Зампред Сбербанка обвинил власти Республики Алтай в «освоении денег». О ком он говорил?

На проходящем в Сочи форуме «Лидеры России» зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов очень жестко высказался о руководстве Республики Алтай (глава региона — Александр Бердников). В выражениях он не стеснялся, прямо говорил о коррупции, «карманной компашке» и «освоении денег».
«Мы [Сбербанк] — единственный крупный инвестор в республике. Мы создаем горнолыжный курорт «Манжерок», уже израсходовали 780 миллионов рублей как инвестор, в этом году израсходуем 1,2 миллиарда рублей, — рассказал Кузнецов об инвестициях, а затем перешел к моменту с «освоением денег». — Гендиректора вызвали нашей компании, три часа мордовали угрозами в администрации и заставили его подписать в свою карманную компашку там какого-то родственника бывшего министра имущественных отношений. Все оформили на частную компанию, и все хорошо. Хочу публично попросить губернатора извиниться перед своими людьми за то, что он со своей командой виноват в том, что не сделал элементарную работу и в регионе сорван туристический сезон».
Чтобы было понятнее, о каких конкретно людях и событиях говорил Станислав Кузнецов, мы разобрали его речь на составные элементы.
«Манжерок» — это горнолыжный курорт на Алтае у горы Малая Синюха. Строить его начал в конце 2000-х экс-глава РОСНАНО Леонид Меламед, а в 2011 году объект перешел к Сбербанку. Число посетителей курорта уже исчисляется сотнями тысяч человек в сезон, на «Манжерок» делается главная ставка в решении задачи, как привлечь туристов на Алтай зимой. Но проблем на «Манжероке» тоже хватает: например, одноименное озеро практически превратилось в болото.
Бывший министр имущественных отношений. По мнению алтайских Telegram-каналов (например, канала «Лысый бурундук», написавшего о ситуации в числе первых), это Сергей Кардаманов. Вариантов здесь, в принципе, почти и нет. Кресло министра Кардаманов занял еще в 2006 году, а покинул в 2014 году, когда Минимущества Республики Алтай было ликвидировано.
Родственник. Речь может идти о брате министра — Викторе Кардаманове. Telegram-каналы называют его держателем имущества главы региона Александра Бердникова. Виктор Кардаманов и теща губернатора Мария Питенко вместе владели компаниями «Пиво» (с 2003-го по 2012 год) и «Пристань» (с 2002-го по 2007 год, еще одним совладельцем в этот период был Андрей Арепьев, которого местные СМИ называют семейным юристом и личным помощником Бердникова).
Теща. По данным алтайского издания «Листок», на Марию Питенко зарегистрованы 20 элитных квартир в Сочи, а также объекты недвижимости на Алтае.
Частная компания. Это самый сложный вопрос. Среди контрактов, заключенных ГЛК «Манжерок», нам не удалось обнаружить соглашения с компаниями, аффилированными с семьей Сергея Кардаманова. Зато нашелся довольно странный тендер 2018 года, подрядчиком по которому стала фирма, связанная с другим влиятельным экс-министром. В сентябре прошлого года был объявлен конкурс на строительство парковки на 276 машиномест и восемь автобусов на въезде в горнолыжный комплекс «Манжерок». Торгов не проводили. Контракт стоимостью 75 миллионов рублей заключили с единственным поставщиком, без объяснения причин такого решения. Данные о том, кто стал подрядчиком, в соответствующих графах на сайте госзакупок не заполнены. Только в проекте договора можно подглядеть, как называется компания, привлеченная к строительству парковки, — АО «Дорожник».
Другой министр. Алтайские журналисты связывает «Дорожник» с Михаилом Тереховым, занимавшим с 2007-го по 2014 год посты министра природных ресурсов и лесного хозяйства Республики Алтай (в настоящее время Терехов — вице-спикер Госсобрания). По данным издания «Ежедневные новости Горно-Алтайска», сын политика Константин зарабатывает на добыче песка и лесозаготовках в Майминском районе республики. Именно там расположен «Манжерок». Еще одна сфера деятельности Терехова-младшего — строительство дорог. Здесь, как полагают журналисты, сын министра действует через принадлежащую ему компанию «Дорожник» (в системе «СПАРК-Интерфакс» данные об акционерах не раскрываются, но известно, что с декабря 2018 года Константин Терехов лично возглавляет фирму). Так издание описывает взаимодействие «Дорожника» и властей республики на конкурсах:
«Победить в этих тендерах сыну министра несложно, если учитывать, что был применен хитрый ход: расчет по тендерам мог быть отложен на три года. Такой прием применяется для того, чтобы легально отсечь всех «чужих», тогда как расчет со «своим» предприятием ведется сразу же после окончания работ. Приемка работ также ведется по-свойски, как показало наводнение (весной 2014 года, когда было затоплено несколько населенных пунктов)».
Связь министров. Возможно, зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов перепутал двух влиятельных министров, а может быть, имел в виду другой контракт. Однако есть вероятность, что бизнесы Терехова и Кардаманова связаны между собой. Виктор Кардаманов (брат министра) владеет компанией «Когут». Она занимается добычей песка в Майминском районе. Среди основателей «Когут» — фирма «Пиво» (речь идет о 2007-2008 годах, когда теща губернатора имела там долю) и Юрий Зылев — бывший генеральный директор одной из крупнейших торговых площадок Горно-Алтайска «Рынок Западный». В 2009 году его осудили на пять лет за мошенничество: в 2004-м он попытался получить контроль над частью капитала «Рынок Западный» через подставную компанию. Согласно данным Росстата, в 2004-м, помимо мэрии, частью рынка владело АО «Дорожник».