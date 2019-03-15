Теракт в Новой Зеландии. Исламизация страны: миф или реальность

Расстрел собравшихся на молитву мусульман в мечетях новозеландского города Крайстчерч — самое кровавое преступление в современной истории страны. В год в Новой Зеландии совершается менее 100 убийств, в 2017-м их было рекордно мало — 48 преступлений. Брентон Таррант за один день забрал больше жизней. Целями террориста были мусульмане, которых он называл захватчиками. Мы собрали информацию об обстановке с мигрантами и о радикальных движениях в Новой Зеландии, чтобы выяснить, действительно ли стране грозит исламизация.





Беженцев из каких стран чаще всего принимают у себя власти Новой Зеландии?





За последние три года, по которым у министерства миграции есть статистика (с 2014-2015-го по 2017-2018-й), больше всего в страну въехало беженцев из Сирии (944 человека), Мьянмы (740), Афганистана (537), Колумбии (473), Бутана (205), Палестины (189), Ирака (94), Шри Ланки (93), Пакистана (87) и Ирана (63).





Большинство этих стран — мусульманские. И присутствие на второй строчке буддистской Мьянмы не должно вводить в заблуждение. В Новой Зеландии действует специальная программа по приему беженцев-рохинья, притесняемого мусульманского меньшинства Мьянмы. Еще одна особенность стран из списка выше — почти во всех из них исповедуют ислам суннитского толка.





Как много беженцев принимает Новая Зеландия?





Отчасти ответ уже в цифрах по странам, но есть и более точная статистика. В период 2014-15 года Новая Зеландия приняла 756 человек, в 2015-16-м — 876 человек, в 2016-17-м — 1017 человек, в 2017-18-м — 1020 человек, в 2018-19-м — 664 человека. Но данные по последнему периоду еще неполные. Если тенденция сохранится, то вновь будет около 1000 человек в год.