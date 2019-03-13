«Не учтен главный фактор — здоровье человека»: подмосковное отделение ОНФ раскритиковало проект мусоросжигательных заводов «Ростеха»

Политик Дмитрий Гудков опубликовал в своих соцсетях доклад подмосковного отделения ОНФ о качестве мусоросжигательных заводов, строительством которых займутся дочерние структуры «Ростеха». Эксперты от ОНФ заключили, что в проекте отсутствует главный фактор — забота о здоровье людей, которые будут работать на предприятиях и жить рядом с ними. По мнению экспертов, из-за некачественной системы очистки заводы будут отравлять воздух диоксинами, из-за чего повысится количество онкобольных. В «Ростехе» эту информацию опровергли, в том числе отметив, что связь раковых заболеваний с выбросами диоксинов не доказана научными исследованиями. В качестве примеров привели аналогичные заводы в Японии и Швейцарии.





11 марта общественный деятель Дмитрий Гудков опубликовал в своем Telegram-канале экспертное заключение рабочей группы регионального отделения ОНФ по мусоросжигательным заводам, которые «Ростех» планирует построить в Московской области и Казани.





Критике подверглись разные аспекты. Эксперты остались недовольны, например, экологической составляющей проекта: «Отсутствует методика мониторинга окружающей среды по диоксинам и фуранам, по окислам азота, по ароматическим углеводородам. Не представлены данные по аналитическому оборудованию, количеству анализов в год и о необходимых приборах и штате аналитиков».





Daily Storm обратился за комментариями в компанию «РТ-Инвест», чья дочерняя компания «АГК-1» получила субподряд на строительство мусоросжигательных заводов. В пресс-службе рассказали, что мониторинг уровня диоксинов будет осуществляться за счет спектрометра, расположенного в газоотводном штуцере.





«В данном штуцере расположен спектрометр ГХ/МС, он оповещает о накоплении в камере определенной концентрации диоксинов, которая может уловиться датчиком, после чего рассчитывается показатель уровня диоксинов в час. Также лаборатория МЧС будет проверять уровень содержания диоксинов в почве раз в полгода на расстоянии от одного до двух километров, а также проводить анализ уровня диоксинов в трубе. Мониторинг вредных веществ, кроме диоксинов, производится непрерывно в режиме реального времени», — рассказали Daily Storm в «РТ-Инвест».





В своем докладе эксперты также сообщили о чрезвычайной опасности самих диоксинов: по их мнению, выбросы с МСЗ опасны для жизни жителей ближайших к заводам поселений.





Специалисты пишут, что трехступенчатая система очистки, которая будет использоваться на заводах, не обеспечивает необходимую очистку дымовых выбросов.