«Аэрофлот» заплатит более 80 миллионов рублей за новый дизайн кабинета бонусной программы

В компании «Аэрофлот» решили обновить раздел «Личный кабинет пользователя»: госкомпания хочет, чтобы в нем было меньше текстовой информации и больше простых изображений. Вдобавок будут доработаны уже имеющиеся разделы и появятся новые — те, которые помогут отслеживать транзакции.





«Аэрофлот» на сайте госзакупок разместил тендер на выполнение работ по обновлению дизайна личного кабинета программы «Аэрофлот Бонус». Кто станет поставщиком, станет известно лишь в конце марта. Максимальная цена контракта составляет почти 82,9 миллиона рублей. Из технической документации следует, что госкомпания намерена полностью изменить внешний вид и стиль раздела «Личный кабинет». Добиться этого она планирует за счет уменьшения текстовой информации и увеличения графических изображений. По задумке обновление улучшит показатели сайта, сделает удобнее навигацию по нему, а также повысит трафик пользователей и лояльность пассажиров.





В личном кабинете, к примеру, будут доступны ссылки на форум, начисление миль, обратная связь, доработаны вкладки «Полеты», «Прочие активности», «Полученные премии», появится и новая — под названием «Денежные транзакции». Компания, которая получит контракт, будет с нуля разрабатывать дизайн-макет. «Аэрофлот» отмечает, что цикл жизни сайта составляет от трех до шести лет. В последний раз он обновлялся в 2014 году.





Как подсчитал Daily Storm, опираясь на данные с сайта госзакупок, за последние пять лет госкомпания потратила более 300 миллионов рублей на программу «Аэрофлот Бонус». Деньги шли на развитие ее функционала, продвижение, разработку отражений операций. В 2018 году монополист заключил контракт на 20,7 миллиона рублей на создание фотобанка, передающего «максимум положительных эмоций от тех возможностей, которые получают участники программы». Недавно «Аэрофлот» заказал у «Рамакс Интернейшнл» внедрение технологии двухфакторной аутентификации программы как на сайте, так и в личном кабинете и развитие функционала начисления миль.