Центробанк за 5 млн рублей и год работы создал онлайн-игру о финансовой грамотности для подростков

Центробанк на портале «Финансовая культура» разместил онлайн-игру для детей и подростков «Тайна потерянной копилки», которая должна научить их «правильно копить и тратить деньги», «избегать мошенников» и «приумножать накопленное». Корреспондент Daily Storm Илья Юшков потратил 35 минут на прохождение всех трех уровней «Тайны потерянной копилки» и обнаружил в игре странные вещи: советы детям проверять лицензии банков на сайте ЦБ РФ, навязывания игроку страховых продуктов и борьбу с мошенниками при помощи палки.





Игру про копилку можно найти на специальном портале Центробанка под названием «Финансовая культура». Этот сайт — что-то вроде подборки советов и лайфхаков, как не прогореть в современном финансовом мире, открыть свой бизнес или просто выгодно вложить деньги.





На наш взгляд, «Финансовая культура» — проект необычный по исполнению, интересный и полезный (правда, не очень популярный: по данным PR-CY, в день портал посещают 6,8 тысячи человек, а близкий по духу сайт banki.ru — 518 тысяч). Такие же впечатления и об игре «Тайна потерянной копилки», она — красивая и забавная. Но вопросов к ней много.





Реальность





Для тех, кто не решится самостоятельно ее пройти, расскажем, о чем вообще игра. По жанру это простейшая аркада, вроде хитов 90-х — Mario или Adventure Island. С прыжками, препятствиями, собиранием монет и неразумными врагами. В начале «Копилки» нужно выбрать персонажа — мальчика Ивана или девочку Полину (сюжетные линии у них, к сожалению, одинаковые). Управляя героем, вам предстоит пройти три практически идентичных уровня, а в конце победить злого волшебника, характер которого испортился после неудачной попытки накопить на велосипед.





Но главная фишка «Тайны потерянной копилки» — это комментарии к предметам и персонажам, с которыми взаимодействует главный герой. Это и сундуки с монетами, которые Иван и Полина собирают, и еноты, изображающие мошенников, и разгуливающие по уровням финансовые пирамиды. При прохождении на подсказки особенно не обращаешь внимания, но между раундами их тебе пересказывают и ими можно насладиться в полной мере.





Их можно поделить на три вида.





Первый — «странные для детей советы»: проверяй лицензии сомнительных организаций, притворяющихся банками, на сайте Банка России; в земле спрятано много полезных ископаемых, их добыча может принести выгоду. Совет про лицензии кажется несколько преждевременным для целевой аудитории игры, а про то, что в земле есть полезные ископаемые, рассказывать поздно.





Второй — «полезные советы»: финансовая пирамида рушится, и ее участники остаются ни с чем; мошенники заражают вирусом твой компьютер и крадут секретные данные — устанавливай лицензионное ПО; не переходи по подозрительным ссылкам в интернете; не сообщай данные банковской карты — ПИН-код, СМС-пароль и код с обратной стороны.





Третий — «не смогли придумать подводку про финансы»: червяки вредят деревьям; злой колдун заточил в клетки волшебных птиц; чтобы открыть сундук, нужно подобрать ключ, подходящий по цвету.