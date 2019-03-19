Фавориты Фетисова и приближенные Тулеева: кто строил объекты для Универсиады-2019 в Красноярске

Спустя почти неделю после окончания Всемирной зимней универсиады — 2019, 18 марта, глава Управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю Олег Харченко заявил, что каждая третья закупка, проходившая в рамках подготовки к спортивному мероприятию, проведена с нарушениями. Это не первое заявление со стороны надзорных органов по поводу соревнования в Красноярске. В начале марта глава МВД Владимир Колокольцев рассказал, что министерство возбудило несколько уголовных дел из-за хищений при подготовке к Универсиаде. Приближенные бывшего губернатора Кемерово, местные депутаты и фавориты хоккеиста Фетисова: Daily Storm рассказывает о тех, кто строил объекты для зимних студенческих игр.
XXIX Всемирная зимняя универсиада проводится под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU). 2-12 марта 2019 года игры проходили в Красноярске. В них приняли участие три тысячи спортсменов из 59 стран мира. Затраты на мероприятие сопоставимы с его масштабом. На подготовку и проведение первенства ушло порядка 80 млрд рублей (большая часть средств — федеральные вложения). Некоторые объекты строили с нуля, часть реконструировали.
Стадион «Енисей» — 3,1 млрд рублей
Так, специально для Универсиады был полностью перестроен стадион «Енисей». Крытый спортивный объект рассчитан на пять тысяч человек и является домашней ареной для одноименной хоккейной команды. На строительство «Енисея» было потрачено более 3,1 млрд рублей, следует из контракта, размещенного на сайте госзакупок.
Тендер выиграла компания «СДС-СТРОЙ». Она входит в холдинг «Сибирский деловой союз». Про него мы писали в одном из наших материалов. СДС называют компанией, наиболее близкой к бывшему губернатору Кемерова — Аману Тулееву. Когда в 2015 году встал вопрос о возможном преемнике главы региона, в списке кандидатов были два совладельца СДС — Михаил Федяев и Владимир Гридин.
Что касается компании «СДС-СТРОЙ», которая выполняла работы на объекте в Красноярске, то ее бенефициаром является Светлана Рыбальченко. По данным «Коммерсанта», она — родная сестра бизнесмена Михаила Федяева.
Центральный стадион имени Ленинского комсомола, спортобъекты Академии биатлона и ледовая арена «Кристалл» — более 5,8 млрд рублей
Главный пресс-центр Универсиады расположился на объекте культурного наследия регионального значения 1967 года постройки — Центральном стадионе имени Ленинского комсомола. Сегодня спортивное сооружение представляет собой современный многофункциональный объект с подогревом поля и трибунами, рассчитанными на 15 тысяч зрителей. На сайте Универсиады-2019 говорится, что спорткомплекс среди прочего включает отель на 105 мест.
Реконструкция обошлась бюджету в 1,6 млрд рублей. Единственной компанией, оставившей заявку, стало московское ООО «Элинальфа». В дальнейшем эту фирму и выбрали подрядчиком.
В базе «СПАРК-Интерфакс» единоличным владельцем предприятия указан Алексей Мочалов. Упоминаний этого бизнесмена в СМИ не так много. В 2013 году журналисты «Ведомостей» писали, что «Элинальфа» была одним из главных подрядчиков ФГУП «Спорт-инжиниринг».
После прихода Вячеслава Фетисова в тогдашний Росспорт компания «Спорт-инжиниринг» стала главным распорядителем бюджетных денег. Фетисов назначил лабораторию дирекцией федеральной целевой программой по развитию спорта в России в 2006–2015 годы. Стоимость программы тогда оценивали в 148,5 млрд рублей.
Начиная с 2007 года «Спорт-инжиниринг» стала разыгрывать тендеры на строительство спортивных объектов. По данным «Ведомостей», победителем почти всегда становились три компании: «Премиум», «Батиаль» и «Элинальфа». Алексей Мочалов был владельцем этих фирм до 2010 года. Сейчас ему принадлежит только последняя фирма.
Помимо Центрального стадиона имени Ленинского комсомола «Элинальфа» строила ледовую арену «Кристалл» на 3500 мест стоимостью более 3 млрд рублей и реконструировала спортивные сооружения Академии биатлона за 1,2 млрд рублей.
Спортивные комплексы «Сопка» и «Радуга» — более 3 млрд рублей
Сразу два крупных подряда достались красноярской управляющей строительной компании «Сибиряк». Первый контракт обошелся бюджету в 1,5 млрд рублей. За эти деньги фирма занялась возведением многофункционального центра «Радуга» на территории спортивно-тренировочного комплекса «Академия зимних видов спорта».
Второй контракт обошелся бюджету в 1,7 млрд рублей. УСК «Сибиряк» выиграла конкурс на строительство комплекса «Сопка», несмотря на то что предложение конкурентов — УСК «Новый город» — было на 110 млн дешевле.
Примечательно, что в 2016 году представители УСК «Сибиряк» попытались оспорить победу столичной «Элинальфы» в конкурсе на возведение ледовой арены в Красноярске к Универсиаде 2019 года. Согласно сайту госзакупок, московская фирма предложила построить объект за 3,149 млрд рублей, а красноярская — за 3,06 млрд рублей.
Тогда ТАСС со ссылкой на правительство региона писал, что решение было принято в связи с тем, что «Элинальфа» «имеет опыт возведения спортивных объектов на Олимпийских играх в Сочи, на Летней универсиаде в Казани и чемпионате мира по футболу 2018 года».
Что касается разбирательства, то в августе 2016 года Арбитражный суд Красноярского края принял решение отказать «Сибиряку» в удовлетворении иска. Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», фирма принадлежит депутату Горсовета Красноярска — Владимиру Егорову.
В 2017 году бизнесмен занимал 38-ю строчку в рейтинге самых богатых госслужащих России по версии Forbes. Журналисты отмечают, что, согласно декларации за 2016 год, несовершеннолетний ребенок Владимира Егорова владел BMW X6. Forbes также отмечает, что Владимир Егоров регулярно конфликтует с другими депутатами Красноярского городского Совета депутатов.
Судя по количеству арбитражных дел, конфликты распространяются не только на политику, но и на бизнес. Начиная с 2007 года компания выступала истцом 159 раз. Последнее дело, которое активно обсуждают в СМИ, связано со строительством спортивных объектов для Универсиады.
«Сибиряк» пытается отсудить у Краевого государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства» 221,67 млн рублей. Это стоимость дополнительных работ по государственным контрактам на строительство спортобъектов.
Дворец спорта имени Ивана Ярыгина — 1,5 млрд рублей
Еще 1,5 млрд рублей власти потратили на реконструкцию Дворца спорта имени Ивана Ярыгина. «Объект построен в 1981 году, до 1995 года во Дворце существовала ледовая арена, которая затем была заменена паркетом. После реконструкции на объекте вновь появится ледовая арена, которую можно будет трансформировать в площадку для соревнований по волейболу, баскетболу, мини-футболу», — говорится на официальном сайте Универсиады-2019. Во время студенческих игр на этой площадке проходили соревнования по керлингу.
Реконструкцией спортивного сооружения занималась красноярская компания «Монолитстрой», следует из данных портала госзакупок. Эта фирма принадлежит дагестанской семье Абасовых. В числе совладельцев в СПАРКе указаны пять человек. Среди них есть Мамед Абасов — депутат Государственной думы VI созыва. В период своего депутатства парламентарий был членом комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи.