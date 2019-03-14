Зампред Сбербанка обвинил власти Республики Алтай в «освоении денег». О ком он говорил?

На проходящем в Сочи форуме «Лидеры России» зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов очень жестко высказался о руководстве Республики Алтай (глава региона — Александр Бердников). В выражениях он не стеснялся, прямо говорил о коррупции, «карманной компашке» и «освоении денег».





«Мы [Сбербанк] — единственный крупный инвестор в республике. Мы создаем горнолыжный курорт «Манжерок», уже израсходовали 780 миллионов рублей как инвестор, в этом году израсходуем 1,2 миллиарда рублей, — рассказал Кузнецов об инвестициях, а затем перешел к моменту с «освоением денег». — Гендиректора вызвали нашей компании, три часа мордовали угрозами в администрации и заставили его подписать в свою карманную компашку там какого-то родственника бывшего министра имущественных отношений. Все оформили на частную компанию, и все хорошо. Хочу публично попросить губернатора извиниться перед своими людьми за то, что он со своей командой виноват в том, что не сделал элементарную работу и в регионе сорван туристический сезон».





Чтобы было понятнее, о каких конкретно людях и событиях говорил Станислав Кузнецов, мы разобрали его речь на составные элементы.





«Манжерок» — это горнолыжный курорт на Алтае у горы Малая Синюха. Строить его начал в конце 2000-х экс-глава РОСНАНО Леонид Меламед, а в 2011 году объект перешел к Сбербанку. Число посетителей курорта уже исчисляется сотнями тысяч человек в сезон, на «Манжерок» делается главная ставка в решении задачи, как привлечь туристов на Алтай зимой. Но проблем на «Манжероке» тоже хватает: например, одноименное озеро практически превратилось в болото.





Бывший министр имущественных отношений. По мнению алтайских Telegram-каналов (например, канала «Лысый бурундук», написавшего о ситуации в числе первых), это Сергей Кардаманов. Вариантов здесь, в принципе, почти и нет. Кресло министра Кардаманов занял еще в 2006 году, а покинул в 2014 году, когда Минимущества Республики Алтай было ликвидировано.





Родственник. Речь может идти о брате министра — Викторе Кардаманове. Telegram-каналы называют его держателем имущества главы региона Александра Бердникова. Виктор Кардаманов и теща губернатора Мария Питенко вместе владели компаниями «Пиво» (с 2003-го по 2012 год) и «Пристань» (с 2002-го по 2007 год, еще одним совладельцем в этот период был Андрей Арепьев, которого местные СМИ называют семейным юристом и личным помощником Бердникова).