Google и Yandex почти не выполняют закон о «праве на забвение»

В 2016 году в России был принят закон о «праве на забвение». Он дал возможность пользователям интернета удалять из поисковой выдачи недостоверную или же устаревшую информацию о себе. Однако сделать это не так просто. Daily Storm выяснил, что большинство пользователей Сети вынуждены судиться с поисковиками. Зачастую истцы проигрывают дела против IT-компаний.





«Право на забвение» было введено еще при бывшем главе Минкомсвязи Николае Никифорове. Министр тогда говорил: «Для этого закона не требуется специальной технической подготовки. Конечно, это дополнительная операционная нагрузка на поисковики. Но я уверен, что они справятся». А если не справятся, то по новым правилам за это придется платить. За неисполнение закона для физических лиц установлен штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для поисковиков (юридических лиц) — до миллиона рублей.





Однако есть важная деталь. Сам материал, который удаляют из поисковой выдачи, остается в интернете, просто не отображается в запросах Google или Яндекс. В свою очередь, поисковики могут отказать, в случае если в материале упоминаются уголовные преступления. Также отказ можно получить, если у вас есть судимость, которая еще не снята или не погашена. В любых других ситуациях поисковики должны идти навстречу пользователям и удалять информацию.





Поисковики работают с неохотой





Впрочем, статистика говорит, что компании не торопятся это делать. Судя по количеству судебных дел, в добровольном порядке поисковики удаляют недостоверную информацию нечасто. Начиная с 2016-го, в картотеке судебных актов мы обнаружили более сотни заявлений людей, чьи имена, по их мнению, высвечиваются в поисковой выдаче незаконно.





Исходя из материалов гражданских дел, следует, что поисковики сами решают, оставить информацию или же удалить. Например, летом 2018 года в Краснодаре состоялось слушание по иску против «Яндекса». В материале дела говорится, что компания отказала пользователю в удалении информации из поисковой выдачи «по причине невозможности сделать однозначный вывод о неактуальности информации, распространяемой на указанных истцом сайтах».





Иностранные компании вовсе могут оставить запрос без ответа. Так делал Google: «Требование о прекращении выдачи ссылок на информацию было получено ответчиком, в установленный законом срок оператор не прекратил выдачу ссылок на информацию, указанную в требовании, а также не направил заявителю мотивированный отказ», — говорится в акте от 25 июля 2018 года Ленинского суда города Кемерово.