Спецслужбы в руководстве Росгеологии: кто возглавляет скандальную госкорпорацию

Глава Росгеологии Роман Панов 21 марта был снят с должности. История началась со скандала, связанного с его экс-заместителем Русланом Горрингом: Daily Storm выяснил, что в 2011 году тот привлекался по статье за взяточничество, но сбежал от следствия в Ингушетию, сменил фамилию и вернулся в Москву. 9 марта топ-менеджера арестовали на два месяца по старому делу, а в Росгеологии начались многочисленные проверки. Горринг с Пановым, как оказалось, знакомы уже давно: в 2000 году оба окончили Военный университет Минобороны. Сам Горринг в СИЗО потребовал перевести его в камеру для «бывших сотрудников» (этой «привилегией могут пользоваться работники МВД, ФСКН, ФСБ, ГРУ, но не простые военные). Назначенный вместо Панова Сергей Сучков, кстати, оканчивал тот же самый факультет. Подробнее о силовом руководстве Росгеологии — в материале Daily Storm.





В четверг, 21 марта, распоряжением замглавы Минэкономразвития был снят с должности Роман Панов — глава Росгеологии. Слухи о скорой смене руководства начали появляться после скандала с Русланом Горрингом, заместителем Панова и руководителем нескольких дочерних предприятий Росгео.





Роман Панов привлек наше внимание еще на момент подготовки расследования о Горринге. Тогда Daily Storm выяснил, что топ-менеджер в 2011 году был пойман на взятке, сбежал от следствия в Ингушетию, где сменил фамилию. В биографии героев есть связующие нити. В 2000 году три товарища — Роман Панов, Руслан Горринг и Сергей Сучков (22 марта он был назначен врио Росгеологии) окончили Военный университет Министерства обороны. Информация об окончании Пановым ВУ МО размещена на сайте «Российское кадетское братство».





По правилам всех военных вузов, после обучения выпускники должны минимум пять лет отслужить в Вооруженных силах. Об этом свидетельствует и биография топ-менеджеров на сайте Росгеологии: пустой промежуток между 2000-м и 2007-2008 годами (примерно в это время Панов и Сучков идут получать второе высшее образование), а вот Горринг, судя по всему, продолжать обучение не захотел, поэтому служил вплоть до 2011 года (данная информация ранее была размещена на сайте Росгеологии до его увольнения).





Первым предположение о причастности топ-менеджеров к спецслужбам высказал Telegram-канал «Капитан Врунгель»: «Когда журналисты раскопают, какой факультет оканчивал Руслан, разворот его гражданской биографии сразу станет понятен. Капитан В. не будет раскрывать этот «секрет», поглядим, кто из журналистов первым соединит А и Б и напишет, в каком из главных управлений Красной армии проходили военную службу директор Росгелогии Роман Панов и его первый зам Руслан Горринг».





Найти в открытом доступе достоверную информацию о том, что Военный университет Минобороны готовит сотрудников разведки, нам не удалось. Наиболее авторитетные источники — издание flot.com, которое утверждает, что выпускники ВУ МО — «высокопоставленные сотрудники аппарата президента, правительства, ГРУ, СВР, ФСБ, ФАПСИ, МИДа», а также статья бывшего полицейского, пенсионера Ильи Рясного; в этом материале автор описывает свое обучение в Военном университете Минобороны и рассказывает о перспективах службы в разведке.





Причастность к спецслужбам подтвердил и сам Горринг, уже находясь в СИЗО. Об этом писала газета «Московский комсомолец»: арестованный топ-менеджер потребовал от руководства изолятора держать его отдельно от других заключенных, так как он является бывшим сотрудником неких «органов». Для подобного перевода необходимо, чтобы у арестанта было прошлое, связанное с правоохранительными структурами: полицией, Наркоконтролем, ФСИН, ФСБ. Также в категорию «бывших» могли записать отслуживших по призыву во Внутренних войсках, так как они относились к МВД. Простым военным приходится сидеть на общих основаниях. Но даже в системе Министерства обороны есть исключения, например: сотрудники ГРУ котируются наравне с правоохранителями.