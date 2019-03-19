Фавориты Фетисова и приближенные Тулеева: кто строил объекты для Универсиады-2019 в Красноярске

Реконструкция обошлась бюджету в 1,6 млрд рублей. Единственной компанией, оставившей заявку, стало московское ООО «Элинальфа». В дальнейшем эту фирму и выбрали подрядчиком.





В базе «СПАРК-Интерфакс» единоличным владельцем предприятия указан Алексей Мочалов. Упоминаний этого бизнесмена в СМИ не так много. В 2013 году журналисты «Ведомостей» писали, что «Элинальфа» была одним из главных подрядчиков ФГУП «Спорт-инжиниринг».





После прихода Вячеслава Фетисова в тогдашний Росспорт компания «Спорт-инжиниринг» стала главным распорядителем бюджетных денег. Фетисов назначил лабораторию дирекцией федеральной целевой программой по развитию спорта в России в 2006–2015 годы. Стоимость программы тогда оценивали в 148,5 млрд рублей.





Начиная с 2007 года «Спорт-инжиниринг» стала разыгрывать тендеры на строительство спортивных объектов. По данным «Ведомостей», победителем почти всегда становились три компании: «Премиум», «Батиаль» и «Элинальфа». Алексей Мочалов был владельцем этих фирм до 2010 года. Сейчас ему принадлежит только последняя фирма.





Помимо Центрального стадиона имени Ленинского комсомола «Элинальфа» строила ледовую арену «Кристалл» на 3500 мест стоимостью более 3 млрд рублей и реконструировала спортивные сооружения Академии биатлона за 1,2 млрд рублей.





Спортивные комплексы «Сопка» и «Радуга» — более 3 млрд рублей





Сразу два крупных подряда достались красноярской управляющей строительной компании «Сибиряк». Первый контракт обошелся бюджету в 1,5 млрд рублей. За эти деньги фирма занялась возведением многофункционального центра «Радуга» на территории спортивно-тренировочного комплекса «Академия зимних видов спорта».





Второй контракт обошелся бюджету в 1,7 млрд рублей. УСК «Сибиряк» выиграла конкурс на строительство комплекса «Сопка», несмотря на то что предложение конкурентов — УСК «Новый город» — было на 110 млн дешевле.