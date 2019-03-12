ФСИН за решеткой: за какие правонарушения судят сотрудников исправительных учреждений?

В понедельник, 11 марта, «Новая газета» опубликовала два видео с пытками из ярославской исправительной колонии №1. Видеозаписи с регистраторов изданию передал фонд «Общественный вердикт». В первом ролике (снят в феврале 2017-го) сотрудники ФСИН заставляют заключенного курить сигарету, прикуренную якобы «опущенным» арестантом. На второй записи (от октября 2016 года) сотрудник ИК избивает осужденного за то, что тот якобы курил в неположенном месте. Газета отмечает, что публикации таких видео в интернете дают железные гарантии возбуждения уголовных дел. Daily Storm проанализировал дела, связанные с сотрудниками российских исправительных учреждений. Фсиновцев действительно судят за насилие, однако чаще всего силовиков ловят на получении небольших взяток, которые связаны с передачей сотовых и хранением наркотиков.
Как мы проводили анализ?
Чтобы просмотреть уголовные дела, где фигурируют сотрудники колоний, мы воспользовались системой «ГАС-Правосудие». Поиск производили по судам первой инстанции, а также по ключевым словам «должностное лицо ФСИН». Стоит отметить, что система отображает лишь приблизительные данные. Точной статистики по количеству преступлений, к которым причастны силовики, нет.
Насилие в колониях
Опубликованное 11 марта «Новой газетой» видео из ярославской ИК-1 — не первое. В июле 2018 года издание разместило ролик с пытками заключенного Евгения Макарова (снято в июне 2017 года). Мы видим, как сотрудники в течение нескольких минут избивают арестанта дубинками, бьют его кулаками по ногам и пяткам. После того как инцидент получил огласку, силовиков, принимавших участие в пытках, привлекли к уголовной ответственности по статье 286 УК части 3 пункта «а» (превышение должностных полномочий с применением насилия).
«ГАС-Правосудие» по фильтру «2016-2019 годы» отображает несколько десятков актов по данной статье. В большинстве случаев дела о превышении должностных полномочий с применением насилия сотрудниками ФСИН заканчиваются обвинительными приговорами.
Например, 24 февраля 2016 года Елецкий городской суд Липецкой области вынес приговор некоему Антипову (Ф.И.О. не раскрывается) — инспектору отдела безопасности одного из исправительных учреждений региона. Во время службы мужчина решил «развлечься и поднять настроение», говорится в материалах уголовного дела. Сотрудник ФСИН положил на голову заключенному сотовый телефон и разбил его киянкой.
Согласно протоколу уголовного дела, на суде Антипов признал вину лишь частично — инспектор заявил, что у него не было умысла причинить физическую боль, а у потерпевшего на голове была каска. Но это не спасло силовика от реального срока. Оказалось, что Антипов причастен к аналогичным эпизодам. Учитывая их, суд назначил три года и два месяца лишения свободы.
Аналогичные сроки силовики получали в 2017-м и 2018 году. Анализируя уголовные дела бывших сотрудников ФСИН, мы обратили внимание, что зачастую «превышение должностных полномочий» сопряжено со статьями коррупционного характера.
Пронос запрещенки
Летом и весной 2018 года Металлургический районный суд города Челябинска вынес два обвинительных приговора сотрудникам Службы исполнения наказаний.
В первом случае фигурирует психолог ФСИН — Сергей Ляксин. По данным материалов уголовного дела, мужчина согласился передать заключенному мобильный телефон, несмотря на то что по закону в колонии они запрещены. Цена вопроса — 1000 рублей.
После того как Ляксин получил деньги, его задержали оперативники. Мужчине предъявили обвинения по статье 291.2 (мелкое взяточничество). Психолог полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Учитывая этот факт, суд решил назначить сотруднику ФСИН штраф в размере 20 тысяч рублей.
Менее «везучим» оказался инспектор ФСИН отделения по конвоированию Андрей Дмитров. Мужчина пронес на территорию колонии мобильный телефон и умные часы за взятку в виде двух наборов с досками для игры в нарды и шахматы и каменной шкатулки. Суд определил их стоимость в размере 10 677 рублей. Таким образом, дело было квалифицировано по статье 290 части 3 (получение взятки). С учетом того, что у силовика на иждивении находятся двое детей и он признал свою вину, его приговорили к трем годам условно.
Это не единственный случай, когда работники исправительных учреждений попадаются на небольших взятках. Мы насчитали несколько десятков подобных дел. Возможно, на преступления фсиновцев подталкивает маленькая зарплата. По данным HH.RU, в Челябинске младший инспектор отдела безопасности службы исполнения наказания получает от 20 тысяч рублей. В других регионах эта сумма составляет 22-37 тысяч рублей.
Наркотики
Зачастую работники колоний приобретают заключенным не только мобильные телефоны, но и запрещенные вещества. Осенью минувшего года в Тульской области осудили сотрудника ФСИН за хранение метадона. В некоторых странах Европы его используют в качестве заместительной терапии при лечении героиновых наркоманов. В России же он запрещен, и за наличие вещества можно получить реальный срок.
Однако это факт не остановил Николая Майорова — сотрудника одной тульской колонии. В материале уголовного дела говорится, что 28 августа 2018 года работник исправительного учреждения, действуя в интересах заключенного (имя не раскрывается), получил от не установленного следствием лица 10 таблеток метадона.
На следующий день Майоров отправился на работу, прихватив с собой запрещенные препараты. Однако до адресата они так и не дошли. Силовика задержала группа по контролю за оборотом наркотиков МВД России и сотрудники УСБ ФСИН в магазине, находящемся неподалеку от ИК. В ходе судебного разбирательства, Майоров признал свою вину, суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы.
Примечательно, что за два года до этого инцидента, в мае 2016 года, в той же Тульской области при схожих обстоятельствах был задержан младший инспектор Агафонов (ФИО не разглашается). Стоит отметить, что помимо тяжелых наркотиков в уголовных делах сотрудников ФСИН фигурируют и «легкие», такие как марихуана.
В диалоге с Daily Storm полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал, что сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний действительно чаще всего попадаются на хранении наркотиков и взятках, связанных с мелкими передачами. Причин несколько:
«До 2013 года зарплаты в ФСИН были действительно низкими, потом немного подняли. Но есть и другие факторы, которые подталкивают сотрудников на совершение преступления. Бывают психологически непригодные сотрудники, но ФСИН вынужден их нанимать в условиях нехватки кадров, которая чувствуется в удаленных регионах. К тому же в условиях работы в тюремной субкультуре происходит профессиональная деформация, а в условиях неволи заключенный человек может уболтать даже устойчивых людей»,— объяснил Василий Макиенко.