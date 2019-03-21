Обыски в Центре питания Универсиады-2019: кто получил контракт на 400 миллионов, из-за которого пришли силовики

Утром СМИ сообщили об обысках в подведомственном Минобразованию Красноярского края предприятии, которое занималось организацией питания участников зимней Универсиады-2019. Несколькими днями ранее в ФАС рассказали, что силовиков интересует закупка продуктов без конкурентных процедур. Впрочем, в самом учреждении, где проводились оперативные мероприятия, говорят о поставке оборудования на 380 миллионов рублей. Daily Storm выяснил, что технику в Красноярск везла компания, аффилированная с бизнесменом Эдуардом Литвинским, основателем Центра фотографии имени братьев Люмьер.
В начале этой недели, 20 марта, руководство красноярского управления Федеральной антимонопольной службы на пресс-конференции заявило, что закупки к зимней Универсиаде-2019 проводились с серьезными нарушениями. Глава антимонопольного органа Валерий Захаров упомянул, что правоохранители, в частности, заинтересовались теми из них, которые проводило КГБУ «Центр питания». Бюджетное учреждение якобы закупило продуктов на 250 миллионов рублей без конкурентных процедур. Механизм ухода от них был, как выразился Захаров, «банальным до невозможности»: «Центр питания» прописывал в документации заключение госконтрактов с единственным поставщиком.
В четверг, 21 марта, стало известно, что сотрудники ФСБ совместно с УБЭП провели выемку документов в КГБУ. В красноярском Минобразования, которому подчиняется «Центр питания», сообщили, что проверка стала неожиданностью.
Daily Storm провел фактчек и выяснил, что с единственными поставщиками, о которых говорил Захаров, заключалась лишь малая часть контрактов. По данным сайта госзакупок, в 2018 году КГБУ подписало 77 контрактов на общую сумму в 493 миллиона рублей, в 2019-м — шесть договоров на 2,2 миллиона. Самой крупной закупкой — в 379 миллионов — была поставка оборудования, и в ней действительно участвовал один поставщик — зарегистрированное в Москве ООО «Индустриальное питание». Речь идет о холодильных камерах, электронных товарных весах, овощерезках и прочей технике, необходимой для производства продуктов питания.
В кейсе компании, как указано на ее официальном сайте, — оснащение производственными цехами московской школы управления «Сколково» и участие в проведении официальной программы гостеприимства в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. В качестве единственного владельца фирмы указан некий Павел Иванов. У мужчины нет никакого бизнеса, кроме «Индустриального питания».
Зато у юрлица наблюдается аффилированность по номерам телефонов и адресу регистрации с ООО «Ипита», чей основной владелец — Эдуард Литвинский. Бизнесмен — президент ГК «Русский проект», продающей оборудование для ресторанного бизнеса, и основатель известного московского частного музея — Центра фотографии имени братьев Люмьер.
Стоит отметить, что в разговоре с сетевым изданием «ТВК Красноярск» в «Центре питания» подтвердили, что претензии правоохранителей связаны с поставкой техники, а также отметили: им нечего бояться, поскольку с оборудованием «все в порядке».
В остальных закупках, которые организовывал «Центр питания», изредка участвовал один поставщик. К примеру, они касались поставки бензина и дизельного топлива, кисломолочных продуктов, мяса и овощей.
Что дальше?
В мае Счетная палата проверит траты, связанные с организацией Универсиады, ранее анонсировал губернатор Красноярского края Александр Усс. По его словам, в подготовке к играм участвовали много людей и «не все из этих людей были ангелами». Не исключено, что под проверку попадет и АНО «Дирекция Красноярск 2019», занимавшаяся обеспечением игр.
Некоммерческая организация провела более 600 закупок, начиная с 2015 года. Она заказывала обеды и фуршеты для высокопоставленных лиц, гостей оргкомитета и официальных спонсоров Универсиады, а не «Центр питания». Контракт на 66,2 миллиона рублей был заключен с предпринимателем Натальей Мятовой. На одну ВИП-персону было рассчитано по 1500 рублей. Меню должностных лиц состояло из шашлычков с креветками, ростбифа с муссом из зеленого горошка, буше с кокосовым кремом. Прессу потчевали слоеными пирожками с капустой и с мясом и эклерами с куриным паштетом. Из технической документации следует, что именно Мятова организовывала обеды для волонтеров.
Мятова неоднократно работала с госконтрактами: в списке ее заказчиков — Красноярский государственный театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского и ВТБ 24. На сайте Catering Bellini Group, которая «представляет высокий класс выездного ресторанного обслуживания в городе Красноярске», бизнесвумен указана как продавец-изготовитель.
Приветственный ужин в рамках 14-го форума FISU (Международная федерация университетского спорта. — Примеч. Daily Storm) организовывало ООО «Современное производство», при том что его основная специализация — издание книг и брошюр. Руководит компанией Максим Гуревич, бывший глава пресс-службы Совета администрации Красноярского края и советник губернатора.
Карманы и ленты для бейджей с логотипами Универсиады на 7,9 миллиона рублей, а также мебель для кейтеринга поставила производственно-строительная компания «Единство». Любопытно, что она специализируется преимущественно на штукатурных работах. Собственник фирмы — Евгений Лукашенко, владеет также частными охранными предприятиями. Ранее ФАС обвиняла его в крупном картельном сговоре. В середине февраля ПСК «Единство» была внесена АНО «Дирекция Красноярск 2019» в реестр недобросовестных поставщиков из-за отказа исполнять контракт.
Культурная программа приема, посвященного открытию зимней Универсиады, легла на ООО «Р.И.М.ПН». Основной владелец юрлица — пиарщик Игорь Писарский. Иностранные СМИ упоминали его как посредника в передаче финансирования Марии Бутиной, задержанной в США по обвинению в деятельности в качестве иностранного агента без регистрации. Сам Писарский эту информацию опровергал.