В управе московского района Тропарево-Никулино прошли обыски

В среду, 20 марта, в управе московского района Тропарево-Никулино проходят обыски, об этом Daily Storm рассказал источник, близкий к местным властям. Собеседник издания уточняет, что обыски проводит Отдел по борьбе с экономическими преступлениями совместно со следователями ГСУ СК по городу Москве. Собеседник Daily Storm в префектуре ЗАО рассказал, что визит силовиков может быть связан с уголовным делом, возбужденным в отношении главы района Дорогомилово Алексея Чепикова.





В администрации района Тропарево-Никулино не смогли прокомментировать эту информацию, также не стали говорить об обысках в УВД по ЗАО. Пресс-служба Следственного комитета не ответила на звонки Daily Storm.





В префектуре Западного административного округа рассказали, что силовики наведываются в администрацию района Тропарево-Никулино не первый день. Визиты могут быть связаны с уголовным делом, возбужденным в отношении главы управы района Дорогомилово — Алексея Чепикова.





Чиновнику вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По данным СМИ, речь может идти о хищении 100 миллионов рублей при заключении госконтрактов в сфере ЖКХ. Журналисты пишут, что показания на Чепикова дал его сообщник, занимавший в 2013-2014 годах должность заместителя главы управы.





Чепиков ушел с поста главы управы района Дорогомилово 22 февраля 2019 года. Одновременно с ним заявление по собственному желанию написал руководитель управы Тропарева-Никулина Андрей Обухов.





В предыдущем материале мы писали, что отставки могут быть взаимосвязаны. С июля 2013-го по ноябрь 2014 года Алексей Чепиков занимал должность руководителя ГБУ «Жилищник района Дорогомилово». Первым заместителем главы управы района Дорогомилово в это время был Андрей Обухов, который курировал вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В октябре 2014 года стал главой управы района Тропарево-Никулино.