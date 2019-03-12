Три миллиона за один день: администрация города Циолковский создала невыполнимые условия для передачи контракта аффилированной фирме

Новый год остался позади, но об интересных подарках чиновников мы продолжаем узнавать до сих пор. Daily Storm выяснил, что в ноябре 2018-го Сергей Левицкий, глава города Циолковский и бывший кандидат в губернаторы Амурской области, подарил своему другу контракт на сумму хоть и небольшую, но все равно приятную — три миллиона рублей. Оказалось, что предприниматель, получивший заказ на строительство снежного городка, управляет и другими компаниями, связанными с Левицким. Чтобы конкурс выиграла нужная фирма, администрация города утвердила невыполнимый срок исполнения работ — один день.





Заказ на строительство снежного городка в центре закрытого административно-территориального образования Циолковский был размещен на сайте госзакупок 26 ноября 2018 года. Цена контракта составила 2 985 000 рублей. За эти деньги от компании, как следует из технического задания, требовалось построить детские деревянные горки, фигурки из снега (кстати, если вы встречали некрасивые скульптуры в снежных городках, то знайте — это дело рук заказчика), а также сделать надписи «2019» и «С Новым годом!». Также в обязанности компании входил демонтаж городка после праздника.





А теперь перейдем к самому интересному: сколько же времени может понадобиться предприятию для создания праздничной атмосферы? По мнению администрации города — один день! Контракт с ООО «Автошкола «Вираж» был заключен 24 декабря, а дата окончания работ, указанная в техническом задании, — следующий день, 25 декабря.





Помощник начальника местного управления градостроительства, капитального строительства и ЖКХ Ирина Чойнжурова, ответственная за заключение контрактов, объяснила, что на самом деле подрядчик начал работы раньше — 5 декабря, когда истек срок подачи заявок.