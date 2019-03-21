Обыски в Центре питания Универсиады-2019: кто получил контракт на 400 миллионов, из-за которого пришли силовики

Утром СМИ сообщили об обысках в подведомственном Минобразованию Красноярского края предприятии, которое занималось организацией питания участников зимней Универсиады-2019. Несколькими днями ранее в ФАС рассказали, что силовиков интересует закупка продуктов без конкурентных процедур. Впрочем, в самом учреждении, где проводились оперативные мероприятия, говорят о поставке оборудования на 380 миллионов рублей. Daily Storm выяснил, что технику в Красноярск везла компания, аффилированная с бизнесменом Эдуардом Литвинским, основателем Центра фотографии имени братьев Люмьер.





В начале этой недели, 20 марта, руководство красноярского управления Федеральной антимонопольной службы на пресс-конференции заявило, что закупки к зимней Универсиаде-2019 проводились с серьезными нарушениями. Глава антимонопольного органа Валерий Захаров упомянул, что правоохранители, в частности, заинтересовались теми из них, которые проводило КГБУ «Центр питания». Бюджетное учреждение якобы закупило продуктов на 250 миллионов рублей без конкурентных процедур. Механизм ухода от них был, как выразился Захаров, «банальным до невозможности»: «Центр питания» прописывал в документации заключение госконтрактов с единственным поставщиком.





В четверг, 21 марта, стало известно, что сотрудники ФСБ совместно с УБЭП провели выемку документов в КГБУ. В красноярском Минобразования, которому подчиняется «Центр питания», сообщили, что проверка стала неожиданностью.





Daily Storm провел фактчек и выяснил, что с единственными поставщиками, о которых говорил Захаров, заключалась лишь малая часть контрактов. По данным сайта госзакупок, в 2018 году КГБУ подписало 77 контрактов на общую сумму в 493 миллиона рублей, в 2019-м — шесть договоров на 2,2 миллиона. Самой крупной закупкой — в 379 миллионов — была поставка оборудования, и в ней действительно участвовал один поставщик — зарегистрированное в Москве ООО «Индустриальное питание». Речь идет о холодильных камерах, электронных товарных весах, овощерезках и прочей технике, необходимой для производства продуктов питания.





В кейсе компании, как указано на ее официальном сайте, — оснащение производственными цехами московской школы управления «Сколково» и участие в проведении официальной программы гостеприимства в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. В качестве единственного владельца фирмы указан некий Павел Иванов. У мужчины нет никакого бизнеса, кроме «Индустриального питания».





Зато у юрлица наблюдается аффилированность по номерам телефонов и адресу регистрации с ООО «Ипита», чей основной владелец — Эдуард Литвинский. Бизнесмен — президент ГК «Русский проект», продающей оборудование для ресторанного бизнеса, и основатель известного московского частного музея — Центра фотографии имени братьев Люмьер.





Стоит отметить, что в разговоре с сетевым изданием «ТВК Красноярск» в «Центре питания» подтвердили, что претензии правоохранителей связаны с поставкой техники, а также отметили: им нечего бояться, поскольку с оборудованием «все в порядке».