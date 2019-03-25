Брат губернатора Ярославской области, экс-глава Минстроя и разыскиваемые короли госзаказа: кто строит Московский транспортный узел

Генпрокурор Юрий Чайка раскритиковал Росжелдор и РЖД из-за того, что проект Московского транспортного узла (МТУ) сильно подорожал — с 236 до 691 млрд руб. Об этом глава Генпрокуратуры написал письмо президенту России Владимиру Путину. Нарушения, по данным Чайки, были допущены в ходе заключения и выполнения контрактов на строительство МТУ в период 2012–2018 годов. Daily Storm рассказывает, кто зарабатывает деньги на масштабной стройке железнодорожной монополии.





О какой стройке идет речь?





Судя по заявлению Чайки, речь идет именно о строительстве железных дорог в рамках проекта Московского транспортного узла. По этой программе, например, прокладывали дополнительные железнодорожные пути от столичных вокзалов — Курского и Ярославского. В рамках этого проекта достраивали Московское центральное кольцо (МЦК), возводили подъезд к инновационному центру «Сколково» и планируют расширять железную дорогу на подъездах к московским аэропортам.





Проект запустили еще в 2012 году, тогда ОАО «РЖД» подписало с правительством Москвы соглашение о сотрудничестве в области развития железнодорожной инфраструктуры московской агломерации. Изначально все задуманные стройки планировали завершить в 2020 году. Но позднее сроки сдвинулись на пять лет, а цена проекта выросла сначала в два, а теперь уже в три раза — с 236,9 млрд рублей до 691 млрд рублей.





Больше путей — больше поездов





Проект предполагает развитие путей на ярославском, горьковском, курском и смоленском направлениях. На ярославском направлении строят дополнительные железнодорожные пути от Москвы до Мытищ и от Мытищ до Болшево и Пушкино.





Основные работы велись на участке от Москвы до Мытищ. Строители возводили новые платформы на станциях Лосиноостровская и Лось, отдельная платформа строилась на Ярославском вокзале. Новый путь позволит запустить к 2020 году 34 дополнительных поезда, а к 2025 году — еще 19 электричек.