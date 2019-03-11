За расследованием по Troika Laundromat стоит эстонский олигарх Маргус Линнамяэ

В числе авторов расследования об инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна наравне c журналистами OCCRP («Проект по расследованию коррупции и организованной преступности») указаны сотрудники литовского портала 15min.lt. Информация о сети офшоров тоже имеет литовское происхождение — проводки были получены неустановленными лицами из местного банка Ukio, разорившегося в 2013 году. В материалах OCCRP ничего не говорится об их прибалтийских партнерах по расследованию, хотя за 15min.lt стоит олигарх, известный своей скрытностью, офшорными схемами и антипатией к России.





Медиамагнат и мастер маскировки





О владельце 15min.lt Маргусе Линнамяэ в России практически ничего не известно. В этом нет ничего удивительного: в его родной Эстонии все обстоятельства жизни и бизнеса Линнамяэ спрятаны в дальние шкафы. В Сети можно обнаружить только несколько его фотографий. С журналистами Маргус тоже не общается. Скрытность — главная характеристика Линнамяэ, наравне с богатством.





«Олигарх — это член правящей элиты. Если придерживаться этого определения, то Линнамяэ еще не олигарх. Но у него есть все предпосылки для этого. Есть СМИ. Есть политики. И есть деньги», — писал главный редактор эстонской Äripäev Меэлис Мандель в материале 2015 года о Линнамяэ под названием «Кто на самом деле правит Эстонией».





Издание Delfi поместило Линнамяэ на первую строчку своего рейтинга «Самые влиятельные люди Эстонии 2018».





«Несмотря на обладание собственным издательским домом, Маргус Линнамяэ не любит внимания. Чтобы его избежать, он время от времени меняет свою внешность, играя с наличием бороды и ее длиной, очками, стилем одежды и длиной волос. Часто его не узнают даже его собственные работники, он мастер маскировки. Единственные имеющиеся в распоряжении журналистов фотографии относятся к периоду, когда эта «акула бизнеса» купила издание Postimees. Как Маргус Линнамяэ выглядит сейчас, неизвестно», — пишет Delfi.





Завоевание медиарынка Прибалтики и закрытых русских СМИ





У Маргуса Линнамяэ две главные сферы деятельности — фармацевтика и СМИ. Причем средствами массовой информации олигарх заинтересовался позже. В 2015 году через принадлежащую ему компанию Up Invest Маргус Линнамяэ приобрел медиахолдинг Eesti Meedia, контролирующий ключевые эстонские СМИ: газету Postimees, телеканал Kanal 2, три радиостанции, а также местные газеты и рекламные издания.





Вскоре после смены собственника Eesti Meedia прекратили выпускаться газеты «Postimees на русском языке» и «День за днем» — старейшее русскоязычное издание Эстонии.





После того как бывший совладелец и главный редактор эстонской версии Postimees Март Кадастик выпустил биографию под названием «Теперь я напишу…», в ​​которой рассказал о взаимоотношениях Postimees и Eesti Meedia и роли в них Маргуса Линнамяэ, олигарх профинансировал издание брошюры о сотрудничестве Кадастика с КГБ. После этих событий бывший главред был вынужден отказаться от звания почетного жителя Тарту.