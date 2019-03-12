ФСИН за решеткой: за какие правонарушения судят сотрудников исправительных учреждений?

В понедельник, 11 марта, «Новая газета» опубликовала два видео с пытками из ярославской исправительной колонии №1. Видеозаписи с регистраторов изданию передал фонд «Общественный вердикт». В первом ролике (снят в феврале 2017-го) сотрудники ФСИН заставляют заключенного курить сигарету, прикуренную якобы «опущенным» арестантом. На второй записи (от октября 2016 года) сотрудник ИК избивает осужденного за то, что тот якобы курил в неположенном месте. Газета отмечает, что публикации таких видео в интернете дают железные гарантии возбуждения уголовных дел. Daily Storm проанализировал дела, связанные с сотрудниками российских исправительных учреждений. Фсиновцев действительно судят за насилие, однако чаще всего силовиков ловят на получении небольших взяток, которые связаны с передачей сотовых и хранением наркотиков.





Как мы проводили анализ?





Чтобы просмотреть уголовные дела, где фигурируют сотрудники колоний, мы воспользовались системой «ГАС-Правосудие». Поиск производили по судам первой инстанции, а также по ключевым словам «должностное лицо ФСИН». Стоит отметить, что система отображает лишь приблизительные данные. Точной статистики по количеству преступлений, к которым причастны силовики, нет.





Насилие в колониях





Опубликованное 11 марта «Новой газетой» видео из ярославской ИК-1 — не первое. В июле 2018 года издание разместило ролик с пытками заключенного Евгения Макарова (снято в июне 2017 года). Мы видим, как сотрудники в течение нескольких минут избивают арестанта дубинками, бьют его кулаками по ногам и пяткам. После того как инцидент получил огласку, силовиков, принимавших участие в пытках, привлекли к уголовной ответственности по статье 286 УК части 3 пункта «а» (превышение должностных полномочий с применением насилия).





«ГАС-Правосудие» по фильтру «2016-2019 годы» отображает несколько десятков актов по данной статье. В большинстве случаев дела о превышении должностных полномочий с применением насилия сотрудниками ФСИН заканчиваются обвинительными приговорами.





Например, 24 февраля 2016 года Елецкий городской суд Липецкой области вынес приговор некоему Антипову (Ф.И.О. не раскрывается) — инспектору отдела безопасности одного из исправительных учреждений региона. Во время службы мужчина решил «развлечься и поднять настроение», говорится в материалах уголовного дела. Сотрудник ФСИН положил на голову заключенному сотовый телефон и разбил его киянкой.





Согласно протоколу уголовного дела, на суде Антипов признал вину лишь частично — инспектор заявил, что у него не было умысла причинить физическую боль, а у потерпевшего на голове была каска. Но это не спасло силовика от реального срока. Оказалось, что Антипов причастен к аналогичным эпизодам. Учитывая их, суд назначил три года и два месяца лишения свободы.





Аналогичные сроки силовики получали в 2017-м и 2018 году. Анализируя уголовные дела бывших сотрудников ФСИН, мы обратили внимание, что зачастую «превышение должностных полномочий» сопряжено со статьями коррупционного характера.





Пронос запрещенки





Летом и весной 2018 года Металлургический районный суд города Челябинска вынес два обвинительных приговора сотрудникам Службы исполнения наказаний.

В первом случае фигурирует психолог ФСИН — Сергей Ляксин. По данным материалов уголовного дела, мужчина согласился передать заключенному мобильный телефон, несмотря на то что по закону в колонии они запрещены. Цена вопроса — 1000 рублей.