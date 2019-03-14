В Ступине задержали замглавы подмосковного города Кашира

Вчера, 13 марта, в городе Ступино был задержан заместитель главы подмосковной Каширы Дмитрий Шпаков. Информацию о возбуждении уголовного дела подтвердил начальник ОМВД по городскому округу Ступино Андрей Желудков. Источник Daily Storm рассказал, что задержание может быть связано с участием чиновника в ОПГ: по предварительным данным, он помогал членам подольской преступной группировки захватывать рекламную сферу городского округа Кашира.





Сегодня, 14 марта, стало известно о задержании заместителя главы городского округа Кашира Дмитрия Шпакова. Операцию проводили 13 марта с участием СОБРа. В 2015 году подполковник полиции Шпаков был заместителем начальника ОВД Каширы, ранее занимал аналогичную должность в городском округе Ступино, а уже в 2017-м стал замглавы Каширы — руководителем управления по безопасности.





Начальник ОМВД по городскому округу Ступино Андрей Желудков подтвердил факт задержания Шпакова: «Я не могу давать никакой информации, потому что сейчас этим занимаются органы предварительного расследования. Могу только подтвердить, что уголовное дело возбуждено нами».





Источник Daily Storm сообщил, что задержание Шпакова может быть связано с его причастностью к деятельности подольской ОПГ, лидером которой СМИ называют предпринимателя Сергея Лалакина по прозвищу Лучок.





«Шпаков и Спасский (глава городского округа Кашира. — Примеч. Daily Storm) — «домодедовские» («домодедовские», по информации СМИ, связаны с Подольском и подольской ОПГ. — Примеч. DS). Якобы на хребте этого Шпакова туда заходили «подольские», начались разборки с местными мелкими группировками, устроили передел сфер влияния», — рассказал собеседник Daily Storm.





Основной конфликт возник на рекламном рынке, который контролировали каширские бандиты: «Кому-то начали сжигать машины, дома — достаточно серьезный ущерб нанесли. Операцией занимался главк московского областного ГУВД, уголовный розыск. Скорее всего, до конца сегодняшнего дня Шпакова снова возьмут (сегодня его выпустили под подписку о невыезде. — Примеч. Daily Storm) — уже окончательно», — поделился источник.