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Три миллиона за один день: администрация города Циолковский создала невыполнимые условия для передачи контракта аффилированной фирме
Из договора следует, что подрядчик должен был построить снежный городок спустя день после заключения контракта
Общество

Три миллиона за один день: администрация города Циолковский создала невыполнимые условия для передачи контракта аффилированной фирме

Из договора следует, что подрядчик должен был построить снежный городок спустя день после заключения контракта

Коллаж: © Daily Storm, фото: © teleport2001.ru / Ирина Симонова

Новый год остался позади, но об интересных подарках чиновников мы продолжаем узнавать до сих пор. Daily Storm выяснил, что в ноябре 2018-го Сергей Левицкий, глава города Циолковский и бывший кандидат в губернаторы Амурской области, подарил своему другу контракт на сумму хоть и небольшую, но все равно приятную — три миллиона рублей. Оказалось, что предприниматель, получивший заказ на строительство снежного городка, управляет и другими компаниями, связанными с Левицким. Чтобы конкурс выиграла нужная фирма, администрация города утвердила невыполнимый срок исполнения работ — один день.


Заказ на строительство снежного городка в центре закрытого административно-территориального образования Циолковский был размещен на сайте госзакупок 26 ноября 2018 года. Цена контракта составила 2 985 000 рублей. За эти деньги от компании, как следует из технического задания, требовалось построить детские деревянные горки, фигурки из снега (кстати, если вы встречали некрасивые скульптуры в снежных городках, то знайте — это дело рук заказчика), а также сделать надписи «2019» и «С Новым годом!». Также в обязанности компании входил демонтаж городка после праздника.


А теперь перейдем к самому интересному: сколько же времени может понадобиться предприятию для создания праздничной атмосферы? По мнению администрации города — один день! Контракт с ООО «Автошкола «Вираж» был заключен 24 декабря, а дата окончания работ, указанная в техническом задании, — следующий день, 25 декабря.


Помощник начальника местного управления градостроительства, капитального строительства и ЖКХ Ирина Чойнжурова, ответственная за заключение контрактов, объяснила, что на самом деле подрядчик начал работы раньше — 5 декабря, когда истек срок подачи заявок.


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Строительство снежного городка в центре ЗАТО Циолковский Фото: © пресс-служба ЗАТО Циолковский / portamur.ru

«Дело в том, что новый глава у нас появился в конце октября, и мы запланировали построить снежный городок. Все эти аукционы, процедуры долго идут, поэтому когда мы узнали победителя 5 декабря, мы попросили от него гарантийное письмо, подписали двухсторонний договор, и он начал делать до заключения договора по 44-му федеральному закону. Потому мы что мы бы иначе не успели», — объяснила Чойнжурова Daily Storm.


Конечно, проводить работы заранее возможно было только из-за несостоявшегося конкурса — всего одна компания отправила заявку. Если бы участников было больше, то строительство началось бы не раньше 10 декабря — в день проведения аукциона. Избавиться от лишних компаний удалось как раз за счет жестких сроков окончания работ.


Фирма — кандидат на строительство в кратчайший срок — появилась не просто так. Руководит автошколой «Вираж», выигравшей закупку, Рустэм Гайнетдинов. Да, основным видом деятельности у компании, по СПАРК, действительно указана подготовка водителей, но, судя по отраслевой принадлежности ОКВЭД, предприятие занимается строительством зданий и дорог, электромонтажными, штукатурными, отделочными и кровельными работами.


За 2017 год доходы компании составили 1,8 миллиона рублей, а заказчиками в том же году были Управление Росприроднадзора и ФАС по Амурской области, а также госучреждения Благовещенска. В этом же городе в 2017 году был депутатом нынешний глава Циолковского Сергей Левицкий. Сам Левицкий в прошлом участвовал в выборах губернатора Амурской области и занял третье место, набрав 7,86% голосов.


Этот факт — не единственное, что связывает Гайнетдинова с мэром города. По данным СПАРК, предприниматель руководит еще несколькими компаниями, в том числе ООО «Стройлит». Единственным учредителем фирмы является Сергей Левицкий, он передал управление предприятием Гайнетдинову в 2015 году.


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Скриншот: © Daily Storm

В 2018 году компания получила четыре контракта на общую сумму 3,9 миллиона рублей — за ремонт школы в Белогорске, а доходы за 2017 год составили 1,2 миллиона.


Ранее бизнес-партнер Левицкого руководил управляющей компанией «Родной город» в Благовещенске. Одним из учредителей была жена кандидата в губернаторы — Марина Левицкая. Примечательно, что в 2015-м предприятие ликвидировалось путем присоединения к другому юрлицу — красноярскому зоомагазину «Хатико». В том же году к сибирской компании присоединились еще восемь из Москвы, Московской и Амурской областей. Через пять месяцев после этого «Хатико» признал себя банкротом. Такая схема по ликвидации предприятий используется для передачи всех обязательств перед кредиторами и задолженностей в головную компанию, которая следом признает себя банкротом.


Ответственная за закупку работница администрации Ирина Чойнжурова в беседе с Daily Storm рассказала, что при передаче подряда никто не знал об аффилированности автошколы «Вираж» с главой города.


«У нас нет таких полномочий. Мы проверяем на правильность документов, у нас даже нет возможности ОКВЭД проверять. Раньше по закону надо было нанимать экспертов и проверять, но в 2016 году 44-й федеральный закон в этом смысле упростили, поэтому мы и не стали никого нанимать», — объяснила Чойнжурова.