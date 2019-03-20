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Центробанк за 5 млн рублей и год работы создал онлайн-игру о финансовой грамотности для подростков
«Тайна потерянной копилки» задумывалась как квест, но стала аркадой, где дети бьют мошенников-енотов
Общество

Центробанк за 5 млн рублей и год работы создал онлайн-игру о финансовой грамотности для подростков

«Тайна потерянной копилки» задумывалась как квест, но стала аркадой, где дети бьют мошенников-енотов

Центробанк на портале «Финансовая культура» разместил онлайн-игру для детей и подростков «Тайна потерянной копилки», которая должна научить их «правильно копить и тратить деньги», «избегать мошенников» и «приумножать накопленное». Корреспондент Daily Storm Илья Юшков потратил 35 минут на прохождение всех трех уровней «Тайны потерянной копилки» и обнаружил в игре странные вещи: советы детям проверять лицензии банков на сайте ЦБ РФ, навязывания игроку страховых продуктов и борьбу с мошенниками при помощи палки.


Игру про копилку можно найти на специальном портале Центробанка под названием «Финансовая культура». Этот сайт — что-то вроде подборки советов и лайфхаков, как не прогореть в современном финансовом мире, открыть свой бизнес или просто выгодно вложить деньги.


На наш взгляд, «Финансовая культура» — проект необычный по исполнению, интересный и полезный (правда, не очень популярный: по данным PR-CY, в день портал посещают 6,8 тысячи человек, а близкий по духу сайт banki.ru — 518 тысяч). Такие же впечатления и об игре «Тайна потерянной копилки», она — красивая и забавная. Но вопросов к ней много.


Реальность


Для тех, кто не решится самостоятельно ее пройти, расскажем, о чем вообще игра. По жанру это простейшая аркада, вроде хитов 90-х — Mario или Adventure Island. С прыжками, препятствиями, собиранием монет и неразумными врагами. В начале «Копилки» нужно выбрать персонажа — мальчика Ивана или девочку Полину (сюжетные линии у них, к сожалению, одинаковые). Управляя героем, вам предстоит пройти три практически идентичных уровня, а в конце победить злого волшебника, характер которого испортился после неудачной попытки накопить на велосипед.


Но главная фишка «Тайны потерянной копилки» — это комментарии к предметам и персонажам, с которыми взаимодействует главный герой. Это и сундуки с монетами, которые Иван и Полина собирают, и еноты, изображающие мошенников, и разгуливающие по уровням финансовые пирамиды. При прохождении на подсказки особенно не обращаешь внимания, но между раундами их тебе пересказывают и ими можно насладиться в полной мере.


Их можно поделить на три вида.


Первый — «странные для детей советы»: проверяй лицензии сомнительных организаций, притворяющихся банками, на сайте Банка России; в земле спрятано много полезных ископаемых, их добыча может принести выгоду. Совет про лицензии кажется несколько преждевременным для целевой аудитории игры, а про то, что в земле есть полезные ископаемые, рассказывать поздно.


Второй — «полезные советы»: финансовая пирамида рушится, и ее участники остаются ни с чем; мошенники заражают вирусом твой компьютер и крадут секретные данные — устанавливай лицензионное ПО; не переходи по подозрительным ссылкам в интернете; не сообщай данные банковской карты — ПИН-код, СМС-пароль и код с обратной стороны.


Третий — «не смогли придумать подводку про финансы»: червяки вредят деревьям; злой колдун заточил в клетки волшебных птиц; чтобы открыть сундук, нужно подобрать ключ, подходящий по цвету.


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Скриншот: © Daily Storm

Отдельно стоит упомянуть эпизод на третьем уровне, когда игра заставляет Ивана или Полину приобрести страховку за пять монет. Отказаться невозможно. Суровая реальность, с которой подростки в жизни не сталкиваются, а вот взрослые от этой навязываемой услуги регулярно страдают.


Ожидание


В целом игра выглядит приятной, несмотря на перечисленные странности. Только проблема в том, что, размещая техническое задание, Центробанк просил от разработчиков кое-что другое.


По первоначальному замыслу игра должна была быть квестом. И это разумно с учетом цели, которую ставил Банк России: «Привлечение внимания пользователей сайта возрастной категории 11-16 лет к тематике финансовой грамотности».


Заказчик хотел увидеть в игре рассказ о нескольких важных темах:


— необходимость финансовой подушки безопасности (в итоговом варианте игры это «подушки», которые надо собирать, чтобы сохранить жизнь, но в реальном геймплее они совершенно бесполезны);

— финансовая дисциплина, то есть не тратить больше, чем зарабатываешь, не попадать в ловушку закредитованности (в аркаде есть только один близкий момент: персонаж берет кроссовки в кредит, от которого нельзя отказаться);

— понимание соотношения риска и доходности на финансовом рынке (в игре можно вложить деньги в порталы, чтобы забрать оттуда на монетку больше, но осмысленности в этом действии — ноль);

— умение распознавать и избегать мошенничества (в аркаде мошенников распознать легко, они все — еноты, и для прохождения их удобнее бить до потери сознания);

— знание своих прав и способов их защиты на примере навязанных услуг, например «период охлаждения» в страховании (страховка в игре только одна, навязанная, но это хорошо);

— важность долгосрочного планирования, например копить на пенсию (найти в игре не получилось);

— киберграмотность (этот элемент реализован хорошо).


Вся эта подборка требований действительно гармонично собирается в рамках квеста. Но в итоге вышла аркада — в задании разработчику оставили возможность поменять жанр, и он этим воспользовался.


Второй важный смысловой элемент технического задания — требование о том, что в стилистике игры должны быть использованы отсылки на соответствующие целевой аудитории культурные коды: музыкальные стили, компьютерные игры, кино, массовую культуру, интернет-культуру (мемы и т.д.). Мы этого в «Тайне потерянной копилки» не увидели.


Победителем на конкурсе Центробанка стала фирма из Екатеринбурга «Цифровая компания». Она согласилась выполнить задание за 5,15 млн рублей при начальной цене в 5,66 млн (всего в конкурсе участвовало шесть компаний, но заявки четырех из них комиссия отклонила).


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Скриншот: © Daily Storm

«Цифровая компания» принадлежит выходцам из Свердловской области Александру Устинову и Андрею Тюменцеву. Они работают под брендом Beavers Brothers. В числе их крупнейших клиентов — РУСАЛ, причем ролики, изготовленные Устиновым и Тюменцевым для алюминиевого гиганта, взяли призы на международном конкурсе в Каннах в 2018 году.


Однако программисты, которые по просьбе Daily Storm ознакомились с «Тайной потерянной копилки», предположили, что стоимость продукта должна быть меньше миллиона рублей. Так как для подобного рода аркад обычно используются бесплатные «движки», такие как Phaser.


В пресс-службе Центробанка Daily Storm сообщили, что, по их мнению, при разработке игры «Тайна потерянной копилки» были выполнены все оговоренные в договоре условия и требования, как технические, так и содержательные.


«Необходимо понимать, что в первую очередь это развлекательный продукт, предназначенный для детей, поэтому темы финансовой грамотности не могут быть в ней раскрыты, как в учебнике. Основной задачей было обозначить наиболее важные правила финансового поведения и привлечь внимание к ключевым понятиям», — рассказали в пресс-службе.


В Банке России объяснили, что в рамках работ по созданию игры условиями договора предполагалось проведение исследований существующих на рынке игровых механик и предпочтений целевой аудитории.


«По результатам такого исследования жанр и стилистика игры были немного скорректированы. В частности, был выбран один из наиболее популярных в текущий момент жанр платформера, проработан понятный аудитории сюжет, в который органично интегрировались темы, связанные с финансами, а также выбран яркий и современный стиль анимации», — добавили в пресс-службе.


Страховка на третьем уровне игры, как объяснили в Банке России, не является навязанной: решение о покупке страховки игрок принимает самостоятельно, и даже при отказе от страхования возможно успешное прохождение соответствующего уровня.


Александр Устинов из «Цифровой компании» рассказал Daily Storm, что замена квеста на аркаду была связана с предпочтениями игроков из той возрастной категории, на которую ориентировался заказчик.


«Тестирование на целевой аудитории показало, что жанр аркады воспринимается лучше и лучше удерживает внимание игроков нужной возрастной группы. Кроме этого, элементы квеста в игре присутствуют там, где это помогает геймплею», — объяснил Устинов.

 

По его словам, в «Тайне потерянной копилки» используется движок Phaser, так как это «широко распространенный, проверенный тип игровых движков для кросс-платформенных веб-решений».


Нестандартный подход


Пока мы в Daily Storm проходили «Тайну потерянной копилки» и изучали портал «Финансовая культура», обнаружили на нем ролик, который произвел на нас неизгладимое впечатление. Разные сотрудники его восприняли по-разному, но он настолько яркий, что не поделиться невозможно. Тем более что это пример редкого среди российских госслужащих бесстрашного использования креативного подхода.



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