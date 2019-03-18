На строительство линий связи для высокоскоростного интернета по всей России выделили 46 млрд рублей

«Ростелеком» объявил о проведении нескольких десятков аукционов на строительство линий связи для обеспечения широкополосным интернетом всей России, включая самые дальние ее уголки. Проект реализуется в рамках программы развития цифровой экономики. На проведение высокоскоростного интернета выделено не менее 46 миллиардов рублей, подсчитал Daily Storm.





В понедельник, 18 марта, «Ростелеком» на сайте госзакупок разместил запрос котировок на строительство линий связи. Аукционы проводятся в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика». Это направление, как ранее утверждал председатель правительства Дмитрий Медведев, в числе тех, которые создадут «основу для развития отраслей экономики».





План мероприятий по реализации национальной программы был принят в конце 2017 года — спустя полгода после ее утверждения. Владимир Путин называл цифровую экономику «вопросом национальной безопасности и независимости России» и призывал выстроить эффективную систему управления ее развитием. Позже Медведев добавлял, что нужно создавать «более современные сети связи», внедрять новые цифровые платформы и услуги по хранению и обработке данных с использованием облачных сервисов.





«Жилые дома, организации — а это прежде всего поликлиники, больницы, школы, университеты, госучреждения — должны получить полноценный доступ к широкополосному интернету, — подчеркивал премьер. — Все это открывает новые возможности для работы».