК (обеспечивает дом электричеством) идет на поводу у этих рейдеров», — рассказала Елена Чернецкая, жительница общежития, каналу «360».
В итоге, как выяснил Daily Storm, 1 марта отключения не произошло. Чернецкая объяснила, что с утра машины МОЭСКа действительно стояли около дома, а жильцы, в свою очередь, вызвали полицию. В конечном итоге сотрудники правоохранительных органов поехали в филиал электрокомпании, чтобы узнать об имеющихся документах для отключения электричества.
«В полиции нам сообщили, что никаких документов у МОЭСК не оказалось, и пригрозили им уголовной ответственностью в случае отключения», — сказала Чернецкая.
Ранее «360» ссылался на письмо из МИРЭА в МОЭСК, подписанное директором «Дома студентов на Ставропольской» Максимом Пряничниковым. В нем он просит прислать работников МОЭСКа для контроля за отключением электричества.
Ранее жители страдали и от других рейдерских методов — им перекрывали стояки с водой, вырезали трубы, заливали канализацию монтажной пеной (из-за чего фекалии залили магазин «Магнит», расположенный на первом этаже), а также побили стекла.
Раменский район, поселок Спартак, дом 15
С проблемами столкнулись и в общежитиях Московской области. В «Партию ветеранов России» обратились жители дома, принадлежавшего до 2002 года суконной фабрике «Спартак». Жили там работники фабрики. Затем в отношении ЗАО «Спартак» была введена процедура банкротства.
«В 2005 году на основании заведомо ложной информации, предоставленной арбитражным управляющим, о том, что дом предназначен для временного проживания иногородних работников и используется под гостиничные цели, Арбитражный суд Московской области обязал Федеральную регистрационную службу зарегистрировать право собственности, в то время как дом был заселен людьми, имевшими право на приватизацию помещений, так как они отработали в организации более 10 лет», — написали жители в своем обращении в «Партию ветеранов России».
После этого дом продали на торгах компании «ООО «Релакс» вместе с жителями. В 2015-2017 годах предприятие распродало жилые помещения физическим лицам. В договорах было указано, что объекты свободны от прав третьих лиц, однако выписку из домовой книги никто покупателям не предоставлял.
«Собственниками новых помещений стали представители ООО «Релакс», бывший учредитель компании, а также его родственники», — сообщается в жалобе жителей.
Раменский городской суд сразу встал на сторону компании. Все доводы, в том числе то, что ни «Спартак», ни «Релакс» не подавали исковые заявления о выселении, в суде игнорировались.
После того как компания выкупила дом, жителям общежития пришлось прожить несколько зим без отопления, так как, по их словам, «Релакс» не заключало договоры с поставщиками коммунальных услуг. Тепло появилось лишь в 2009 году, после вмешательства министра ЖКХ Московской области, который дал указание на заключение прямых договоров с жителями дома.
«На сегодняшний момент ООО «Релакс» выгнало на улицу часть жителей, а именно 26 семей, среди которых есть сироты, пенсионеры и инвалиды. Другие жильцы продолжают бороться до сих пор», — говорится в обращении граждан в «Партию ветеранов России».