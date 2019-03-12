Три миллиона за один день: администрация города Циолковский создала невыполнимые условия для передачи контракта аффилированной фирме

Новый год остался позади, но об интересных подарках чиновников мы продолжаем узнавать до сих пор. Daily Storm выяснил, что в ноябре 2018-го Сергей Левицкий, глава города Циолковский и бывший кандидат в губернаторы Амурской области, подарил своему другу контракт на сумму хоть и небольшую, но все равно приятную — три миллиона рублей. Оказалось, что предприниматель, получивший заказ на строительство снежного городка, управляет и другими компаниями, связанными с Левицким. Чтобы конкурс выиграла нужная фирма, администрация города утвердила невыполнимый срок исполнения работ — один день.
Заказ на строительство снежного городка в центре закрытого административно-территориального образования Циолковский был размещен на сайте госзакупок 26 ноября 2018 года. Цена контракта составила 2 985 000 рублей. За эти деньги от компании, как следует из технического задания, требовалось построить детские деревянные горки, фигурки из снега (кстати, если вы встречали некрасивые скульптуры в снежных городках, то знайте — это дело рук заказчика), а также сделать надписи «2019» и «С Новым годом!». Также в обязанности компании входил демонтаж городка после праздника.
А теперь перейдем к самому интересному: сколько же времени может понадобиться предприятию для создания праздничной атмосферы? По мнению администрации города — один день! Контракт с ООО «Автошкола «Вираж» был заключен 24 декабря, а дата окончания работ, указанная в техническом задании, — следующий день, 25 декабря.
Помощник начальника местного управления градостроительства, капитального строительства и ЖКХ Ирина Чойнжурова, ответственная за заключение контрактов, объяснила, что на самом деле подрядчик начал работы раньше — 5 декабря, когда истек срок подачи заявок.
«Дело в том, что новый глава у нас появился в конце октября, и мы запланировали построить снежный городок. Все эти аукционы, процедуры долго идут, поэтому когда мы узнали победителя 5 декабря, мы попросили от него гарантийное письмо, подписали двухсторонний договор, и он начал делать до заключения договора по 44-му федеральному закону. Потому мы что мы бы иначе не успели», — объяснила Чойнжурова Daily Storm.
Конечно, проводить работы заранее возможно было только из-за несостоявшегося конкурса — всего одна компания отправила заявку. Если бы участников было больше, то строительство началось бы не раньше 10 декабря — в день проведения аукциона. Избавиться от лишних компаний удалось как раз за счет жестких сроков окончания работ.
Фирма — кандидат на строительство в кратчайший срок — появилась не просто так. Руководит автошколой «Вираж», выигравшей закупку, Рустэм Гайнетдинов. Да, основным видом деятельности у компании, по СПАРК, действительно указана подготовка водителей, но, судя по отраслевой принадлежности ОКВЭД, предприятие занимается строительством зданий и дорог, электромонтажными, штукатурными, отделочными и кровельными работами.
За 2017 год доходы компании составили 1,8 миллиона рублей, а заказчиками в том же году были Управление Росприроднадзора и ФАС по Амурской области, а также госучреждения Благовещенска. В этом же городе в 2017 году был депутатом нынешний глава Циолковского Сергей Левицкий. Сам Левицкий в прошлом участвовал в выборах губернатора Амурской области и занял третье место, набрав 7,86% голосов.
Этот факт — не единственное, что связывает Гайнетдинова с мэром города. По данным СПАРК, предприниматель руководит еще несколькими компаниями, в том числе ООО «Стройлит». Единственным учредителем фирмы является Сергей Левицкий, он передал управление предприятием Гайнетдинову в 2015 году.
В 2018 году компания получила четыре контракта на общую сумму 3,9 миллиона рублей — за ремонт школы в Белогорске, а доходы за 2017 год составили 1,2 миллиона.
Ранее бизнес-партнер Левицкого руководил управляющей компанией «Родной город» в Благовещенске. Одним из учредителей была жена кандидата в губернаторы — Марина Левицкая. Примечательно, что в 2015-м предприятие ликвидировалось путем присоединения к другому юрлицу — красноярскому зоомагазину «Хатико». В том же году к сибирской компании присоединились еще восемь из Москвы, Московской и Амурской областей. Через пять месяцев после этого «Хатико» признал себя банкротом. Такая схема по ликвидации предприятий используется для передачи всех обязательств перед кредиторами и задолженностей в головную компанию, которая следом признает себя банкротом.
Ответственная за закупку работница администрации Ирина Чойнжурова в беседе с Daily Storm рассказала, что при передаче подряда никто не знал об аффилированности автошколы «Вираж» с главой города.
«У нас нет таких полномочий. Мы проверяем на правильность документов, у нас даже нет возможности ОКВЭД проверять. Раньше по закону надо было нанимать экспертов и проверять, но в 2016 году 44-й федеральный закон в этом смысле упростили, поэтому мы и не стали никого нанимать», — объяснила Чойнжурова.