«Трасса смерти» и дорога за Полярный круг: на строительство каких объектов пойдут деньги по поручению Путина

После своего переизбрания в 2018 году президент России Владимир Путин поручил разработать национальный проект по развитию дорог. План получил название «Безопасные и качественные автомобильные дороги», или коротко — БКАД. По расчету, за шесть лет будут построены и отремонтированы сотни дорог. Это будет стоить около 4,8 триллиона рублей (в шесть раз больше годовой прибыли Сбербанка). И хотя проект запустили еще в конце прошлого года, о конкретных объектах, на строительство которых пойдут деньги, становится известно только сейчас, когда в регионах стали рассказывать о плановых работах по ремонту дорог в 2019 году.





Среди объектов, в рамках нацпроекта подпавших под федеральное финансирование, — строительство дороги в столицу Ненецкого автономного округа — Нарьян-Мар, которая находится за Полярным кругом (сейчас этот округ отрезан от европейской части России), возведение дороги в объезд Краснодара, которая позволит разгрузить город, — транспортная нагрузка на его дорожную сеть увеличилась после открытия Керченского моста. Кроме того, планируется расширить подходы к Новороссийскому порту. Деньги также направят на ремонт Серовского тракта в Свердловской области, который называют «трассой смерти» из-за частых ДТП. Все эти стройки подходят под цели проекта: сокращение числа ДТП и увеличение количества качественных дорог в регионах.





В изоляции, за Полярным кругом





Ненецкий автономный округ (НАО) — единственный регион в европейской части России, полностью отрезанный от сети федеральных автодорог. Каждую зиму местные дорожники строят зимник (автодорога, которую можно использовать только в зимних условиях), по которому автомобилисты могут добраться до столицы соседнего региона Коми — Сыктывкара. Оттуда уже идет трасса до Москвы (1,3 тысячи километров). Выбраться из Нарьян-Мара в летнее время можно только на катере или на самолете.





Между тем доступность транспорта в НАО имеет для России большое значение. Там с 1984 года активно добывают нефть. Сейчас в Ненецком автономном округе работают более 10 компаний, в том числе ЛУКОЙЛ-Коми и «Роснефть». Нефтяники ежегодно добывают в НАО около 15 миллионов тонн нефти. Это более 2,6% от общероссийской добычи. Однако это далеко не предел. В разработке находятся еще 57 месторождений на территории НАО.





Связать Нарьян-Мар с сетью федеральных дорог пытаются почти 30 лет — закладка дороги, которая должна была соединить столицы Коми и НАО, началась еще в 1991 году. Дорога получила название Сыктывкар — Нарьян-Мар (ее протяженность должна составить более тысячи километров). Тогда трассой занималась компания «Нарьян-Мардорремстрой» (выручка компании, по данным «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году составила миллиард рублей). Правда, проект так и остался незавершенным, в 2004-м его прекратили финансировать. На тот момент успели построить два участка общей протяженностью около 100 километров. Между уже построенными частями трассы остался разрыв в 80 километров бездорожья. Стоимость завершения проекта оценивалась в 9,6 миллиарда рублей.