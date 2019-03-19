Артем Аветисян дважды защитил свое достоинство

Артем Аветисян, привлекший внимание СМИ после уголовного дела против руководства инвесткомпании Baring Vostok, за последний месяц дважды защитил честь, достоинство и деловую репутацию, выяснил Daily Storm. Оба иска, поданные им, касались публикаций «компромата» о слиянии банков «Юниаструм» и «Восточный». Оппонентом банкира выступали подельники уральского политтехнолога Александра Устинова (ведет Telegram-канал «Устинов троллит»), задержанного прошлой осенью по обвинению в вымогательстве денег у политиков и бизнесменов.
Совладелец «Восточного» и по совместительству замруководителя Агентства стратегических инициатив Артем Аветисян 23 ноября подал два иска в Арбитражный суд Свердловской области. Ответчиками по одному из них выступили журналист Антон Белых и ООО «Промтэк». Белых идентифицировать невозможно: о нем нет никаких данных ни в судебной картотеке, ни на сайтах politsluhi.ru и ustav.net. В социальных сетях такой человек отсутствует. По всей видимости, это чей-то псевдоним. Компания «Промтэк» принадлежит Ивану Бесценному, которого издание Znak ранее называло помощником политтехнолога Устинова, и Михаилу Казыханову, экс-сотруднику фонда «Город без наркотиков».
«Промтэк» на принадлежащих ей сайтах politsluhi.ru и ustav.net выпустила об Аветисяне публикации под заголовками «Артем Аветисян: разрушу ваш банк и уведу в офшоры, дорого» и «Побегушка Аветисяна губернатор Никитин: стать меньшинством в плохом смысле этого слова». Сейчас они недоступны для прочтения. В публикациях, как следует из материалов суда, утверждалось, что банкир просил деньги на восстановление проблемных банков, после чего якобы выводил полученные средства на кипрские офшоры. Объединение банка «Восточный экспресс» с «Юниаструмом», основным владельцем которого был Аветисян, упоминалось как «фатальный просчет» для инвесткомпании Baring Vostok.
Бизнесмен заказал экспертизу: та показала, что в статье «реализовано публичное обвинение <…> публичное разоблачение, публичная издевка». В начале марта суд признал, что опубликованная информация не соответствует действительности, и обязал удалить материалы с сайтов.
Второй иск банкир подавал к Алексею Бочарову, владельцу домена kompromatural.ru (интернет-ресурс «Компромат-Урал»). Бочарова, как и руководство «Промтэк», связывают с Устиновым. В прошлом году его пытались привлечь к уголовной ответственности за публикацию «компромата» на миллиардера Зиявудина Магомедова. Материалы у «Компромат-Урал» о деятельности Аветисяна были похожи на те, что выходили на ресурсах «Промтэк». «Компетентные инсайдеры» утверждали, что совладелец «Восточного» дружит с Германом Грефом и семьей Аркадия Дворковича. В статье «Убийство «Восточного экспресса». Чем занят любимый банкир Дворковича Артем Аветисян?» внимание читателя также акцентировалось на гражданстве руководящих лиц Baring Vostok, включая основателя фонда Майкла Калви, и было высказано предположение, что иностранная компания заинтересована в крахе «Восточного».
В итоге Бочаров на прошлой неделе, 14 марта, заключил с Аветисяном мировое соглашение, пообещав где-то полностью, а где-то частично удалить материалы с сайта «Компромат-Урал» (больше они недоступны).
Телефоны, указанные при регистрации компании «Промтэк», не работают. Связаться с владельцем домена kompromatural.ru Бочаровым не удалось. В Агентстве стратегических инициатив, где работает Аветисян, сообщили, что он вряд ли ответит на заданные вопросы, однако их обещали передать.
Несмотря на вынесенные решения, в картотеке свердловского арбитража висят два дела, инициированные Аветисяном в январе 2019 года. Ответчиками выступают те же лица — Бочаров и компания «Промтэк». На этот раз претензию банкира, в частности, вызвала публикация с высказыванием о давлении на журналистов.
Судебные разбирательства по новым искам стартуют в апреле. Кроме того, на следующей неделе должны быть рассмотрены иски Аветисяна к The Moscow Post за публикацию статей под заголовками «Лебединая песня банка «Восточный» и «Банк «Восточный» лишился гарантий!». Главный редактор издания в беседе с The Bell говорил, что планирует заключить мировое соглашение без денежных выплат.
В середине февраля в Москве по обвинению в особо крупном мошенничестве был задержан основатель и руководитель Baring Vostok Майкл Калви. Следствие полагает, что Калви, зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 миллиарда рублей, организовал продажу акций компании банку «Восточный», «что привело к фактическому хищению этих средств». Уголовное дело было возбуждено по заявлению одного из акционеров «Восточного» Шерзода Юсупова. Калви утверждает, что подвергся преследованию из-за корпоративного конфликта вокруг кредитной организации, и говорит о связи Аветисяна с Юсуповым. В инвестфонде уверены, что за уголовным делом стоит именно банкир.
Сам Аветисян долгое время не комментировал эту тему, однако накануне «Коммерсантъ» сообщил, что тот опроверг свою причастность к преследованию Калви. «То, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом, — это ложь и клевета, я, безусловно, обращусь в суд», — написал Аветисян в письме на имя председателя комиссии по этики Российского союза промышленников и предпринимателей. РСПП намерен рассмотреть претензию Baring Vostok.