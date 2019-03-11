В Калужской области используют сельхозземли для добычи песка

Выходцы из ФСБ после окончания службы часто уходят в бизнес. Не стал исключением и один сотрудник элитного спецподразделения — группы «Альфа», борющейся с террором. Владимир Березовец в начале 90-х был одним из создателей Международной ассоциации ветеранов этого спецподразделения и сейчас остается ее вице-президентом. Daily Storm рассказывает, как человек, фигурировавший в трех уголовных делах и трижды избежавший наказания, создал бизнес, на который позарился сын генпрокурора Юрия Чайки.





Честный бизнес против властей





В 2014 году у ОАО «Мостовский карьер», владельца одноименного и крупнейшего в Калужской области месторождения песка, начались проблемы. Компанию лишили лицензии, когда стало известно о грядущей реконструкции Киевского шоссе. Сперва Forbes, а затем и Фонд борьбы с коррупцией рассказали, что руководство «Мостовского карьера» обвиняет в случившемся Артема Чайку: он владел ООО «Сибирский элемент — Рента К» (сокращ. «Сибэл-РК»), которое разрабатывало Обуховское месторождение. Оно, как и Мостовский карьер, находилось возле трассы и могло стать поставщиком песка в рамках исполнения госконтракта.





Через два года в одном из калужский изданий вышла статья: в ней руководитель и совладелец «Мостовского карьера» Олег Карапетов, беседовавший с ФБК для расследования о бизнес-империи сыновей генпрокурора, выставлялся лжецом. Спустя месяц «Сибэл-РК» получила право на разработку самого Мостовского карьера и добычу песка.





ОАО «Мостовский карьер» боролось за землю в судах: Олег Карапетов еще в интервью ФБК объяснял, что так ему советовали делать «наверху». Компания также надеялась арендовать участок на берегу реки Угры — горный отвод карьера. Земля была в пользовании у ООО «Плодоовощное хозяйство — Монастырское подворье». Владельцем организации числится Владимир Березовец, ветеран контртеррористического подразделения ФСБ, известного как «Альфа». Фирма Березовца согласилась передать землю «Мостовскому карьеру», «планируя в будущем сотрудничество с указанным лицом». Однако при перерегистрации права бессрочного пользования горный отвод отошел МБУ «Калугаблагоустройство». Именно это предприятие заключило госконтракт на разработку карьера и добычу песка с «Сибэл-РК».





Березовец вспоминал, что участок отдавался «Калугаблагоустройству» под давлением: несколько лет «чиновники всех уровней пытались убедить его в важности передачи участка». «Я ни на минуту не сомневался, что за этим последует очередной чиновничий обман, — делился бывший сотрудник ФСБ с газетой «Спецназ России», выпускаемой Международной ассоциацией ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». На Березовца и Олега Карапетова даже заводились уголовные дела по факту добычи песка (слова подтверждаются судебными решениями). Власти уверяли: участки изымались из-за того, что карьер был вырыт не там, где нужно. И якобы плодоовощное хозяйство обещало его рекультивировать, но так ничего и не сделало.





Из SPAR с любовью





Основной профиль «Плодоовощное хозяйство — Монастырское подворье» — выращивание зерновых культур. Однако предприятие и раньше добывало песок: в начале 2000-х Минприроды выдавало ему лицензию на добычу песка на участке Вороваевского месторождения. В 2010 году Березовец обнаружил, что генеральный директор плодоовощного хозяйства — кандидат экономических наук Ольга Торгашова — через договоры с аффилированной структурой похищала песок. Тем не менее этот эпизод не помешал Торгашовой стать совладельцем «Плодоовощное хозяйство — Монастырское подворье» на пару с Березовцем.





По мнению Березовца, калужские власти пытаются развалить его «аграрное дело», в которое он вложил «немало усилий и финансов». К примеру, одна из его структур занимается разведением владимирских тяжеловозов. СМИ писали, что экс-сотрудник ФСБ вкладывает в них свои сбережения, не рассчитывая на коммерческий успех.





Одно время компании Владимира Березовца сотрудничали с АПК «Калужская Нива». Через цепочку фирм агропромышленный комплекс принадлежит топ-менеджерам из так называемой команды Абрамовича. «Монастырское подворье» раздавало получаемые за счет сельхоздеятельности продукты семьям погибших «в локальных войнах и военных конфликтах». При этом не все сотрудники «Монастырского подворья» довольны работой: некоторые утверждают, будто организация удерживает зарплату и расчетные.