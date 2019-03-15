Голикова предложила изменить законы о подготовке пилотов гражданской авиации

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова (курирует программы науки и образования) занялась проблемой обучения пилотов в России. Она поручила сразу трем министерствам предложить изменения в законодательство России, касающиеся подготовки летчиков. Об этом говорится в ее письме, которое имеется в распоряжении Daily Storm.





Как устроена система обучения пилотов в России?





В России существуют проблемы с подготовкой пилотов. Дело в том, что за обучение гражданских летчиков ответственны сразу несколько ведомств. И существующие законы, регламентирующие, как правильно учить авиаторов, тоже созданы разными учреждениями — Министерством транспорта и Министерством образования (преобразовано в два других ведомства). То есть подготовка пилотов в России регулируется одновременно Воздушным кодексом и законом об образовании. В соответствии с ними специалисты создают программы, по которым обучают летчиков.





Сейчас коммерческих летчиков (они смогут работать в авиакомпаниях) готовят только училища и государственные вузы, их в стране два: в Санкт-Петербурге и в Ульяновске. Все эти учреждения находятся под управлением Росавиации (структура Минтранса). Именно это ведомство следит за тем, как проходит обучение пилотов.





На деле эта запутанная схема оказывается еще сложнее. Ведомства перетягивают друг у друга полномочия и конфликтуют. В итоге чиновники часто приходят к выводу, что программы подготовки были приняты с нарушениями, соответственно, обучение пилотов по ним было незаконным. А виноватыми в этой ситуации оказываются низшие звенья цепи, то есть пилоты. Их лишают уже полученных прав подниматься в небо.





В чем проблема?





Во-первых, в Воздушном кодексе РФ и законе об образовании имеются противоречия. Об этом, в частности, пишет Голикова. Зампред правительства предлагает придумать, как изменить их, чтобы устранить эту проблему. Заняться этим вопросом должны сразу в четырех ведомствах: в Минтрансе, Росавиации, Министерстве просвещения и Министерстве науки и высшего образования, которые появились после упразднения Минобрнауки. На эту работу установлен срок до конца марта.