В России в два раза выросло число жертв авиакатастроф. Всему виной крушение Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал доклад о безопасности полетов в России и некоторых других государствах. Согласно исследованию, в прошлом году число жертв авиакатастроф в России по сравнению с 2017-м выросло более чем в два раза: с 51 до 128 человек. При этом количество самих катастроф почти не изменилось. При изучении доклада становится понятно, что статистику авиационным чиновникам испортило крушение самолета Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» в феврале прошлого года, в результате которого погиб 71 человек. Daily Storm рассказывает, какие авиакатастрофы произошли в России в прошлом году и как власти пытались решать проблемы с безопасностью полетов.





Крушение самолета Ан-148 региональной авиакомпании «Саратовские авиалинии» (прекратила полеты) произошло 11 февраля 2018 года. Инцидент стал одной из самых масштабных трагедий в гражданской авиации России последних лет. Самолет следовал из московского аэропорта Домодедово в город Орск Оренбургской области. В этой катастрофе погиб 71 человек, из них 65 — пассажиры. Больше половины жертв авиационных происшествий в 2018 году в России приходится именно на этот инцидент. В своем отчете МАК отдельно разбирает этот случай.

Что произошло с Ан-148 в феврале 2018-го?





Daily Storm неоднократно писал о катастрофе пассажирского самолета «Саратовских авиалиний». Именно после этого случая авиационные власти страны аннулировали лицензию у перевозчика, фактически запретив ему совершать полеты. В ходе расследования выяснилось, что экипаж перед полетом не включил обогрев датчиков ППД (приемник полного давления), которые служат для определения скорости машины. Причем просто забыть это сделать пилоты не могли. Сигнализация КИСС (комплексный индикатор систем и сигнализации) уведомляла о выключенном обогреве датчиков. Более того, КИСС указывала и на другие проблемы в самолете — отказ одного из топливных насосов второго двигателя и незакрытую дверь кабины экипажа. Однако пилоты проигнорировали предупреждения. Источник Daily Storm предполагал, что на самом деле дверь в кабину экипажа могла быть закрыта, да и отказа насоса двигателя могло не быть. Особенности самолета и низкий уровень культуры авиационной безопасности вынуждали пилотов летать фактически с неработающими приборами, утверждал собеседник.





Что происходило в воздухе?





После взлета показатели скорости на датчиках стали расходиться. Вероятно, это произошло из-за того, что датчики просто замерзли. Но катастрофы еще можно было избежать.