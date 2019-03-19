Артем Аветисян дважды защитил свое достоинство

Артем Аветисян, привлекший внимание СМИ после уголовного дела против руководства инвесткомпании Baring Vostok, за последний месяц дважды защитил честь, достоинство и деловую репутацию, выяснил Daily Storm. Оба иска, поданные им, касались публикаций «компромата» о слиянии банков «Юниаструм» и «Восточный». Оппонентом банкира выступали подельники уральского политтехнолога Александра Устинова (ведет Telegram-канал «Устинов троллит»), задержанного прошлой осенью по обвинению в вымогательстве денег у политиков и бизнесменов.





Совладелец «Восточного» и по совместительству замруководителя Агентства стратегических инициатив Артем Аветисян 23 ноября подал два иска в Арбитражный суд Свердловской области. Ответчиками по одному из них выступили журналист Антон Белых и ООО «Промтэк». Белых идентифицировать невозможно: о нем нет никаких данных ни в судебной картотеке, ни на сайтах politsluhi.ru и ustav.net. В социальных сетях такой человек отсутствует. По всей видимости, это чей-то псевдоним. Компания «Промтэк» принадлежит Ивану Бесценному, которого издание Znak ранее называло помощником политтехнолога Устинова, и Михаилу Казыханову, экс-сотруднику фонда «Город без наркотиков».





«Промтэк» на принадлежащих ей сайтах politsluhi.ru и ustav.net выпустила об Аветисяне публикации под заголовками «Артем Аветисян: разрушу ваш банк и уведу в офшоры, дорого» и «Побегушка Аветисяна губернатор Никитин: стать меньшинством в плохом смысле этого слова». Сейчас они недоступны для прочтения. В публикациях, как следует из материалов суда, утверждалось, что банкир просил деньги на восстановление проблемных банков, после чего якобы выводил полученные средства на кипрские офшоры. Объединение банка «Восточный экспресс» с «Юниаструмом», основным владельцем которого был Аветисян, упоминалось как «фатальный просчет» для инвесткомпании Baring Vostok.





Бизнесмен заказал экспертизу: та показала, что в статье «реализовано публичное обвинение <…> публичное разоблачение, публичная издевка». В начале марта суд признал, что опубликованная информация не соответствует действительности, и обязал удалить материалы с сайтов.





Второй иск банкир подавал к Алексею Бочарову, владельцу домена kompromatural.ru (интернет-ресурс «Компромат-Урал»). Бочарова, как и руководство «Промтэк», связывают с Устиновым. В прошлом году его пытались привлечь к уголовной ответственности за публикацию «компромата» на миллиардера Зиявудина Магомедова. Материалы у «Компромат-Урал» о деятельности Аветисяна были похожи на те, что выходили на ресурсах «Промтэк». «Компетентные инсайдеры» утверждали, что совладелец «Восточного» дружит с Германом Грефом и семьей Аркадия Дворковича. В статье «Убийство «Восточного экспресса». Чем занят любимый банкир Дворковича Артем Аветисян?» внимание читателя также акцентировалось на гражданстве руководящих лиц Baring Vostok, включая основателя фонда Майкла Калви, и было высказано предположение, что иностранная компания заинтересована в крахе «Восточного».