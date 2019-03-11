В Калужской области используют сельхозземли для добычи песка

Выходцы из ФСБ после окончания службы часто уходят в бизнес. Не стал исключением и один сотрудник элитного спецподразделения — группы «Альфа», борющейся с террором. Владимир Березовец в начале 90-х был одним из создателей Международной ассоциации ветеранов этого спецподразделения и сейчас остается ее вице-президентом. Daily Storm рассказывает, как человек, фигурировавший в трех уголовных делах и трижды избежавший наказания, создал бизнес, на который позарился сын генпрокурора Юрия Чайки.
Честный бизнес против властей
В 2014 году у ОАО «Мостовский карьер», владельца одноименного и крупнейшего в Калужской области месторождения песка, начались проблемы. Компанию лишили лицензии, когда стало известно о грядущей реконструкции Киевского шоссе. Сперва Forbes, а затем и Фонд борьбы с коррупцией рассказали, что руководство «Мостовского карьера» обвиняет в случившемся Артема Чайку: он владел ООО «Сибирский элемент — Рента К» (сокращ. «Сибэл-РК»), которое разрабатывало Обуховское месторождение. Оно, как и Мостовский карьер, находилось возле трассы и могло стать поставщиком песка в рамках исполнения госконтракта.
Через два года в одном из калужский изданий вышла статья: в ней руководитель и совладелец «Мостовского карьера» Олег Карапетов, беседовавший с ФБК для расследования о бизнес-империи сыновей генпрокурора, выставлялся лжецом. Спустя месяц «Сибэл-РК» получила право на разработку самого Мостовского карьера и добычу песка.
ОАО «Мостовский карьер» боролось за землю в судах: Олег Карапетов еще в интервью ФБК объяснял, что так ему советовали делать «наверху». Компания также надеялась арендовать участок на берегу реки Угры — горный отвод карьера. Земля была в пользовании у ООО «Плодоовощное хозяйство — Монастырское подворье». Владельцем организации числится Владимир Березовец, ветеран контртеррористического подразделения ФСБ, известного как «Альфа». Фирма Березовца согласилась передать землю «Мостовскому карьеру», «планируя в будущем сотрудничество с указанным лицом». Однако при перерегистрации права бессрочного пользования горный отвод отошел МБУ «Калугаблагоустройство». Именно это предприятие заключило госконтракт на разработку карьера и добычу песка с «Сибэл-РК».
Березовец вспоминал, что участок отдавался «Калугаблагоустройству» под давлением: несколько лет «чиновники всех уровней пытались убедить его в важности передачи участка». «Я ни на минуту не сомневался, что за этим последует очередной чиновничий обман, — делился бывший сотрудник ФСБ с газетой «Спецназ России», выпускаемой Международной ассоциацией ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». На Березовца и Олега Карапетова даже заводились уголовные дела по факту добычи песка (слова подтверждаются судебными решениями). Власти уверяли: участки изымались из-за того, что карьер был вырыт не там, где нужно. И якобы плодоовощное хозяйство обещало его рекультивировать, но так ничего и не сделало.
Из SPAR с любовью
Основной профиль «Плодоовощное хозяйство — Монастырское подворье» — выращивание зерновых культур. Однако предприятие и раньше добывало песок: в начале 2000-х Минприроды выдавало ему лицензию на добычу песка на участке Вороваевского месторождения. В 2010 году Березовец обнаружил, что генеральный директор плодоовощного хозяйства — кандидат экономических наук Ольга Торгашова — через договоры с аффилированной структурой похищала песок. Тем не менее этот эпизод не помешал Торгашовой стать совладельцем «Плодоовощное хозяйство — Монастырское подворье» на пару с Березовцем.
По мнению Березовца, калужские власти пытаются развалить его «аграрное дело», в которое он вложил «немало усилий и финансов». К примеру, одна из его структур занимается разведением владимирских тяжеловозов. СМИ писали, что экс-сотрудник ФСБ вкладывает в них свои сбережения, не рассчитывая на коммерческий успех.
Одно время компании Владимира Березовца сотрудничали с АПК «Калужская Нива». Через цепочку фирм агропромышленный комплекс принадлежит топ-менеджерам из так называемой команды Абрамовича. «Монастырское подворье» раздавало получаемые за счет сельхоздеятельности продукты семьям погибших «в локальных войнах и военных конфликтах». При этом не все сотрудники «Монастырского подворья» довольны работой: некоторые утверждают, будто организация удерживает зарплату и расчетные.
О «тяжелом финансовом положении» ряда предприятий сообщал и местный суд: прокуратура обнаружила, что ООО «Источник» Березовца, арендовавшее на территории военной части в городе Юхнов-1 магазин «Любава», продавало просроченные продукты. Правоохранители добивались повышенного штрафа для организации, но суд снизил его вдвое, обратив внимание, что у нее уже есть задолженности по зарплатам и перед поставщиками. Кроме того, предприятия не платили за коммунальные услуги и сельскохозяйственную технику, арендованную у «Росагролизинга».
В 2014 году Березовец нашел 350 миллионов рублей и одолжил Дмитрию Носову, владельцу ООО «Терра Групп», под залог доли в уставном капитале этой организации. Группа компаний была известна тем, что в 2012-м при поддержке «Росагролизинга» запустила молочный завод. Проект оценивался в два миллиарда рублей, но оказался провальным. Носова обвинили в мошенничестве с кредитами Россельхозбанка, за что он получил реальный срок. Завод, а вместе с ним и «Терра Групп» начали банкротить.
«Альфовец» вступил в дело в качестве кредитора и оценил требования в 644 миллиона рублей: Березовец дал Носову 10 миллионов долларов по одному курсу, а когда нужно было возвращать средства, доллар вырос вдвое. Поэтому увеличилась и сумма долга. В доказательство того, что Березовец занимал Носову деньги, «альфовец» предоставил справку о своем доходе в 49 миллионов рублей. Оставшиеся средства он занимал у бывшего совладельца франшизы голландских супермаркетов SPAR Сергея Иноземцева (Иноземцев — акционер «СВА-Трейдинг»).
Темное прошлое
Не только бизнес-партнеры Березовца оказались фигурантами уголовных дел, но и он сам. Больше 10 лет назад «Новая газета» опубликовала милицейские сводки под грифом «Не для печати». В них, как отмечало издание, насчитывалось свыше 5500 случаев (начиная от взяток и заканчивая убийствами), в которых фигурировали сотрудники прокуратуры, ФСБ и военные.
В частности, в сводки попало происшествие, зафиксированное летом 1995 года. Оно касалось удержания в заложниках и истязания некоего Х. Сергея Александровича, президента «АСБ Холдинг групп» (по всей видимости, речь шла о Хлюстове Сергее Александровиче). В составе «организованной преступной группы», удерживавшей Хлюстова, оказался руководитель охранной фирмы «Альфа-Профи» и будущий вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Владимир Березовец. Вместе с ним был еще как минимум один бывший силовик и несколько охранников. Всех, как писала газета, оправдали, а вот заложнику не повезло — ему дали 14 лет строгого режима за мошенничество: якобы Хлюстов остался должен миллион долларов Березовцу.
Это было не первое уголовное дело Березовца. В начале 1999 года бывшего «альфовца» задержали — на этот раз по обвинению в самоуправстве. В офисе «Олимпик Бизнес Тревел» (сейчас — поставщик РЖД) он вместе с вице-президентом «Альфа-Профи» Вячеславом Вольняковым требовал от руководителя туроператора вернуть долг в 2420 долларов.
Бывшего «альфовца» задержали и поместили в «Матросскую Тишину». В изоляторе мужчину избили, и он оказался в реанимации. Под стражей Березовец провел несколько месяцев. В начале 2000 года первый замначальника Следственного комитета при МВД в ответе на обращение по вопросу о проверке законности и обоснованности предъявленного Березовцу обвинения, которое уже переквалифицировали на статьи о мошенничестве, вымогательстве и грабеже, писал, что его вина подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертов и вещдоками (копия документа есть в распоряжении Daily Storm).
В ГАС «Правосудие», систематизирующей все судебные решения, нет ни одного уголовного дела, в котором бы фигурировали Березовец и Вольняков. Портал «Тульские PRяники» утверждает, что первый провел в «Бутырке» год, после чего вышел по амнистии, а его подельник Вольняков в итоге получил срок. Постановление Госдумы от 26 мая 2000 года об амнистии, приуроченной к 55-летию Победы в ВОВ, не освобождало от ответственности осужденных по статьям, которые вменялись обоим экс-силовикам.
Боец продовольственной безопасности России
В 2009 году калужское отделение партии «Яблоко» направило в Генпрокуратуру заявление с просьбой проверить деятельность Совхоза имени К.Э. Циолковского. Общественники, ссылаясь на бывших сотрудников госпредприятия, заверяли, будто Березовец через ООО «Плодоовощное хозяйство — Монастырское подворье» захватил имущество и землю совхоза. В конце обращения авторы предупреждали, что «налетчики» готовят фиктивное заявление о банкротстве сельхозпредприятия.
История с арендой земель совхоза неоднократно поднималась в арбитражных делах в те годы, когда начался захват Мостовского карьера. Из них следует, что в 2007-м «Плодоовощное хозяйство — Монастырское подворье» заключило с Совхозом имени Циолковского договоры на аренду земель. Затем компания Березовца стала сдавать их в пользование другим фирмам. Так, один из участков получило ООО «Гравит» Ольги Торгашовой. В дальнейшем организация стала продавать песок.
Начиная с 2011 года чиновники стали констатировать, что на землях, предназначенных для сельхоздеятельности, либо разрабатываются песчаные и торфяные карьеры, либо возводятся жилые дома, появляются контейнеры с мусором и даже бетонные заводы. Вдобавок Березовец активно регистрировал участки на себя и своих детей. К 2016 году только в деревнях Юхновского района на самого бывшего силовика было зарегистрировано шесть десятков земельных участков общей площадью более чем в 662 гектара — это были пашни и пастбища. Минэкономики обратило внимание, что они никак не использовались и полностью заросли, и требовали обработать землю. Калужское правительство решило изъять их в связи с нецелевым использованием и продать на торгах. Юристы Березовца безуспешно доказывали, что часть участков арендовало «Плодоовощное хозяйство — Монастырское подворье», другую — люди, которые ведут сельхозработы. Несмотря на это, суд дал отмашку на то, чтобы пустить 500 гектаров с молотка.
Через несколько лет Березовец инициировал тяжбу с Фондом имущества Калужской области и калужским министерством экономического развития: он требовал признать недействительными результаты торгов. Аргументировал он это тем, что участки изымались без определения их начальной стоимости. В деле участвовали люди, утверждавшие, что выкупили землю. Недавно суд встал на сторону «альфовца» — признал незаконным проведение торгов и отменил их итоги.
Нападкам со стороны властей подвергались и его дети, на которых записана часть земель. Так, в 2018-м администрация поселка Мятлево проводила паспортизацию дороги в деревне Кононово и обнаружила, что не может поставить землю на кадастровый учет. Произошло это из-за того, что участок пересекался с участком в 2,9 гектара Инги Березовец, дочери бывшего силовика. Следом местная жительница Людмила Бочкарева потребовала признать недействительными результаты межевания участка: женщина более 20 лет была собственником участка в 1500 квадратных метров, а когда захотела уточнить границы, узнала, что он накладывается на тот же участок Инги Березовец. Россельхознадзор в свою очередь обнаружил, что в деревне Новое Казачье участок, который предоставлялся ее брату Александру Березовец для сельхозпроизводства, оказался захламлен отходами.
Япончик и расследование из Прибалтики
«Конечно, если у меня есть «Лексус», я могу позволить себе купить и «Ламборджини», но зачем?» — задавался вопросом Владимир Березовец в интервью «Спецназу России», когда стал первым вице-президентом Международной ассоциации ветеранов «Альфа»; он подчеркивал, что деньги ему нужны для того, чтобы «нормально себя чувствовать и помогать жить другим».
По данным «СПАРК-Интерфакс», на сегодняшний день «альфовец» выступает действующим владельцем и руководителем 15 компаний. Среди них есть и те, которые ликвидируются: в частности, это ООО «Усадьба — Монастырское подворье». Компания наполовину принадлежит Березовцу, долю в ней имеет Николай Орлов, сменивший в 2006 году имя на Леонид. Леонид Орлов торгует продуктами под брендом «Фасоль» и является соучредителем ООО «Рустехконсалт», в котором его партнером по бизнесу значится Авнер Кандов. Брат Кандова — Борис Кандов — возглавляет Конгресс бухарских евреев США и Канады. Последнего называли сообщником криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного в миру как Япончик.
В группу «Монастырского подворья» с 2004-й по 2008 год входило ЗАО «Агро Концерн «Монастырское подворье», занимавшееся разведением свиней. Доли в компании в равных долях принадлежали Березовцу и структуре датского концерна Agripo ApS. Единственное напоминание о ней в СМИ было в 2004-м: в связях с компанией и проектом по свиноводству в России обвиняли мужа будущего комиссара Евросоюза Марианн Фишер Боэль (в дальнейшем стала главой сельскохозяйственной комиссии ЕС)
Руководителем агроконцерна «Монастырское подворье» был назначен Ларс Бойсен-Динесен, одновременно возглавлявший российское представительство Cabinplant International — другого датского концерна. Издание «Деловая Дания» замечало, что фирма «Кабинплант» участвовала в создании первого российско-датского учебно-внедренческого центра для АПК в России и проводила семинары по использованию оборудования для переработки овощей и рыбы. Кроме того, в 1997-м Ларс Бойсен-Динесен создал сельхозпроизводство в хозяйстве «Годс Емельяновский» вместе с «Газпромом». Имя датчанина, помимо прочего, фигурировало в расследовании, проведенном «Бизнес&Балтия»: якобы Бойсен-Динесен в 90-х годах был вовлечен в мошенническую схему с конвертацией русских рублей в доллары через Сбербанк и переводом их на тайные счета через Эстонию, Москву в банки Швейцарии и Лихтенштейна.