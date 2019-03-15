Google и Yandex почти не выполняют закон о «праве на забвение»

В 2016 году в России был принят закон о «праве на забвение». Он дал возможность пользователям интернета удалять из поисковой выдачи недостоверную или же устаревшую информацию о себе. Однако сделать это не так просто. Daily Storm выяснил, что большинство пользователей Сети вынуждены судиться с поисковиками. Зачастую истцы проигрывают дела против IT-компаний.
«Право на забвение» было введено еще при бывшем главе Минкомсвязи Николае Никифорове. Министр тогда говорил: «Для этого закона не требуется специальной технической подготовки. Конечно, это дополнительная операционная нагрузка на поисковики. Но я уверен, что они справятся». А если не справятся, то по новым правилам за это придется платить. За неисполнение закона для физических лиц установлен штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для поисковиков (юридических лиц) — до миллиона рублей.
Однако есть важная деталь. Сам материал, который удаляют из поисковой выдачи, остается в интернете, просто не отображается в запросах Google или Яндекс. В свою очередь, поисковики могут отказать, в случае если в материале упоминаются уголовные преступления. Также отказ можно получить, если у вас есть судимость, которая еще не снята или не погашена. В любых других ситуациях поисковики должны идти навстречу пользователям и удалять информацию.
Поисковики работают с неохотой
Впрочем, статистика говорит, что компании не торопятся это делать. Судя по количеству судебных дел, в добровольном порядке поисковики удаляют недостоверную информацию нечасто. Начиная с 2016-го, в картотеке судебных актов мы обнаружили более сотни заявлений людей, чьи имена, по их мнению, высвечиваются в поисковой выдаче незаконно.
Исходя из материалов гражданских дел, следует, что поисковики сами решают, оставить информацию или же удалить. Например, летом 2018 года в Краснодаре состоялось слушание по иску против «Яндекса». В материале дела говорится, что компания отказала пользователю в удалении информации из поисковой выдачи «по причине невозможности сделать однозначный вывод о неактуальности информации, распространяемой на указанных истцом сайтах».
Иностранные компании вовсе могут оставить запрос без ответа. Так делал Google: «Требование о прекращении выдачи ссылок на информацию было получено ответчиком, в установленный законом срок оператор не прекратил выдачу ссылок на информацию, указанную в требовании, а также не направил заявителю мотивированный отказ», — говорится в акте от 25 июля 2018 года Ленинского суда города Кемерово.
Отказ за отказом
Причины, по которым люди решаются удалить информацию о себе, разные. Во время мониторинга гражданских дел нам встречались ситуации, когда пользователи Сети просили удалить фотографии или же персональные данные, которые публиковались третьими лицами. Из поисковой выдачи информацию о себе просят удалить бывшие сотрудники фирм (преимущественно руководители), чьи данные остались на сайтах компаний после увольнения. Наряду с ними встречаются и чиновники, которые также пытаются убрать информацию о себе из интернета. Бывали случаи, когда предприниматели пытались убрать из поисковой выдачи страницы, на которых их фирмы называют мошенническими.
Однако добиться удаления контента получается не у всех. По оценке Daily Storm, из пяти поданных исков удовлетворению подлежит всего один. По остальным заявлениям суды либо выносят отказ, либо же просто оставляют дело без рассмотрения. Иски подают как к российским («Яндекс», Mail.ru, Rambler и другим), так и к иностранным поисковикам (Google, Yahoo).
Можно выделить две причины, по которым пользователям не удается удалить контент о себе даже в судебном порядке. Первая касается дел, связанных с Google. У компании нет представительства в России. Единственная фирма, аффилированная с иностранной Google LLC, — это ООО «Гугл». Именно на российскую фирму обычно пишут заявления пользователи интернета. Однако, как следует из текста судебного акта от 27 апреля 2016 года Пыть-Яхского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, «основным видом деятельности ООО «Гугл» является рекламная деятельность, и поэтому оно не оказывает услуг по поддержке и администрированию каких-либо сайтов в сети Интернет».
Суд считает, что ООО «Гугл» и американская Google Inc. (LLC) являются независимыми юридическими лицами, которые не отвечают за продукты друг друга. Таким образом, российский «Гугл» не может удалить контент из поисковой выдачи, так как за это отвечает иностранная компания.
Вторая причина, по которой пользователям отказывают в удовлетворении иска, заключается в отсутствии лица, способного определить, можно ли удалять контент или нет (своего рода эксперта. — Примеч. Daily Storm). Как мы писали выше, летом 2018 года в Красноярске состоялось слушание по иску против «Яндекса». Компания отказалась удалять контент из-за того, что не смогла сделать однозначный вывод о неактуальности информации, которую просил удалить истец.
Во время судебного разбирательства круг замкнулся. Суд признал, что «на операторов поисковых систем не возложена обязанность самостоятельно устанавливать факты достоверности либо недостоверности, актуальности либо неактуальности информации» и оставил иск без удовлетворения. Причем подобный случай не единичный.
Свежей статистики по исполнению закона о «праве на забвение» нет. Google не ведет статистику по обращениям из России. В «Яндексе» она датируется маем 2016 года. Из данных, раскрытых российской компанией, следует, что за первые полгода действия закона в компанию поступило 3600 обращений от 1348 человек. Из них поисковик удовлетворил 27%, на 73% ответили отказом, в том числе на 9% — частичным отказом (удовлетворили требования в отношении части ссылок из обращения).