Новый топ-менеджер для старого конфликта: Украина хочет сменить главу «Нафтогаза», который не может договориться с «Газпромом»

В преддверии президентских выборов в стране правительство Украины ищет нового главу газовой корпорации «Нафтогаз», ответственной за отопление страны. Последние пять лет компанией управлял Андрей Коболев. Под его руководством «Нафтогаз» вел спор с российским «Газпромом» о цене поставляемого Россией газа. Стороны не могут договориться и судятся в международных арбитражах. В 2019 году контракт между газовыми корпорациями двух стран заканчивается. По этому договору Россия с 2009 года поставляет Украине газ для дальнейшего транзита в страны Европы (сама Украина не использует газ из российских труб с 2015 года). Власти страны надеются, что им удастся заключить с российскими газовиками новое соглашение по европейским правилам. Если же нет, Украина может остаться без российского газа. Перестановки в руководстве концерна могут свидетельствовать о попытке все-таки найти консенсус с «Газпромом». Впрочем, в России скептически относятся к продолжению поставок газа Украине, считая нынешние условия экономически невыгодными.
В чем суть газового спора между Россией и Украиной?
Спор о цене поставок газа давно стал традицией в российско-украинских отношениях. После 2014 года спор превратился в открытое противостояние. «Газпром» с «Нафтогазом» обмениваются взаимными исками в международных арбитражных судах. Изначально спор касался цены газа. «Газпром» посчитал, что украинская сторона платила за газ меньше, чем предусмотрено контрактом, и задолжала поставщику несколько миллиардов. «Нафтогаз» в ответ заявил, что «Газпром» завышал тариф, заставляя украинских партнеров переплачивать за топливо. Сумму ущерба оценили в шесть миллиардов долларов.
Еще в 2014 году «Нафтогаз» выплатил «Газпрому» 4,6 миллиарда долларов долгов. Но на этом конфликт не закончился. Украинская сторона потребовала пересмотреть контракт, заключенный в 2009 году. По мнению «Нафтогаза», Россия поставила для транзита в Европу меньше газа, чем было предусмотрено договором. «Газпром» обвинил Украину в том, что та недобрала газа.
В 2015 году Украина перестала забирать российский газ для своих нужд. Транзит газа через территорию страны для европейских стран сохранился. А «Нафтогаз» с «Газпромом» продолжили спорить. К 2017 году общая сумма взаимных требований достигла 64 миллиардов рублей. 37 миллиардов требовал от украинцев «Газпром». В «Нафтогазе» хотели получить 27 миллиардов.
Спор разрешился 28 февраля 2018 года. Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» заплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов. Суд решил, что Россия недопоставила Украине газ для транзита в Европу. «Газпром» отказался платить и обжаловал решение арбитража. Украинская сторона решила действовать методом силы — стала требовать ареста активов «Газпрома» по всему миру. Наступление на собственность российского газового гиганта моментами оказалось успешным. Летом 2018-го СМИ сообщили об аресте долей «Газпрома» в его дочерних компаниях, зарегистрированных в Нидерландах.
Несмотря на судебные споры, стороны продолжили переговоры о транзите газа через Украину. На прошлой неделе стороны публично озвучили свое видение ситуации. Премьер-министр России Дмитрий Медведев обозначил условия, при которых страна готова продолжить поставлять на Украину газ для транзита. Требования такие: судебный спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» должен быть урегулирован, новый контракт должен быть коммерчески выгодным для России, а политическая обстановка на Украине должна быть стабильной.
Министр энергетики России Александр Новак назвал транзитный маршрут газа в Европу через территорию Украины самым дорогим из ныне существующих. Транспортировка газа через Украину дорого обходится «Газпрому». Высокая цена, по словам министра, связана с изношенностью газотранспортной системы Украины (ГТС).
Украинские власти надеются все-таки договориться с Россией о заключении нового контракта на поставки топлива. Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль рассказала о существовании двух планов по переговорам о транзите газа из России. Либо получится договориться и заключить новый контракт «по европейским правилам», либо Украина прибегнет к плану «Б» при поддержке США. Что это за план, остается непонятным.
Сам глава «Нафтогаза» Андрей Коболев оценивает ситуацию более критично. По его мнению, после сдачи в эксплуатацию трубопровода «Северный поток – 2» газотранспортная система (ГТС) Украины окажется невостребованной. Украина может полностью лишиться транзита газа в Европу.
Коболев думает, что потеря транзита приведет к угрозе военного конфликта. Топ-менеджер предлагает привлечь иностранные компании в управление украинской ГТС, поделиться с ними доходами в обмен на инвестиции и на поддержку. Правительство Украины предложение Коболева, видимо, не удовлетворило. Теперь на его место ищут нового управленца, которому придется договариваться с «Газпромом».
Мнение эксперта
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:
— Пока что о договоренностях говорить рано, потому что все ждут окончательного решения Стокгольмского арбитража. Это разбирательство касается действующих контрактов на поставки газа Украине, в том числе для транзита в Европу. По решению суда «Газпром» должен выплатить 2,5 миллиарда долларов. Там, конечно, не согласны с этим. Но суть решения пересматривать нельзя. Таковы правила. Но можно доказать, что была нарушена процедура рассмотрения этого иска. Если докажут, решение аннулируют. «Газпром» доказывает, что из двух одинаковых оснований арбитраж сделал разные выводы: долг «Нафтогазу» по контракту «бери или плати» он прощает, ну ладно — вы же бедненькие. А с «Газпрома» деньги по договору «качай или плати» берет. Второй момент — вердикт пишется руками. «Газпром» пытается доказать, что решение арбитража написано руками не трех арбитров, которые рассматривали дело, а четырех. Это тоже нарушение процедуры. Пока финального вердикта нет.
Гораздо лучше было бы всем сторонам — и России, и Украине, и Европе, чтобы какой-нибудь контракт был бы. Это основание для продолжения сотрудничества. Если у нас возникнет потребность через Украину какие-то объемы газа прокачать, мы сможем это сделать. Без контракта ни один куб не пройдет, сама возможность прокачки газа через Украину должна оставаться. И [президент России] Владимир Путин, и [глава «Газпрома»] Алексей Миллер неоднократно заявляли, что мы готовы продолжить транзит газа через Украину.
В США и Европе говорили, что Россия строит обходные газопроводы, чтобы якобы изолировать Украину. Мы говорим, что мы готовы качать определенные объемы, не как сейчас — 90 миллиардов кубометров в 2017 году, 86 миллиардов в 2018-м, а 10-15. Но должен быть контракт. Украина сейчас ничего не собирается подписывать. Переговорщика предателем родины назовут. Выборы пройдут, все успокоится. Возможно, поменяется команда переговорщиков со стороны Украины: как среди политиков, так и со стороны «Нафтогаза», да и со стороны Европы.
Дело в том, что России нужна возможность в случае чего увеличить прокачку газа. Сейчас мощности «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» — получится 86,5 миллиарда кубов. Это ровно столько, сколько в прошлом году прошло через Украину. То есть укладываемся тютелька в тютельку. Но в прошлом году первый «Северный поток», который давно работает, прокачал почти 59 миллиардов кубов при проектной мощности 55. В будущем на это лучше не рассчитывать. Лучше иметь запас: часть через Украину прокачаем. Тем более в Европе добыча газа сокращается. Может быть, они будут у нас больше топлива закупать.
Другой вопрос, что сейчас Украина предлагает фантастические условия — качать через них более 100 миллиардов кубов. Таких объемов давно уже нет. Да и тариф предлагают повысить, хотя он у них один из самых высоких в Европе.
Российский газ через Украину расходится почти по всей Европе. Основная часть идет в Австрию. Это основная точка. Там находится базовый газовый хаб. После того как газ туда попадает, меняется право собственности: газ становится собственностью европейских компаний. Дальше они распространяют его по всей Европе: в Швейцарию, Италию, Германию, Францию, Чехию. Сейчас даже в Турцию приходит газ с Украины, пока «Турецкий поток» еще не запустили. Через Украину газ идет в Словакию, даже в Польшу часть газа, на Балканы. Сербия запитывается через Украину, Греция.
Если объем поставок сократится до 15 миллиардов кубометров, этого хватит соседям Украины: Румынии, Молдавии, Болгарии.