Обитатели московских общежитий обратились к Путину с просьбой о помощи

В Москве массово выселяют обитателей общежитий. Про одно из них мы уже писали — на Большой Пироговской расположено здание общежития Минобороны, куда 1 февраля пришли судебные приставы и попытались выселить 170 человек, ссылаясь на судебные решения. По словам приставов, дом был признан аварийным, однако документов с таким заключением никто не видел. После этого жители других общежитий начали обращаться в «Партию ветеранов России», которая первой сообщила о ситуации на Большой Пироговской. Истории везде разные, но проблема всегда одна — жильцов выселяют, зачастую применяя рейдерские методы (отключают воду, электричество, бьют стекла, заливают монтажной пеной канализацию), и не дают взамен другого жилья. Большинству идти больше некуда. Последней инстанцией стал Владимир Путин, обращение к которому жильцы ряда общежитий отправили 6 марта.





Чертановская, 43 и Днепропетровская, 27 — дома ЗИЛа





В письме президенту упоминаются два дома Завода имени Лихачева (ЗИЛ). Первый находится по адресу улица Чертановская, 43, корпус 2. Тут творится полнейшая неразбериха. Началось все после того, как в 2011-2012 годах появились новости о закрытии предприятия. Тогда же встал вопрос о выселении людей из дома, принадлежавшего заводу.





Сейчас, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», дом находится в управлении ТСЖ, которым владеет ПАО «ЗИЛ». Из данных «СПАРК» следует, что 64% акционерного общества принадлежат Департаменту городского имущества города Москвы. Однако, по рассказам жителей, цепочка собственников гораздо сложнее и запутаннее.





«Несколько раз дом, в котором мы живем, передавали городу. В свою очередь, выселяет нас ЗИЛ. При том, что часть людей у нас приватизировали жилье, а часть живут по договору социального найма», — рассказывает Артур Бажин, житель дома на Чертановской.





Мужчина утверждает, что сотрудники ПАО «ЗИЛ» пытаются выселить его из квартиры. В качестве основного аргумента используются долги: «Рычаг давления очень интересен — нам придумывают долги. Вот, например, в суде услышали такой термин — «койко-место», который не относится к социальному жилью. При этом у меня договор соцнайма, по нему я и должен платить небольшую плату, а не ту, что приписывают мне», — говорит Бажин.





По его словам, если жильцу и удалось доказать, что задолженности нет, то тогда его выселяют под видом ремонта, аргументируя тем, что здание находится в собственности ЗИЛа.





«В доме, получается, около 40 семей живут в приватизированной недвижимости и примерно 17 — по договору соцнайма. Мы говорим, что есть закон, согласно которому, если в доме есть больше одного собственника, то свидетельство надо переоформлять, иначе такое решение будет незаконно, но нас не слушают», — резюмирует мужчина.





Бажин добавляет, что на судах прокуратура встает на сторону акционерного общества.





Аналогичная ситуация происходит и с другим зиловским общежитием, которое находится по адресу Днепропетровская, 27. Местная жительница Галина Михайлушкина рассказала Daily Storm, о каких именно суммах долгов идет речь.





«В 2012 году образовалось ТСЖ. Оно подало на меня в суд за неоплаченные коммунальные услуги с 2006-го по 2012 год. Я говорила, мол, какие коммунальные услуги, если я работаю на заводе, но никто меня слушать не стал. Сейчас ТСЖ подает в суд и просит заплатить 266 тысяч в качестве долга с 2012-го по 2018 год. Хотя я показывала квитанции об оплате. У меня нет долгов. Откуда они — непонятно, мне не говорят. Прокурор также не слушает», — рассказала Михайлушкина.





«Они указывают на долги и хотят просто из неприватизированных квартир, которые оформлены по соцнайму, переселить в квартиры, которые принадлежат ТСЖ, то есть ЗИЛу. Там за койко-место — восемь тысяч рублей, за комнату можно 30 тысяч отдать. В противном случае свет отключают, ставят заглушки на канализацию, отключают отопление», — отметила она.





По мнению женщины, обитателей общежития пытаются выселить для того, чтобы потом продать квартиры или же сдавать койко-места по рыночным ценам.





Большая Пироговская, дом 51





В общежитие Министерства обороны на Большой Пироговской 1 февраля пришли судебные приставы с полицией и сотрудниками ЧОП. С собой у них были судебные решения, согласно которым жильцам — бывшим и действующим сотрудникам Минобороны — надлежит в кратчайшие сроки собрать вещи и покинуть свои комнаты, так как дома признаны аварийными.