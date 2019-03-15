Голикова предложила изменить законы о подготовке пилотов гражданской авиации

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова (курирует программы науки и образования) занялась проблемой обучения пилотов в России. Она поручила сразу трем министерствам предложить изменения в законодательство России, касающиеся подготовки летчиков. Об этом говорится в ее письме, которое имеется в распоряжении Daily Storm.
Как устроена система обучения пилотов в России?
В России существуют проблемы с подготовкой пилотов. Дело в том, что за обучение гражданских летчиков ответственны сразу несколько ведомств. И существующие законы, регламентирующие, как правильно учить авиаторов, тоже созданы разными учреждениями — Министерством транспорта и Министерством образования (преобразовано в два других ведомства). То есть подготовка пилотов в России регулируется одновременно Воздушным кодексом и законом об образовании. В соответствии с ними специалисты создают программы, по которым обучают летчиков.
Сейчас коммерческих летчиков (они смогут работать в авиакомпаниях) готовят только училища и государственные вузы, их в стране два: в Санкт-Петербурге и в Ульяновске. Все эти учреждения находятся под управлением Росавиации (структура Минтранса). Именно это ведомство следит за тем, как проходит обучение пилотов.
На деле эта запутанная схема оказывается еще сложнее. Ведомства перетягивают друг у друга полномочия и конфликтуют. В итоге чиновники часто приходят к выводу, что программы подготовки были приняты с нарушениями, соответственно, обучение пилотов по ним было незаконным. А виноватыми в этой ситуации оказываются низшие звенья цепи, то есть пилоты. Их лишают уже полученных прав подниматься в небо.
В чем проблема?
Во-первых, в Воздушном кодексе РФ и законе об образовании имеются противоречия. Об этом, в частности, пишет Голикова. Зампред правительства предлагает придумать, как изменить их, чтобы устранить эту проблему. Заняться этим вопросом должны сразу в четырех ведомствах: в Минтрансе, Росавиации, Министерстве просвещения и Министерстве науки и высшего образования, которые появились после упразднения Минобрнауки. На эту работу установлен срок до конца марта.
Изменениям, согласно документу, подвергнутся федеральные государственные образовательные стандарты, касающиеся подготовки пилотов. Сейчас они расходятся с требованиями воздушного законодательства.
Daily Storm ранее уже писал о нарушениях в подготовке пилотов в России. В конце 2018 года Минтранс проверил государственные вузы и выяснил, что часть образовательных программ, по которым учат авиаторов, утверждали чиновники Росавиации, хотя делать этого они не могли — не имели полномочий. За образовательные программы должно было отвечать Министерство образования. В Минтрансе это сочли нарушением, но ничего не сделали. Как объяснил нам источник в Министерстве транспорта, у ведомства нет рычагов управления Росавиацией, которая формально находится у него в подчинении.
Авиаторы не поделили полномочия
Минтранс давно конфликтует с Росавиацией из-за ее самостоятельности. Ведомства, например, долго спорили о том, кто и за что может лишать пилотов летных свидетельств (аналог водительских прав). В Минтрансе убеждены, что такие решения может принимать только суд, поскольку речь идет о специальном праве. В Росавиации мыслят по принципу «я тебя породил, я тебя и убью», будучи уверенными, что раз выдавать летные свидетельства они могут, то значит, и забирать — тоже. В 2015 году ведомство фактически запустило кампанию по очистке гражданской авиации от якобы нелегальных летчиков. Это началось после ряда авиакатастроф, при расследовании которых выяснилось, что пилоты работали с поддельными документами. За несколько лет Росавиация лишила прав более полутысячи гражданских пилотов. Авиаторы называли это «репрессиями» в отношении выпускников частных учебных заведений и попыткой властей монополизировать рынок подготовки летчиков в России, подмяв его под себя.
Наибольший резонанс вызвало лишение пилотских удостоверений выпускников Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ). Вуз несколько лет готовил летчиков вместе с Челябинским летным училищем гражданской авиации (ЧЛУГА), там они проходили практику. В 2016-м Росавиация отказалась продлить ЧЛУГА разрешительные документы и оставила 30 выпускников училища без дипломов. Позднее власти лишили летных прав еще 60 авиаторов, проходивших подготовку в ЮУрГУ.
Минтранс в этом споре встал на сторону пилотов-лишенцев, посчитав, что у Росавиации не было полномочий отзывать права летчиков. В министерстве даже собирались отменить несколько приказов по лишению пилотских удостоверений и пролоббировать программу реабилитации пилотов-лишенцев. В ведомстве разработали проект приказа об отмене некоторых решений Росавиации по аннулированию летных прав у пилотов. Но дальше этого дело не пошло.
Однако сейчас вопрос вышел на уровень. Зампред правительства Татьяна Голикова просит допустить до работы пилотов, которые проходили обучение в Южно-Уральском госуниверситете, но получили отказ от Росавиации в выдаче документов.