Россия наращивает поставки продовольствия в Донбасс

В 2019 году Россия выделила из бюджета почти 2 миллиарда рублей на гуманитарную помощь детям Донбасса, узнал Daily Storm. Эта сумма значительно больше тех, что государство выделяло ранее. Закупкой продовольствия занимается структура МЧС, которую недавно возглавил бывший руководитель ивановского управления ФСБ.
Подведомственное МЧС ФГБУ «Агентство по обеспечению и координации российского участия в международных гуманитарных операциях «Эмерком» 21 марта объявило два аукциона на поставку детских продуктовых наборов в Ростовскую область. Общая начальная цена контрактов составила 1,89 миллиарда рублей.
Первая закупка касается поставки питания для детей в возрасте от одного года до трех лет. «Эмерком» заказало 467 604 набора, состоящих из овощного, мясного и фруктового пюре, молочных каш и соков. Один такой набор весит шесть килограммов. С учетом всех логистических затрат стоимость каждого из них составит порядка 2926 рублей, подсчитал Daily Storm.
Аналогичные продукты поставят грудничкам, но в меньшем количестве: на одного ребенка рассчитаны 5,5 килограмма продовольствия, всего таких наборов должно быть 188 832. На лицевой стороне тары, в которую они упаковываются, предусмотрено нанесение символики МЧС. Их перевозка будет осуществляться по утвержденному графику: до конца 2019 года запланированы 12 поставок. Конечным пунктом указан Донской спасательный центр МЧС, расположенный в поселке Ковалевка Ростовской области. Осенью 2018 года «РИА Новости» писало, что там формировалась 83-я автоколонна с гуманитарным грузом для жителей Донецкой и Луганской областей.
В общей сложности структура МЧС поставит детям Донбасса 656 436 продуктовых наборов — вдвое больше по сравнению с 2017-2018 годами вместе взятыми: тогда их насчитывалось 328 218, а сумма, затраченная на поставку, составила 847 миллионов рублей.
В «Эмерком» объяснять причину значительного увеличения объема поставок не стали, сославшись на существование «жесткого регламента», и посоветовали обратиться в управление информации МЧС. Daily Storm ожидает ответа на официальный запрос.
Судя по данным сайта госзакупок, поставщики детского питания для детей Донбасса постоянно менялись. Так, в 2016 году самые крупные контракты агентство «Эмерком» заключило с ООО «Вира» и ООО «Пробаланс».
«Вира» поставила детское питание более чем на 400 миллионов рублей. Как следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс», компания специализируется на оптовой торговле. На счету у нее многомиллионные контракты на поставку общестроительных материалов Росгвардии, катеров для МЧС и электроинструментов для Московского метрополитена. До середины марта 2019-го ее совладельцем числился Сергей Викторович Хвалынский. На форуме выпускников Ейского высшего военного авиационного института (Краснодарский край) человек с такими же инициалами упоминается как бывший командир 886-го разведывательного авиационного полка, базировавшегося в латвийском городе Екабпилс.
У «Виры» нет официального сайта, при этом в «СПАРК» за ней закреплены вакансии, которые размещает группа компаний «Энтузиаст» на HeadHunter. Их аффилированность подтверждается по телефонам, привязанным к юрлицам: номер «Виры» совпадает с номерами ООО «Энтузиаст-Восток» и ООО «Энтузиаст». Хвалынский в настоящее время выступает владельцем одной из компаний, которая входит в ГК «Энтузиаст».
В 2017-м заказ «Эмерком» исполняла компания «Агат», известная тем, что в 2015 году заключила ряд контрактов на поставку питания с Департаментом здравоохранения Москвы на 5,8 миллиарда рублей. Раньше ее совладельцем был бизнесмен Сергей Чушкин, которого на различных интернет-ресурсах называли хорошим знакомым Леонида Печатникова, до прошлого года занимавшего пост вице-мэра российской столицы по социальным вопросам.
Победителем аналогичного аукциона в прошлом году стало ООО «НЕО-Трейд». Фирма входит в группу компаний «XXI век», называющую себя «крупнейшей дистрибуционно-логистической компанией ЮФО». Бенефициар группы — бизнесмен Андрей Балдин. В списке его бизнес-партнеров — замглавы одной из префектур Волгограда Геннадий Кузнецов.
ФГБУ, подведомственное МЧС, трудно назвать известной организацией — СМИ редко пишут о его работе. Наиболее полно о деятельности агентства «Эмерком» и его руководства в 2015 году рассказывала «Новая газета». Агентство было создано в 1996 году. В начале 2000-х его возглавил Олег Белавенцев, бывший советский дипломат и гендиректор «Росвооружения». На посту начальника структуры МЧС он пробыл вплоть до 2012 года. Затем он стал главой управления делами губернатора и правительства Московской области, после чего был назначен полпредом президента в Крымском федеральном округе и членом Совета Безопасности.
Издание отмечало, что в белавенцевские годы «Эмерком» засветился в истории с откатами для иракских властей по нефтяным контрактам. Тогда же агентство якобы передавало акционерному обществу «Эмерком-Демайнинг», подконтрольному Белавенцеву и топ-менеджменту ФГБУ, долларовые контракты на разминирование Сербии, Никарагуа и Кубы. РБК также подсчитал, что с 2012 года «Эмерком» активно участвовал в поставке гуманитарной помощи в Сирию.
В конце 2018 года руководителем ФГБУ стал Павел Климешов, бывший начальник управления Федеральной службы безопасности по Ивановской области.