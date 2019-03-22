«Без долгосрочных контрактов газотранспортная система Украины становится кучей металлолома»

С 2020 года «Газпром» прекратит поставлять газ в Евросоюз через территорию Украины. Как утверждает глава газового оператора Украины «Нафтогаз» Андрей Коболев, российская корпорация начала рассылать европейским партнерам соответствующие уведомления. Косвенно это подтверждает заявление властей Венгрии — они договорились с «Газпромом», что корпорация продолжит поставлять газ в 2020-м даже в том случае, если переговоры Москвы и Киева о газовом транзите в ЕС завершатся безрезультатно.
В 2019 году «Газпром» намерен завершить строительство сразу двух крупных объектов: это газопровод «Северный поток — 2» от российского побережья Балтийского моря до Германии, по которому в европейские страны планируется поставлять 55 миллиардов кубометров газа в год, и «Турецкий поток» — именно по нему голубое топливо пойдет в Венгрию. После запуска этих проектов Россия сможет перенаправить на них большую часть объемов газа, который сегодня идет в ЕС через территорию Украины (около 80 миллиардов кубометров). Незалежная может полностью лишиться российского газа. По крайней мере, это может произойти, если стороны не договорятся до конца 2019 года: именно тогда истекает контракт между РФ и Украиной на транзит газа в ЕС.
Украина готовится к худшему. Руководство газового монополиста страны, «Нафтогаза», настраивается на прекращение поставок топлива из России и говорит о том, что газотранспортная система (ГТС) страны будет передана другому оператору. Планируется даже продать долю в украинской ГТС иностранному инвестору, чтобы он помог «расхлебывать кашу». Впрочем, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сомневается, что какой-то иностранный концерн решится приобрести украинские газовые активы до того, как «Газпром» гарантирует поставки газа.
«Возможность для продажи активов своей газотранспортной системы Украина создала еще в 2014-2015 годах. Был принят закон, позволяющий продать контроль над ГТС Украины иностранным инвесторам. Но никто не хочет туда заходить, пока нет долгосрочных гарантий по загрузке этих газопроводов. Пока нет долгосрочного контракта на транзит газа через Украину, ее ГТС превращается в кучу металлолома. А долгосрочные обязательства «Газпром» давать не хочет, в корпорации говорят, что это вопрос решенный. Строятся обходные газопроводы, основной объем пойдет по другим маршрутам просто потому, что они экономически выгоднее. Тот же «Северный поток — 2», если не ошибаюсь, на 1600 километров короче, чем украинская ГТС. К тому же в «Северном потоке — 2» у «Газпрома» контроль, корпорация будет сама себе платить за транспортировку газа. Уже сейчас поставлять газ через ГТС Украины стоит дороже, чем по дну Балтийского моря, а украинцы хотят еще повысить цены. Украинская ГТС, как ни крути, выходит дороже по прокачке», — объясняет Игорь Юшков.
Что потеряет Украина, если лишится газа из России?
В «Нафтогазе» уверены, что Россия прекратит поставки газа через Украину после того, как будут запущены проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», поскольку у «Газпрома» якобы не будет необходимости использовать украинский маршрут поставки газа в ЕС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко оценивает потери Украины от прекращения поставок российского газа в 4% ВВП.
Какова позиция России?
Российские власти неоднократно говорили о том, что транзит газа через Украину сохранится, если будет экономически выгоден. При нынешних условиях этот маршрут транспортировки голубого топлива оказывается одним из самых дорогих для России. Транспортировка газа по северному маршруту стоила бы на 20% дешевле, чем по украинскому, объяснял еще в 2016-м глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Проблема украинской газотранспортной системы еще и в том, что она сильно изношена, работает уже около 50 лет, для поддержания ее стабильной работы требуются значительные вложения.
Кто в Европе покупает российский газ?
Треть всего газа, потребляемого европейскими странами, приходится на российское топливо. Крупнейшим европейским клиентом «Газпрома» остается Германия. Более четверти всего газа, экспортируемого Россией в дальнее зарубежье в 2017 году, пришлось на Германию — 53,4 миллиарда кубометров из 194 миллиардов кубометров газа. Это сравнимо с мощностью «Северного потока», который сейчас является единственной альтернативой украинскому маршруту транспортировки газа в Европу (55 миллиардов кубометров в год). Строящийся газопровод «Северный поток — 2» позволит этот объем удвоить.
Еще четверть поставок российского газа в европейские страны приходится на Италию с Великобританией. В 2017-м они импортировали 42,6 миллиарда кубометров. В числе стран-лидеров по объемам импорта газа из России, как ни странно, числится Польша (10,5 миллиарда кубометров), которая активно выступает против укрепления «Газпрома» на европейском рынке. Впрочем, власти страны ищут способы частично или полностью отказаться от российского газа после истечения контракта с «Газпромом» в 2022 году. Большие объемы поставок российского газа приходятся на Францию (12,3 миллиарда в 2017-м), Австрию (9,1 миллиарда), Венгрию и Чехию (7 и 5,8 миллиарда соответственно).
Помимо России газ на европейский рынок по трубам поставляют Норвегия и Алжир, но эти страны не способны увеличить добычу и обеспечить растущий спрос со стороны европейцев. «Газпром», напротив, каждый год ставит рекорды по объему поставок. Свой газопровод — «Южный газовый коридор» — в Европу строит Азербайджан. По нему предполагается пустить 16 миллиардов кубометров газа в год, из которых европейским потребителям предназначено 10 миллиардов. Это в 20 раз меньше, чем сейчас поставляет в Европу «Газпром» (201,7 миллиарда кубометров газа в 2018-м).
Кто против транзита российского газа в обход Украины?
Против сооружения газопровода выступают страны Прибалтики, Польша и США, у которых есть свой коммерческий интерес к европейскому рынку: Штаты транспортируют свой сжиженный природный газ в страны ЕС танкерами.
Истоки газового конфликта между Россией и Украиной
Российско-украинские газовые войны начались задолго до присоединения Крыма к России, боевых действий в бывших Донецкой и Луганской областях и даже до закладки трубопровода «Северный поток», по которому Россия смогла поставлять свой газ в страны ЕС в обход Украины. Первые публичные споры начались после распада СССР в 1991-м. Украина тогда унаследовала часть газопроводов, по которым Советский Союз экспортировал газ в Европу.
Проблема обозначилась быстро. Украинские потребители копили перед «Газпромом» долги. К началу 1993-го задолженность достигла 300 миллионов долларов. 20 февраля 1993 года Рэм Вяхирев, который тогда руководил российским газовым монополистом, пригрозил прекратить поставки природного газа на Украину. Правительство республики в ответ пообещало уплатить долг и 10 марта перевело первый платеж в размере 48,2 миллиона долларов. Однако проблемы это не решило. В 1994-м долг Украины за газ увеличился вдвое. В «Газпроме» заявили, что претендуют на долю в украинских газовых активах в обмен на списание части долга.
Дальше становилось только хуже. В 2008 году, на который пришлась очередная острая фаза конфликта, долг Украины уже превышал 1,5 миллиарда долларов (за 15 лет он увеличился пятикратно). Стороны не могли договориться о том, по какому тарифу Украина будет покупать газ и на каких условиях будет возвращать долги. Временное решение было найдено 19 января 2009 года — страны заключили контракт на транзит газа из России в Европу. Именно по этому контракту Россия до сих пор поставляет Украине газ, а та переправляет его в европейские государства. Сама Украина отказалась от российского газа в 2015-м году. Действие контракта на транзит газа через Украину в ЕС заканчивается в 2019 году.
Сейчас «Газпром» с «Нафтогазом» спорят о цене поставляемого Россией газа в Стокгольмском арбитраже. Тяжба закончилась решением суда, по которому российская корпорация должна выплатить Украине 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» не согласился с решением и пытается его оспорить. «Нафтогаз» тем временем начал принудительно взыскивать средства с российских газовиков — по его ходатайству активы «Газпрома» в Нидерландах попали под арест.