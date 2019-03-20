В управе московского района Тропарево-Никулино прошли обыски

В среду, 20 марта, в управе московского района Тропарево-Никулино проходят обыски, об этом Daily Storm рассказал источник, близкий к местным властям. Собеседник издания уточняет, что обыски проводит Отдел по борьбе с экономическими преступлениями совместно со следователями ГСУ СК по городу Москве. Собеседник Daily Storm в префектуре ЗАО рассказал, что визит силовиков может быть связан с уголовным делом, возбужденным в отношении главы района Дорогомилово Алексея Чепикова.
В администрации района Тропарево-Никулино не смогли прокомментировать эту информацию, также не стали говорить об обысках в УВД по ЗАО. Пресс-служба Следственного комитета не ответила на звонки Daily Storm.
В префектуре Западного административного округа рассказали, что силовики наведываются в администрацию района Тропарево-Никулино не первый день. Визиты могут быть связаны с уголовным делом, возбужденным в отношении главы управы района Дорогомилово — Алексея Чепикова.
Чиновнику вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По данным СМИ, речь может идти о хищении 100 миллионов рублей при заключении госконтрактов в сфере ЖКХ. Журналисты пишут, что показания на Чепикова дал его сообщник, занимавший в 2013-2014 годах должность заместителя главы управы.
Чепиков ушел с поста главы управы района Дорогомилово 22 февраля 2019 года. Одновременно с ним заявление по собственному желанию написал руководитель управы Тропарева-Никулина Андрей Обухов.
В предыдущем материале мы писали, что отставки могут быть взаимосвязаны. С июля 2013-го по ноябрь 2014 года Алексей Чепиков занимал должность руководителя ГБУ «Жилищник района Дорогомилово». Первым заместителем главы управы района Дорогомилово в это время был Андрей Обухов, который курировал вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В октябре 2014 года стал главой управы района Тропарево-Никулино.
Сейчас Алексей Чепиков находится в СИЗО, 26 февраля его арестовал на два месяца Хорошевский суд Москвы. Собеседник в префектуре ЗАО говорит, что Обухов, в свою очередь, находится под домашним арестом, однако эту информацию не подтвердил другой источник, который знаком с ходом дела.
Daily Storm попытался связаться с Андреем Обуховым и узнать, что послужило истинной причиной его отставки и связана ли она с уголовным делом в отношении главы района Дорогомилово Алексея Чепикова. Но экс-чиновник не отвечает на звонки редакции.
В середине февраля Андрей Обухов стал фигурантом коррупционного скандала. Daily Storm писал, что Автономная некоммерческая организация «Детский спортивный клуб «Спортлайф» обвинила главу управы района Тропарево-Никулино в махинациях с землей.
Представители АНО рассказали о том, что договорились с Обуховым об аренде участка на территории Тропарева-Никулина, заплатили 10 миллионов, но так и не получили землю в пользование.
В качестве доказательства «Спортлайф» предоставил контракт от 1 ноября 2017 года, который был подписан главой управы района Тропарево-Никулино Андреем Обуховым и генеральным директором спортклуба. В документе говорилось, что компания арендовала участок земли у управы сроком до 2022 года для реализации социальной программы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми. На арендованной территории АНО хотела построить футбольные площадки и теннисные корты.
Однако «Спортлайф» не получил участок. Столичный департамент городского имущества передал его Москомспорту. «Оказалось, что номера такого договора нет. Тот человек [Обухов], чья подпись стоит на договоре, в принципе не имел права его подписывать. Договор оказался поддельным, он превысил свои полномочия, получив за это деньги. Он взял на себя функции департамента городского имущества», — рассказывал тогда Daily Storm представитель организации.
Сам Андрей Обухов тогда объяснял корреспонденту Daily Storm, что про АНО «Спортлайф» и договор никогда не слышал. Мы прислали копию соглашения чиновнику с его подписью, но он стоял на своем. «Никак не могу прокомментировать, данный договор не мог быть составлен в принципе, это не в полномочиях управы района», — утверждал Обухов.