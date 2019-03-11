Новый топ-менеджер для старого конфликта: Украина хочет сменить главу «Нафтогаза», который не может договориться с «Газпромом»

В преддверии президентских выборов в стране правительство Украины ищет нового главу газовой корпорации «Нафтогаз», ответственной за отопление страны. Последние пять лет компанией управлял Андрей Коболев. Под его руководством «Нафтогаз» вел спор с российским «Газпромом» о цене поставляемого Россией газа. Стороны не могут договориться и судятся в международных арбитражах. В 2019 году контракт между газовыми корпорациями двух стран заканчивается. По этому договору Россия с 2009 года поставляет Украине газ для дальнейшего транзита в страны Европы (сама Украина не использует газ из российских труб с 2015 года). Власти страны надеются, что им удастся заключить с российскими газовиками новое соглашение по европейским правилам. Если же нет, Украина может остаться без российского газа. Перестановки в руководстве концерна могут свидетельствовать о попытке все-таки найти консенсус с «Газпромом». Впрочем, в России скептически относятся к продолжению поставок газа Украине, считая нынешние условия экономически невыгодными.





В чем суть газового спора между Россией и Украиной?





Спор о цене поставок газа давно стал традицией в российско-украинских отношениях. После 2014 года спор превратился в открытое противостояние. «Газпром» с «Нафтогазом» обмениваются взаимными исками в международных арбитражных судах. Изначально спор касался цены газа. «Газпром» посчитал, что украинская сторона платила за газ меньше, чем предусмотрено контрактом, и задолжала поставщику несколько миллиардов. «Нафтогаз» в ответ заявил, что «Газпром» завышал тариф, заставляя украинских партнеров переплачивать за топливо. Сумму ущерба оценили в шесть миллиардов долларов.





Еще в 2014 году «Нафтогаз» выплатил «Газпрому» 4,6 миллиарда долларов долгов. Но на этом конфликт не закончился. Украинская сторона потребовала пересмотреть контракт, заключенный в 2009 году. По мнению «Нафтогаза», Россия поставила для транзита в Европу меньше газа, чем было предусмотрено договором. «Газпром» обвинил Украину в том, что та недобрала газа.





В 2015 году Украина перестала забирать российский газ для своих нужд. Транзит газа через территорию страны для европейских стран сохранился. А «Нафтогаз» с «Газпромом» продолжили спорить. К 2017 году общая сумма взаимных требований достигла 64 миллиардов рублей. 37 миллиардов требовал от украинцев «Газпром». В «Нафтогазе» хотели получить 27 миллиардов.





Спор разрешился 28 февраля 2018 года. Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» заплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов. Суд решил, что Россия недопоставила Украине газ для транзита в Европу. «Газпром» отказался платить и обжаловал решение арбитража. Украинская сторона решила действовать методом силы — стала требовать ареста активов «Газпрома» по всему миру. Наступление на собственность российского газового гиганта моментами оказалось успешным. Летом 2018-го СМИ сообщили об аресте долей «Газпрома» в его дочерних компаниях, зарегистрированных в Нидерландах.