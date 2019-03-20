Центробанк за 5 млн рублей и год работы создал онлайн-игру о финансовой грамотности для подростков

Центробанк на портале «Финансовая культура» разместил онлайн-игру для детей и подростков «Тайна потерянной копилки», которая должна научить их «правильно копить и тратить деньги», «избегать мошенников» и «приумножать накопленное». Корреспондент Daily Storm Илья Юшков потратил 35 минут на прохождение всех трех уровней «Тайны потерянной копилки» и обнаружил в игре странные вещи: советы детям проверять лицензии банков на сайте ЦБ РФ, навязывания игроку страховых продуктов и борьбу с мошенниками при помощи палки.
Игру про копилку можно найти на специальном портале Центробанка под названием «Финансовая культура». Этот сайт — что-то вроде подборки советов и лайфхаков, как не прогореть в современном финансовом мире, открыть свой бизнес или просто выгодно вложить деньги.
На наш взгляд, «Финансовая культура» — проект необычный по исполнению, интересный и полезный (правда, не очень популярный: по данным PR-CY, в день портал посещают 6,8 тысячи человек, а близкий по духу сайт banki.ru — 518 тысяч). Такие же впечатления и об игре «Тайна потерянной копилки», она — красивая и забавная. Но вопросов к ней много.
Для тех, кто не решится самостоятельно ее пройти, расскажем, о чем вообще игра. По жанру это простейшая аркада, вроде хитов 90-х — Mario или Adventure Island. С прыжками, препятствиями, собиранием монет и неразумными врагами. В начале «Копилки» нужно выбрать персонажа — мальчика Ивана или девочку Полину (сюжетные линии у них, к сожалению, одинаковые). Управляя героем, вам предстоит пройти три практически идентичных уровня, а в конце победить злого волшебника, характер которого испортился после неудачной попытки накопить на велосипед.
Но главная фишка «Тайны потерянной копилки» — это комментарии к предметам и персонажам, с которыми взаимодействует главный герой. Это и сундуки с монетами, которые Иван и Полина собирают, и еноты, изображающие мошенников, и разгуливающие по уровням финансовые пирамиды. При прохождении на подсказки особенно не обращаешь внимания, но между раундами их тебе пересказывают и ими можно насладиться в полной мере.
Их можно поделить на три вида.
Первый — «странные для детей советы»: проверяй лицензии сомнительных организаций, притворяющихся банками, на сайте Банка России; в земле спрятано много полезных ископаемых, их добыча может принести выгоду. Совет про лицензии кажется несколько преждевременным для целевой аудитории игры, а про то, что в земле есть полезные ископаемые, рассказывать поздно.
Второй — «полезные советы»: финансовая пирамида рушится, и ее участники остаются ни с чем; мошенники заражают вирусом твой компьютер и крадут секретные данные — устанавливай лицензионное ПО; не переходи по подозрительным ссылкам в интернете; не сообщай данные банковской карты — ПИН-код, СМС-пароль и код с обратной стороны.
Третий — «не смогли придумать подводку про финансы»: червяки вредят деревьям; злой колдун заточил в клетки волшебных птиц; чтобы открыть сундук, нужно подобрать ключ, подходящий по цвету.
Отдельно стоит упомянуть эпизод на третьем уровне, когда игра заставляет Ивана или Полину приобрести страховку за пять монет. Отказаться невозможно. Суровая реальность, с которой подростки в жизни не сталкиваются, а вот взрослые от этой навязываемой услуги регулярно страдают.
В целом игра выглядит приятной, несмотря на перечисленные странности. Только проблема в том, что, размещая техническое задание, Центробанк просил от разработчиков кое-что другое.
По первоначальному замыслу игра должна была быть квестом. И это разумно с учетом цели, которую ставил Банк России: «Привлечение внимания пользователей сайта возрастной категории 11-16 лет к тематике финансовой грамотности».
Заказчик хотел увидеть в игре рассказ о нескольких важных темах:
— необходимость финансовой подушки безопасности (в итоговом варианте игры это «подушки», которые надо собирать, чтобы сохранить жизнь, но в реальном геймплее они совершенно бесполезны);
— финансовая дисциплина, то есть не тратить больше, чем зарабатываешь, не попадать в ловушку закредитованности (в аркаде есть только один близкий момент: персонаж берет кроссовки в кредит, от которого нельзя отказаться);
— понимание соотношения риска и доходности на финансовом рынке (в игре можно вложить деньги в порталы, чтобы забрать оттуда на монетку больше, но осмысленности в этом действии — ноль);
— умение распознавать и избегать мошенничества (в аркаде мошенников распознать легко, они все — еноты, и для прохождения их удобнее бить до потери сознания);
— знание своих прав и способов их защиты на примере навязанных услуг, например «период охлаждения» в страховании (страховка в игре только одна, навязанная, но это хорошо);
— важность долгосрочного планирования, например копить на пенсию (найти в игре не получилось);
— киберграмотность (этот элемент реализован хорошо).
Вся эта подборка требований действительно гармонично собирается в рамках квеста. Но в итоге вышла аркада — в задании разработчику оставили возможность поменять жанр, и он этим воспользовался.
Второй важный смысловой элемент технического задания — требование о том, что в стилистике игры должны быть использованы отсылки на соответствующие целевой аудитории культурные коды: музыкальные стили, компьютерные игры, кино, массовую культуру, интернет-культуру (мемы и т.д.). Мы этого в «Тайне потерянной копилки» не увидели.
Победителем на конкурсе Центробанка стала фирма из Екатеринбурга «Цифровая компания». Она согласилась выполнить задание за 5,15 млн рублей при начальной цене в 5,66 млн (всего в конкурсе участвовало шесть компаний, но заявки четырех из них комиссия отклонила).
«Цифровая компания» принадлежит выходцам из Свердловской области Александру Устинову и Андрею Тюменцеву. Они работают под брендом Beavers Brothers. В числе их крупнейших клиентов — РУСАЛ, причем ролики, изготовленные Устиновым и Тюменцевым для алюминиевого гиганта, взяли призы на международном конкурсе в Каннах в 2018 году.
Однако программисты, которые по просьбе Daily Storm ознакомились с «Тайной потерянной копилки», предположили, что стоимость продукта должна быть меньше миллиона рублей. Так как для подобного рода аркад обычно используются бесплатные «движки», такие как Phaser.
В пресс-службе Центробанка Daily Storm сообщили, что, по их мнению, при разработке игры «Тайна потерянной копилки» были выполнены все оговоренные в договоре условия и требования, как технические, так и содержательные.
«Необходимо понимать, что в первую очередь это развлекательный продукт, предназначенный для детей, поэтому темы финансовой грамотности не могут быть в ней раскрыты, как в учебнике. Основной задачей было обозначить наиболее важные правила финансового поведения и привлечь внимание к ключевым понятиям», — рассказали в пресс-службе.
В Банке России объяснили, что в рамках работ по созданию игры условиями договора предполагалось проведение исследований существующих на рынке игровых механик и предпочтений целевой аудитории.
«По результатам такого исследования жанр и стилистика игры были немного скорректированы. В частности, был выбран один из наиболее популярных в текущий момент жанр платформера, проработан понятный аудитории сюжет, в который органично интегрировались темы, связанные с финансами, а также выбран яркий и современный стиль анимации», — добавили в пресс-службе.
Страховка на третьем уровне игры, как объяснили в Банке России, не является навязанной: решение о покупке страховки игрок принимает самостоятельно, и даже при отказе от страхования возможно успешное прохождение соответствующего уровня.
Александр Устинов из «Цифровой компании» рассказал Daily Storm, что замена квеста на аркаду была связана с предпочтениями игроков из той возрастной категории, на которую ориентировался заказчик.
«Тестирование на целевой аудитории показало, что жанр аркады воспринимается лучше и лучше удерживает внимание игроков нужной возрастной группы. Кроме этого, элементы квеста в игре присутствуют там, где это помогает геймплею», — объяснил Устинов.
По его словам, в «Тайне потерянной копилки» используется движок Phaser, так как это «широко распространенный, проверенный тип игровых движков для кросс-платформенных веб-решений».
Пока мы в Daily Storm проходили «Тайну потерянной копилки» и изучали портал «Финансовая культура», обнаружили на нем ролик, который произвел на нас неизгладимое впечатление. Разные сотрудники его восприняли по-разному, но он настолько яркий, что не поделиться невозможно. Тем более что это пример редкого среди российских госслужащих бесстрашного использования креативного подхода.