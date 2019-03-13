«Не учтен главный фактор — здоровье человека»: подмосковное отделение ОНФ раскритиковало проект мусоросжигательных заводов «Ростеха»

Политик Дмитрий Гудков опубликовал в своих соцсетях доклад подмосковного отделения ОНФ о качестве мусоросжигательных заводов, строительством которых займутся дочерние структуры «Ростеха». Эксперты от ОНФ заключили, что в проекте отсутствует главный фактор — забота о здоровье людей, которые будут работать на предприятиях и жить рядом с ними. По мнению экспертов, из-за некачественной системы очистки заводы будут отравлять воздух диоксинами, из-за чего повысится количество онкобольных. В «Ростехе» эту информацию опровергли, в том числе отметив, что связь раковых заболеваний с выбросами диоксинов не доказана научными исследованиями. В качестве примеров привели аналогичные заводы в Японии и Швейцарии.
11 марта общественный деятель Дмитрий Гудков опубликовал в своем Telegram-канале экспертное заключение рабочей группы регионального отделения ОНФ по мусоросжигательным заводам, которые «Ростех» планирует построить в Московской области и Казани.
Критике подверглись разные аспекты. Эксперты остались недовольны, например, экологической составляющей проекта: «Отсутствует методика мониторинга окружающей среды по диоксинам и фуранам, по окислам азота, по ароматическим углеводородам. Не представлены данные по аналитическому оборудованию, количеству анализов в год и о необходимых приборах и штате аналитиков».
Daily Storm обратился за комментариями в компанию «РТ-Инвест», чья дочерняя компания «АГК-1» получила субподряд на строительство мусоросжигательных заводов. В пресс-службе рассказали, что мониторинг уровня диоксинов будет осуществляться за счет спектрометра, расположенного в газоотводном штуцере.
«В данном штуцере расположен спектрометр ГХ/МС, он оповещает о накоплении в камере определенной концентрации диоксинов, которая может уловиться датчиком, после чего рассчитывается показатель уровня диоксинов в час. Также лаборатория МЧС будет проверять уровень содержания диоксинов в почве раз в полгода на расстоянии от одного до двух километров, а также проводить анализ уровня диоксинов в трубе. Мониторинг вредных веществ, кроме диоксинов, производится непрерывно в режиме реального времени», — рассказали Daily Storm в «РТ-Инвест».
В своем докладе эксперты также сообщили о чрезвычайной опасности самих диоксинов: по их мнению, выбросы с МСЗ опасны для жизни жителей ближайших к заводам поселений.
Специалисты пишут, что трехступенчатая система очистки, которая будет использоваться на заводах, не обеспечивает необходимую очистку дымовых выбросов.
«Это приведет, в соответствии с расчетными данными, представленными в проекте, к выбросам в воздух набора из 46 вредных веществ класса опасности от 3-го до 1-го в количестве около 2400 тонн в год, в том числе к выбросам около двух тонн в год веществ 1-го класса опасности (аналогов боевых отравляющих веществ)», — сообщается в экспертном заключении.
В пресс-службе «РТ-Инвест» в ответ на это заявили, что все отходы будут находиться в камере сжигания при температуре 1260 °C, после чего дымовые газы, образующиеся в процессе сжигания, поступят в котел, где будут выдерживаться более двух секунд при температуре более 850 °C, что обеспечит разрушение диоксинов. Благодаря этому подавляющая часть вредных веществ будет окисляться кислородом в камере дожигания до простых соединений — диоксида углерода и воды — и не будет представлять опасности.
«Сложные соединения, то есть диоксины, распадаются при 1260 °C на составные части с образованием диоксида углерода, воды и хлористого водорода. При превращении выделяемого тепла в электроэнергию происходит незначительная рекомбинация диоксинов, которые сорбируются на поверхности активированного угля и летучей золы и вместе с дисперсной фазой задерживаются в процессе фильтрации дымовых газов на ткани рукавного фильтра», — рассказали в «РТ-Инвест».
Схожие системы газоочистки, по словам пресс-службы предприятия, используется на заводах Hitachi-Zosen Inova. Аналогичная технология также установлена на московском заводе ЕВН-Экотехпром МСЗ-3.
«Предельные выбросы диоксинов на новых заводах, планируемых для Московской области, проектной мощностью 700 тысяч т/год, составят не более 0,3 грамма в год (по аналогии с действующим в Москве МСЗ-3). Реальные выбросы диоксинов будут в два-три раза ниже указанной величины, что полностью соответствует действующей в ЕС директиве по сжиганию отходов», — заключили в «РТ-Инвест».
Напомним, что в рамках мусорной реформы в Московской области будут построены 12 мусороперерабатывающих комплексов. Термическая обработка отходов является элементом комплексной системы, включающей в себя раздельных сбор, сортировку и переработку. В будущем это позволит прийти к нулевому захоронению мусора.
Из проекта «Ростеха», чьи дочерние компании займутся строительством части комплексов и заводов, следует, что сжигаться будет только та часть мусора, которую невозможно переработать, так называемые хвосты.