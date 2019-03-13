«Трасса смерти» и дорога за Полярный круг: на строительство каких объектов пойдут деньги по поручению Путина

После своего переизбрания в 2018 году президент России Владимир Путин поручил разработать национальный проект по развитию дорог. План получил название «Безопасные и качественные автомобильные дороги», или коротко — БКАД. По расчету, за шесть лет будут построены и отремонтированы сотни дорог. Это будет стоить около 4,8 триллиона рублей (в шесть раз больше годовой прибыли Сбербанка). И хотя проект запустили еще в конце прошлого года, о конкретных объектах, на строительство которых пойдут деньги, становится известно только сейчас, когда в регионах стали рассказывать о плановых работах по ремонту дорог в 2019 году.
Среди объектов, в рамках нацпроекта подпавших под федеральное финансирование, — строительство дороги в столицу Ненецкого автономного округа — Нарьян-Мар, которая находится за Полярным кругом (сейчас этот округ отрезан от европейской части России), возведение дороги в объезд Краснодара, которая позволит разгрузить город, — транспортная нагрузка на его дорожную сеть увеличилась после открытия Керченского моста. Кроме того, планируется расширить подходы к Новороссийскому порту. Деньги также направят на ремонт Серовского тракта в Свердловской области, который называют «трассой смерти» из-за частых ДТП. Все эти стройки подходят под цели проекта: сокращение числа ДТП и увеличение количества качественных дорог в регионах.
В изоляции, за Полярным кругом
Ненецкий автономный округ (НАО) — единственный регион в европейской части России, полностью отрезанный от сети федеральных автодорог. Каждую зиму местные дорожники строят зимник (автодорога, которую можно использовать только в зимних условиях), по которому автомобилисты могут добраться до столицы соседнего региона Коми — Сыктывкара. Оттуда уже идет трасса до Москвы (1,3 тысячи километров). Выбраться из Нарьян-Мара в летнее время можно только на катере или на самолете.
Между тем доступность транспорта в НАО имеет для России большое значение. Там с 1984 года активно добывают нефть. Сейчас в Ненецком автономном округе работают более 10 компаний, в том числе ЛУКОЙЛ-Коми и «Роснефть». Нефтяники ежегодно добывают в НАО около 15 миллионов тонн нефти. Это более 2,6% от общероссийской добычи. Однако это далеко не предел. В разработке находятся еще 57 месторождений на территории НАО.
Связать Нарьян-Мар с сетью федеральных дорог пытаются почти 30 лет — закладка дороги, которая должна была соединить столицы Коми и НАО, началась еще в 1991 году. Дорога получила название Сыктывкар — Нарьян-Мар (ее протяженность должна составить более тысячи километров). Тогда трассой занималась компания «Нарьян-Мардорремстрой» (выручка компании, по данным «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году составила миллиард рублей). Правда, проект так и остался незавершенным, в 2004-м его прекратили финансировать. На тот момент успели построить два участка общей протяженностью около 100 километров. Между уже построенными частями трассы остался разрыв в 80 километров бездорожья. Стоимость завершения проекта оценивалась в 9,6 миллиарда рублей.
Вернулись к идее только в 2015-м, и теперь работают над третьим участком дороги протяженностью 15 километров. Сдать эту часть трассы планируют в октябре 2019 года. Строительством занимается ООО «Усинское дорожное ремонтно-строительное управление» (выручка компании, по данным «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году составила миллиард 266 миллионов рублей). Цена стройки — два миллиарда 139,5 миллиона рублей. Часть средств выделяют в рамках нацпроекта из федерального бюджета. Вместе с дорогой Усинское ДРСУ строит на участке мост через реку Лая длиной 108 метров.
«Трасса смерти» на Урале
В Свердловской области федеральные деньги направят на строительство и ремонт дорог в городе Нижний Тагил и вокруг него, на это потратят 700 миллионов рублей. Больше половины суммы пойдет на ремонт трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, которую называют Серовским трактом или «трассой смерти» (в 2017 году там произошло 118 ДТП, в которых погибли 33 человека и травмированы 168 — данные ГИБДД). Серовский тракт связывает центр области — Екатеринбург — с промышленными районами, городами Новоуральск, Нижний Тагил, Верхняя Салда. Эта же трасса обеспечивает выход транспорта в соседние регионы: в ХМАО и на север Пермского края. Интенсивность движения на автомагистрали местами достигает 37 тысяч автомобилей в сутки.
Серовский тракт ремонтируют уже несколько лет. По данным СМИ, контракт на ремонт одного из участков дороги уже разыграли, его выиграло государственное предприятие ОАО «Свердловскавтодор» (САД, в 2017 году выручка компании достигла 3 миллиардов 250 миллионов рублей — данные «СПАРК-Интерфакс»). Журналисты называют фирму лидером дорожно-строительных подрядов в Свердловской области (по данным на 2015-й, компания имела около 70% госконтрактов по обслуживанию дорог региона). В 2015 году компания получила заказы на миллиард 100 миллионов рублей. Впрочем, по данным СМИ, ОАО отдавало большую часть своих заказов на субподряд, выступая в роли посредника.
Уже в 2015 году у лидера областного госзаказа начались проблемы. Несмотря на солидный портфель контрактов, его требовали признать банкротом. В 2016-м ОАО само попросило суд признать его несостоятельным. Предприятие не могло выполнять взятые на себя обязательства.
Кстати, САД и раньше доставались работы на Серовском тракте, например, в 2016 году. Тогда компания работала на этой трассе вместе с ООО «Эмма», которое местные СМИ связывают с депутатом Законодательного собрания Свердловской области Арменом Карапетяном. Журналисты называют парламентария «дорожным королем». Аффилированные с ним фирмы якобы получают контракты по ремонту дорог в регионе на сотни миллионов рублей. Брат Карапетяна тоже руководил одной из строительных фирм в регионе. В 2015 году его объявили в федеральный розыск по делу о похищении человека группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 126 УК РФ), утверждают журналисты.
Та же «Эмма», переименованная в ООО «СУ-196», занималась капитальным ремонтом другой крупной трассы — Режевского тракта (в 2017-м выручка ООО составила 476 миллионов рублей. По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром фирмы действительно является Рафик Карапетян — брат депутата Карапетяна). Контракт стоил почти 120 миллионов рублей. За «Эммой» клеймо недобросовестного подрядчика закрепилось после ремонта улицы Степана Разина в Екатеринбурге. Работы начались летом 2013-го и должны были завершиться в октябре того же года, но до конца 2014-го успехов в ремонте замечено не было. В итоге администрация города через суд передала ремонт участка в другие руки.
Дорога в крупнейший порт России и обход Краснодара
В Краснодарском крае проектируют подъезд к Новороссийскому морскому торговому порту (ПАО «НМТП») — крупнейшему порту России и ключевому перевалочному пункту на Черном море (частично принадлежит нефтяной корпорации «Транснефть»). В 2015-м «Коммерсантъ» указывал, что для увеличения грузопотока через порт необходимо расширить подъезды к нему. Ранее СМИ писали о многокилометровых пробках на подъездах к порту. В августе 2010-го там вдоль обочин дорог на протяжении 20 километров расположились около двух сотен зерновозов.
Еще один крупный проект в этом регионе, на который выделяют деньги в рамках нацпроекта, — строительство дальнего западного обхода Краснодара. Это четырехполосный участок дороги длиной полсотни километров с четырьмя мостами. Его строительство планируют начать в нынешнем году. Он должен снизить нагрузку на дороги Краснодара, которая возросла с открытием Керченского моста. Дорога позволит развести поток машин в сторону Крыма и Сочи на подходе к кубанской столице, по ней машины смогут двигаться со скоростью 120 километров в час. Ориентировочная стоимость проекта — 30 миллиардов рублей.
Всего в Краснодарском крае планируют отремонтировать 787 километров дорог за шесть лет. Работы будут проводится в Краснодаре, Сочи и Новороссийске. Дороги в этих городах требуется оснастить пешеходными переходами, установить там светофоры, ограждения и дополнительные дорожные знаки.
Строительство каких дорог будут также финансировать по национальному проекту?
В Татарстане только на строительство дорог в городе Нижнекамске из федерального бюджета направят полмиллиарда рублей в рамках нацпроекта. Там будут проводить капитальный ремонт городских дорог.
В Сибири, на Кузбассе, в рамках нацпроекта планируют в 2019 году отремонтировать, реконструировать и построить 77 километров дорог. На это потратят более 4,5 миллиарда рублей. В первую очередь строить будут крупные дорожные проекты в Кемерове и Новокузнецке. В областном центре планируется построить кольцевую автомобильную развязку в новом районе, где сейчас ведется активная жилая застройка и скоро начнутся работы по возведению комплекса зданий президентского кадетского училища.
Республика Алтай для ремонта дорог в рамках нацпроекта получит 12 миллиардов 183 миллиона рублей. Деньги рассчитаны на шесть лет. На 2019-й — 1,2 миллиарда рублей. Работы предполагается провести на 26 объектах. Запланирована в том числе реконструкция подъезда к природному парку «Белуха».
Строительство дорог будет вестись и на Кавказе. В Кабардино-Балкарии в 2019 году планируют установить освещение на 25 километрах региональных дорог. Цена вопроса — 78,5 миллиона рублей.
Справка
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКАД) стройка будет вестись в 104 городских агломерациях страны. БКАД, как матрешка, объединяет в себе ранее существовавшие федеральные проекты по строительству дорог в российских регионах. В правительстве ждут от проекта конкретных результатов по сокращению числа ДТП и увеличению количества дорог федерального, регионального и городского значения.