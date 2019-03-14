У России и Китая нет замены Boeing 737 MAX: что будет с временно запрещенным авиалайнером?

«Boeing — одна из сильнейших, или сильнейшая команда в отрасли. Трудно представить сопоставимую по кадрам корпорацию. Не допускаю даже мысли, что спецы предприятия не в состоянии решить проблемы 737 MAX в короткие сроки.





Машина будет доведена до нормального человеческого состояния. А опасения пассажиров и авиакомпаний продлятся несколько месяцев. Да, Boeing будет вынужден приостановить сборку этих машин, просто потому что смысла поставлять их сейчас нет, пока большая часть стран придерживается моратория на их полеты. Но так не может продолжаться в долгосрочной перспективе. Даже если некоторые авиакомпании решат отказаться от MAX, в условиях, когда у Boeing и Airbus заказы расписаны почти на 10 лет вперед, перейти на [Airbus] A320 очень сложно. Вам предложат получить самолет в лучшем случае во второй половине следующего десятилетия. Лизинговые ставки на машины к этому времени существенно подрастут. А других конкурентов у Boeing кроме Airbus нет, вообще нет. Серьезно о замене MAX можно будет говорить, только если у него будут выявлены неисправимые в краткосрочной перспективе конструктивные недостатки. Но и тогда Boeing может просто переключиться на сборку самолетов предыдущего поколения, которые если и хуже, то несильно», — полагает Крамаренко. По его мнению, российский авиалайнер МС-21, над созданием которого сейчас работают отечественные заводы, и разработанный в Китае самолет Comac C919 пока не могут составить конкуренцию Boeing.





«МС-21, во-первых, еще не летает. К тому же у него проблемы с композитными материалами для крыла. Чтобы МС-21 стал альтернативой, он должен полететь. Он должен пройти сертификацию, полетать пару лет в коммерческой эксплуатации в «Аэрофлоте» или RedWings, которые стали стартовыми заказчиками машины. Вот после этого на машину начнут смотреть всерьез. Как только люди увидят, что это машина, на которой можно делать деньги, тогда и будут всерьез ее рассматривать. Точно не сейчас. У нас, конечно, есть еще самолет Ту-204, чтобы предложить на рынок. Но вы понимаете, что это скорее шутка, чем реальность. Китайский проект Comac C919 находится примерно в той же стадии готовности. Его нет на рынке. Вот представьте, что вы собственник компании, у вас есть выбор: либо 737, у которых есть недостатки, но их, скорее всего, доработают, либо какие-то коты в мешке, о которых вы ничего не знаете. Этот мешок из в общем-то не очень развитых в отношении авиации стран. Эти машины могут стать хорошими самолетами, а могут стать ничем. Вы, правда, будете рассматривать эту альтернативу? — восклицает собеседник. — А больше мы пока ничего предложить не можем. Суперджет не получится рассматривать на замену Boeing — это совершенно другая размерность. Заказчики MAX 737 не будут изучать региональную машину. Да и суперджет, к слову, уже устарел», — добавил Крамаренко. Он уверен, что у эксплуатантов Boeing сейчас нет другого выбора, кроме как требовать от корпорации компенсации, как за срыв полетов, так и в счет будущих поставок.





Эксперт комитета по транспорту ГД РФ Роман Гусаров считает, что даже после того как серийная сборка российского авиалайнера МС-21 будет запущена и машина начнет летать, в авиакомпаниях она вряд ли сможет потеснить Boeing.





«Даже плановое производство этого самолета, его годовой тираж едва сопоставим с месячным выпуском самолетов Boeing. К мощностям, которые сейчас достигли Boeing и Airbus, компании шли 30 лет. Весь мир сейчас, по сути, работает на Boeing и Airbus. Предприятия со всего мира, в том числе российские, являются поставщиками этих гигантов. Эти корпорации настолько укрепили свои позиции, что от них в мировой гражданской авиации деваться некуда. Ближайшие лет 30 этим монополиям почти ничего не угрожает», — заключил собеседник.





Справка





В России самолеты Boeing 737 MAX сейчас есть только у одной авиакомпании — S7 Group. Она заказала у корпорации 11 таких машин, два из которых уже поставлены перевозчику. Накануне S7 заявил, что приостановит использование авиалайнеров. Сегодня уже и российские авиационные власти сообщили о запрете на полеты 737 MAX в России.