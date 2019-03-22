«Без долгосрочных контрактов газотранспортная система Украины становится кучей металлолома»

С 2020 года «Газпром» прекратит поставлять газ в Евросоюз через территорию Украины. Как утверждает глава газового оператора Украины «Нафтогаз» Андрей Коболев, российская корпорация начала рассылать европейским партнерам соответствующие уведомления. Косвенно это подтверждает заявление властей Венгрии — они договорились с «Газпромом», что корпорация продолжит поставлять газ в 2020-м даже в том случае, если переговоры Москвы и Киева о газовом транзите в ЕС завершатся безрезультатно.





В 2019 году «Газпром» намерен завершить строительство сразу двух крупных объектов: это газопровод «Северный поток — 2» от российского побережья Балтийского моря до Германии, по которому в европейские страны планируется поставлять 55 миллиардов кубометров газа в год, и «Турецкий поток» — именно по нему голубое топливо пойдет в Венгрию. После запуска этих проектов Россия сможет перенаправить на них большую часть объемов газа, который сегодня идет в ЕС через территорию Украины (около 80 миллиардов кубометров). Незалежная может полностью лишиться российского газа. По крайней мере, это может произойти, если стороны не договорятся до конца 2019 года: именно тогда истекает контракт между РФ и Украиной на транзит газа в ЕС.





Украина готовится к худшему. Руководство газового монополиста страны, «Нафтогаза», настраивается на прекращение поставок топлива из России и говорит о том, что газотранспортная система (ГТС) страны будет передана другому оператору. Планируется даже продать долю в украинской ГТС иностранному инвестору, чтобы он помог «расхлебывать кашу». Впрочем, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сомневается, что какой-то иностранный концерн решится приобрести украинские газовые активы до того, как «Газпром» гарантирует поставки газа.





«Возможность для продажи активов своей газотранспортной системы Украина создала еще в 2014-2015 годах. Был принят закон, позволяющий продать контроль над ГТС Украины иностранным инвесторам. Но никто не хочет туда заходить, пока нет долгосрочных гарантий по загрузке этих газопроводов. Пока нет долгосрочного контракта на транзит газа через Украину, ее ГТС превращается в кучу металлолома. А долгосрочные обязательства «Газпром» давать не хочет, в корпорации говорят, что это вопрос решенный. Строятся обходные газопроводы, основной объем пойдет по другим маршрутам просто потому, что они экономически выгоднее. Тот же «Северный поток — 2», если не ошибаюсь, на 1600 километров короче, чем украинская ГТС. К тому же в «Северном потоке — 2» у «Газпрома» контроль, корпорация будет сама себе платить за транспортировку газа. Уже сейчас поставлять газ через ГТС Украины стоит дороже, чем по дну Балтийского моря, а украинцы хотят еще повысить цены. Украинская ГТС, как ни крути, выходит дороже по прокачке», — объясняет Игорь Юшков.





Что потеряет Украина, если лишится газа из России?





В «Нафтогазе» уверены, что Россия прекратит поставки газа через Украину после того, как будут запущены проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», поскольку у «Газпрома» якобы не будет необходимости использовать украинский маршрут поставки газа в ЕС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко оценивает потери Украины от прекращения поставок российского газа в 4% ВВП.





Какова позиция России?





Российские власти неоднократно говорили о том, что транзит газа через Украину сохранится, если будет экономически выгоден. При нынешних условиях этот маршрут транспортировки голубого топлива оказывается одним из самых дорогих для России. Транспортировка газа по северному маршруту стоила бы на 20% дешевле, чем по украинскому, объяснял еще в 2016-м глава «Газпрома» Алексей Миллер.





Проблема украинской газотранспортной системы еще и в том, что она сильно изношена, работает уже около 50 лет, для поддержания ее стабильной работы требуются значительные вложения.





Кто в Европе покупает российский газ?





﻿Треть всего газа, потребляемого европейскими странами, приходится на российское топливо. Крупнейшим европейским клиентом «Газпрома» остается Германия. Более четверти всего газа, экспортируемого Россией в дальнее зарубежье в 2017 году, пришлось на Германию — 53,4 миллиарда кубометров из 194 миллиардов кубометров газа. Это сравнимо с мощностью «Северного потока», который сейчас является единственной альтернативой украинскому маршруту транспортировки газа в Европу (55 миллиардов кубометров в год). Строящийся газопровод «Северный поток — 2» позволит этот объем удвоить.