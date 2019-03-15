Теракт в Новой Зеландии. Исламизация страны: миф или реальность

Расстрел собравшихся на молитву мусульман в мечетях новозеландского города Крайстчерч — самое кровавое преступление в современной истории страны. В год в Новой Зеландии совершается менее 100 убийств, в 2017-м их было рекордно мало — 48 преступлений. Брентон Таррант за один день забрал больше жизней. Целями террориста были мусульмане, которых он называл захватчиками. Мы собрали информацию об обстановке с мигрантами и о радикальных движениях в Новой Зеландии, чтобы выяснить, действительно ли стране грозит исламизация.
Беженцев из каких стран чаще всего принимают у себя власти Новой Зеландии?
За последние три года, по которым у министерства миграции есть статистика (с 2014-2015-го по 2017-2018-й), больше всего в страну въехало беженцев из Сирии (944 человека), Мьянмы (740), Афганистана (537), Колумбии (473), Бутана (205), Палестины (189), Ирака (94), Шри Ланки (93), Пакистана (87) и Ирана (63).
Большинство этих стран — мусульманские. И присутствие на второй строчке буддистской Мьянмы не должно вводить в заблуждение. В Новой Зеландии действует специальная программа по приему беженцев-рохинья, притесняемого мусульманского меньшинства Мьянмы. Еще одна особенность стран из списка выше — почти во всех из них исповедуют ислам суннитского толка.
Как много беженцев принимает Новая Зеландия?
Отчасти ответ уже в цифрах по странам, но есть и более точная статистика. В период 2014-15 года Новая Зеландия приняла 756 человек, в 2015-16-м — 876 человек, в 2016-17-м — 1017 человек, в 2017-18-м — 1020 человек, в 2018-19-м — 664 человека. Но данные по последнему периоду еще неполные. Если тенденция сохранится, то вновь будет около 1000 человек в год.
Население Новой Зеландии — 4,8 миллиона человек. То есть в год примерно на пять тысяч местных жителей приходится один новый мигрант. Это очень мало для современного мира. Во Франции этот показатель — один мигрант на 700 местных жителей в год, в Германии — на 400 местных, в Италии — на 500 местных.
Получается, что Новая Зеландия принимает беженцев, но строго ограниченное число. Чтобы не выходить за определенные законом рамки. Причем квоты устанавливаются, исходя из оперативной обстановки — в 2018-2019-м страна больше всего приняла у себя мигрантов из Колумбии и Мьянмы.
В Новой Зеландии много мусульман?
Точных данных нет. Последняя официальная статистика по религии датирована 2013 годом. Тогда мусульман в Новой Зеландии было 1,18% населения. И даже крайне правые, которые обычно склонны сгущать краски в отношении религии и национальностей, считают, что за пять лет число людей, исповедующих ислам, выросло всего до 1,5%.
Означает ли это, что традиционных для Европы проблем с мигрантами из мусульманских стран в Новой Зеландии нет?
Они есть, просто выражены не столь ярко. Новозеландская газета Herald выпустила в 2015 году большое исследование, посвященное вопросам религии в стране. Журналисты обратили внимание на то, что больше половины новозеландцев нерелигиозны, и число атеистов постоянно увеличивается. Особенно это касается зажиточных слоев общества.
А вот мигранты, наоборот, бедны и религиозны одновременно. Церковь или мечеть для них — возможность сплотиться, поэтому они и стремятся селиться вместе, рядом с культовыми сооружениями. Так возникают «религиозные пояса» — в пригороде Окленда под названием Маунт Роскилл 6% населения исповедуют ислам, в Уолмсли и Уэсли — 18% и 13% соответственно. В округе Квинстаун-Лэйкс число мусульман выросло на 367%.
В Крайстчерч, где произошла стрельба, были проблемы с мусульманскими радикалами?
Крайстчерч — большой по новозеландским меркам город, где проживает почти 400 тысяч человек. Несмотря на это, мигрантов он практически не принимает: за последние три года отчетности (с 2014-2015-го по 2017-2018-й) всего 18 человек. Для сравнения — Окленд принял 629 беженцев, а Веллингтон — 967.
Однако именно в Крайстчерче едва не произошел теракт на религиозной почве: в феврале 2018 года полиция задержала исповедующего ислам подростка, который планировал устроить теракт — направить автомобиль в толпу, а затем убивать прохожих ножами. К счастью, молодой человек не нашел оружия, чтобы исполнить задуманное.
После его задержания глава разведывательной службы Новой Зеландии заявил, что его ведомству известно о 30-40 жителях страны, симпатизирующих ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ), и что они находятся в некоем «контрольном списке».
Ультраправые действуют в Новой Зеландии?
Самый заметный случай, связанный с ультраправыми (до атаки на мечети), произошел в Вангануи в 2016 году, когда местным жителям в почтовые ящики раскидали листовки с призывом: «Остановим исламизацию».
В них говорилось, что «мусульмане хоть и прибывают в Новую Зеландию в качестве беженцев, но намерены изменить наши законы, культуру и повседневную жизнь в соответствии с требованиями мусульман. А их главная цель — «убить любого», кто не верит в их Бога».
За распространением листовок стояла организация Right Wing Resistance. Ее основателем является житель Крайстчерч Кайл Чапман. В 2009-м он организовал в городе «белые патрули» из вооруженных молодых людей, которые инспектировали бедные районы. Чапман называл Крайстчерч центром возрождения белой расы.