Крымская пятилетка: что стало с промышленностью республики за пять лет в составе России

Пять лет назад, 18 марта 2014 года, Крым вошел в состав России — в этот день президент России Владимир Путин подписал с властями республики соответствующее соглашение (ЕС и США его не признают). За время нахождения Крыма в составе РФ его экономика значительно выросла, в то же время он остается в списке отстающих субъектов. За эти годы здесь удалось частично восстановить утраченные мощности в кораблестроении, а одну из крупнейших винодельческих компаний «Массандра» превратить в предприятие с многомиллионной выручкой. А вот у химической отрасли дела идут неважно. «Крымский титан» вынужден контрабандой возить сырье из Украины и уже устроил экологическую катастрофу в Армянске. Daily Storm изучил состояние промышленности полуострова.





Судостроение





Объемы промышленного производства в Крыму за пять лет после присоединения к России выросли в два раза, а собственные доходы увеличились в 2,5 раза. Только за последний год промышленность региона поднялась на 4,7%. Активнее всего, по данным правительства Крыма, на полуострове развивается транспортное машиностроение (показало рост в 37% в 2017 году), в основном это строительство кораблей. Судостроение появилось в Крыму в конце XIX века, затем стало одной из ключевых отраслей местной промышленности и чуть ли не самой проблемной. В нулевые в развитие судостроения на полуострове особо не вкладывались, и многие предприятия оказались в плачевном состоянии. Сейчас их модернизируют, на перевооружение планируется потратить десятки миллиардов рублей.





Основные мощности крымского судостроения расположены в Керчи, Феодосии, Симферополе и Севастополе. В отрасли заняты более пяти тысяч человек. В Керчи работает судостроительный завод «Залив», который специализируется на производстве танкеров средней и большой грузоподъемности и делает лихтеровозы (суда для перевозки груза в лихтерах или баржах, контейнерах). По данным правительства Крыма, судостроительные заводы региона живут в основном за счет гособоронзаказа. Из всех контрактов — более 20 миллиардов рублей — на оборонку приходится порядка 17 миллиардов. Работа по этим соглашениям расписана до конца 2021 года. Но даже этого недостаточно, чтобы загрузить заводы на полную мощность, — сейчас они работают в среднем только на половину своих мощностей.





Проблемный Севастополь





Крупным центром судостроения на Черном море планируют сделать Севастополь. В нулевых отрасль в городе фактически оказалась заброшенной. Сейчас заводы начинают получать заказы. Самое крупное судостроительное предприятие города — Севастопольский морской завод (Севморзавод), ранее принадлежавший нынешнему президенту Украины Петру Порошенко. Лидер соседнего государства до сих пор не может расстаться с заводом — в прошлом году даже задекларировал его в своей налоговой отчетности.





В конце 2015 года после присоединения Крыма к России завод был национализирован. Он фактически был передан Объединенной судостроительной корпорации.





Его начали реконструировать, в общей сложности на перевооружение Севморзавода планируется потратить семь миллиардов рублей. Первые успехи уже есть. В 2017-м там возобновили изготовление морских плавучих кранов (первый плавкран собираются сдать в 2019-м). В советское время строительство таких машин было одним из основных направлений работы завода. Но с 2004 года плавкраны в Севастополе не делали. Последний сданный кран теперь работает в Северодвинске Архангельской области.