Михельсон и Симановский требуют более 1,5 миллиарда рублей от братьев Ананьевых

К делу братьев Ананьевых подключились миллиардер Леонид Михельсон, депутат Госдумы Леонид Симановский и его супруга. Спор разгорелся из-за нескольких миллиардов рублей, которые те не получили после продажи Промсвязьбанку акций самарского «Первобанка», узнал Daily Storm.





Промсвязьбанк выкупил акции «Первобанка» из топ-100 в 2015 году: переговоры о слиянии организаций стартовали весной, и уже к лету было подписано соответствующее соглашение. Братьев Дмитрия и Андрея Ананьевых, по утверждению источников «Ведомостей», интересовала клиентская база «Первобанка»: он обслуживал такие крупные корпорации как «НОВАТЭК» и «СИБУР». Собственниками «Первобанка» через ООО «Левит» числились Леонид Михельсон, Леонид Симановский, его супруга София Симановская и еще несколько физических лиц.





Спустя два года ЦБ ввел в Промсвязьбанк временную администрацию. Возникшие проблемы регулятор связывал с кредитованием компаний собственников, однако Ананьевы говорили о происках конкурентов и информационных атаках. Банк отправили на санацию, передав контроль над ним государству, а его бывших владельцев обвинили в выводе активов. Дмитрий Ананьев в одном из интервью говорил о ситуации так: «Банк пристрелили, шкурку бросили в Фонд консолидации». Новым руководителем Промсвязьбанка назначили Петра Фрадкова (сын Михаила Фрадкова, бывшего премьер-министра страны. — Примеч. Daily Storm), сам банк стал основным по гособоронзаказу. Сейчас его представители пытаются взыскать с бывших собственников миллиарды рублей.





Daily Storm выяснил, что с иском к Ананьевым в 2018 году также обратились бывшие акционеры «Первобанка». По решению Салехардского городского суда, им удалось взыскать с кипрских Promsvyaz Capital B.V. и Peters International Investment N.V. (контролируются Анантьевыми. — Примеч. Daily Storm) в общей сложности более 2,2 миллиарда рублей.





Как следует из материалов дела, когда заключалась основная сделка по продаже акций «Первобанка», его собственники за один день подписали с кипрскими офшорами несколько договоров. Документами предусматривался взаимный обмен акциями с Промсвязьбанком, и их последующий выкуп Peters International Investment. Причем акции банка Ананьевых блокировались — то есть бывшие собственники «Первобанка» не могли ими распоряжаться.





Условия рамочного соглашения предусматривали, что до конца 2020 года ООО «Левит» должно получить за сделку 1,9 миллиарда рублей, София Симановская — 402 миллиона, остальные физлица-акционеры «Первобанка» — от 4,4 миллиона рублей до 162 миллионов рублей.