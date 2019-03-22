Россия наращивает поставки продовольствия в Донбасс

В 2019 году Россия выделила из бюджета почти 2 миллиарда рублей на гуманитарную помощь детям Донбасса, узнал Daily Storm. Эта сумма значительно больше тех, что государство выделяло ранее. Закупкой продовольствия занимается структура МЧС, которую недавно возглавил бывший руководитель ивановского управления ФСБ.





Подведомственное МЧС ФГБУ «Агентство по обеспечению и координации российского участия в международных гуманитарных операциях «Эмерком» 21 марта объявило два аукциона на поставку детских продуктовых наборов в Ростовскую область. Общая начальная цена контрактов составила 1,89 миллиарда рублей.





Первая закупка касается поставки питания для детей в возрасте от одного года до трех лет. «Эмерком» заказало 467 604 набора, состоящих из овощного, мясного и фруктового пюре, молочных каш и соков. Один такой набор весит шесть килограммов. С учетом всех логистических затрат стоимость каждого из них составит порядка 2926 рублей, подсчитал Daily Storm.





Аналогичные продукты поставят грудничкам, но в меньшем количестве: на одного ребенка рассчитаны 5,5 килограмма продовольствия, всего таких наборов должно быть 188 832. На лицевой стороне тары, в которую они упаковываются, предусмотрено нанесение символики МЧС. Их перевозка будет осуществляться по утвержденному графику: до конца 2019 года запланированы 12 поставок. Конечным пунктом указан Донской спасательный центр МЧС, расположенный в поселке Ковалевка Ростовской области. Осенью 2018 года «РИА Новости» писало, что там формировалась 83-я автоколонна с гуманитарным грузом для жителей Донецкой и Луганской областей.





В общей сложности структура МЧС поставит детям Донбасса 656 436 продуктовых наборов — вдвое больше по сравнению с 2017-2018 годами вместе взятыми: тогда их насчитывалось 328 218, а сумма, затраченная на поставку, составила 847 миллионов рублей.





В «Эмерком» объяснять причину значительного увеличения объема поставок не стали, сославшись на существование «жесткого регламента», и посоветовали обратиться в управление информации МЧС. Daily Storm ожидает ответа на официальный запрос.





Кто возит продукты в Ростовскую область?





Судя по данным сайта госзакупок, поставщики детского питания для детей Донбасса постоянно менялись. Так, в 2016 году самые крупные контракты агентство «Эмерком» заключило с ООО «Вира» и ООО «Пробаланс».