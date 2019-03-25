Брат губернатора Ярославской области, экс-глава Минстроя и разыскиваемые короли госзаказа: кто строит Московский транспортный узел

Генпрокурор Юрий Чайка раскритиковал Росжелдор и РЖД из-за того, что проект Московского транспортного узла (МТУ) сильно подорожал — с 236 до 691 млрд руб. Об этом глава Генпрокуратуры написал письмо президенту России Владимиру Путину. Нарушения, по данным Чайки, были допущены в ходе заключения и выполнения контрактов на строительство МТУ в период 2012–2018 годов. Daily Storm рассказывает, кто зарабатывает деньги на масштабной стройке железнодорожной монополии.
Судя по заявлению Чайки, речь идет именно о строительстве железных дорог в рамках проекта Московского транспортного узла. По этой программе, например, прокладывали дополнительные железнодорожные пути от столичных вокзалов — Курского и Ярославского. В рамках этого проекта достраивали Московское центральное кольцо (МЦК), возводили подъезд к инновационному центру «Сколково» и планируют расширять железную дорогу на подъездах к московским аэропортам.
Проект запустили еще в 2012 году, тогда ОАО «РЖД» подписало с правительством Москвы соглашение о сотрудничестве в области развития железнодорожной инфраструктуры московской агломерации. Изначально все задуманные стройки планировали завершить в 2020 году. Но позднее сроки сдвинулись на пять лет, а цена проекта выросла сначала в два, а теперь уже в три раза — с 236,9 млрд рублей до 691 млрд рублей.
Проект предполагает развитие путей на ярославском, горьковском, курском и смоленском направлениях. На ярославском направлении строят дополнительные железнодорожные пути от Москвы до Мытищ и от Мытищ до Болшево и Пушкино.
Основные работы велись на участке от Москвы до Мытищ. Строители возводили новые платформы на станциях Лосиноостровская и Лось, отдельная платформа строилась на Ярославском вокзале. Новый путь позволит запустить к 2020 году 34 дополнительных поезда, а к 2025 году — еще 19 электричек.
При реализации этого проекта РЖД нарвалась на штраф в полмиллиона рублей. Монополия начала строительство пути Мытищи — Болшево, не получив необходимого разрешения.
Активные работы ведутся и на горьковском направлении — дополнительная дорога проляжет от Курского вокзала до станции Железнодорожная. Там возводятся новые платформы на остановочных пунктах Чухлинка, Реутово, Никольская, Салтыковская.
Дополнительный путь строят от Курского вокзала до Люблино и Подольска.
Помимо этого, железнодорожники займутся реконструкцией участка Большой Московской окружной железной дороги (БМО): 81 км — Дмитров — Икша — Поварово Московской железной дороги. Цена вопроса — 11,5 млрд руб. В проекте участвует ООО «Дубль А», об этом говорится на ее сайте.
Судя по данным на сайте госзакупок, все контракты заключаются через дочернюю структуру РЖД — компанию «РЖДстрой». Цены на работы варьируется от миллионов до миллиардов рублей. Контракты заключаются с единственным поставщиком со ссылкой на протокол, утвержденный советом директоров «РЖДстроя» в 2015 году.
Так, строительство одного из главных путей, Мытищи — Болшево (ярославского направления), возложено на малоизвестное ООО «Эпоха Возрождения»: фирма получила контракты на 4 млрд рублей. И это только в рамках развития Московского транспортного узла. В общей сложности РЖД заплатит организации за работу около 20 млрд рублей. Компания, как следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс», принадлежит бизнесменам Игорю Арутюняну и Карену Погосяну. У последнего также есть небольшой бизнес по продаже энергосберегающих ламп.
«Эпоху Возрождения» неоднократно штрафовал Ростехнадзор: чиновники утверждают, что компания занимается монтажными работами без положительного заключения госэкспертизы.
Новый пешеходный тоннель станции Мытищи за 112 миллионов рублей возводит ООО «Анкерные технологии». Собственниками юрлица, в частности, выступают бизнесмен Сор Ин Бон вместе с сыном Сергеем. Предприниматель утверждает, что его компания одной из первых стала применять южнокорейские технологии транспортного развития, а еще гордится тем, что они за короткий промежуток времени стали подрядчиками РЖД (с госкомпанией они реализуют несколько проектов. — Примеч. Daily Storm). Южнокорейские технологии не всегда помогают «Анкерным технологиям»: в прошлом году РЖД обвинила фирму в неосновательном обогащении на 163 млн рублей.
Развитием железнодорожней инфраструктуры занимается и ООО «Формуластройобъект»: за строительство главного пути Мытищи — Болшево она получит от «РЖДстрой» 242 млн рублей. Фирма фактически находится в залоге у подрядчика окологосударстенных структур — ООО «Стройгазсервис», которое работает с РЖД, «Автодором» и АО «Корпорацией развития Тульской области».
Совладелец «Стройгазсервиса» Александр Максимов представляет торгово-промышленную палату России в Иране.
Строительством IV главного пути Мытищи — Пушкино занимаются известные подрядчики РЖД — «ОСК 1520» и ПСК «Ремпуть». За участие в программе развития МТУ по госконтрактам им положены более 3,5 млрд рублей.
Бенефициарами «ОСК 1520», входящей в холдинг «Группа компаний 1520», являются «короли госзаказа» Алексей Крапивин, Валерий Маркелов и Борис Ушерович. Последние двое фигурируют в уголовном деле по обвинению в даче взяток на 2 млрд рублей высокопоставленному сотруднику МВД Дмитрию Захарченко. Маркелов сейчас находится в СИЗО, Ушерович арестован заочно, Крапивин объявлен в розыск.
ПСК «Ремпуть» владеет кипрский офшор Enzal Establishment Ltd, кто за ним стоит — неизвестно. В 2017 году «Собеседник» писал, что в строительной компании проводились обыски, однако ее сотрудник это отрицали.
Участвуют в проекте и малоизвестные фирмы. К примеру, ООО «Аркада Мастер», с которым «РЖДСтрой» заключил контракт на 488 млн рублей. Единственным владельцем «Аркада Мастер» числится Дмитрий Усачев: несколько лет назад он руководил управляющей компанией, основанной Kernelia Investments Limited. Офшор в начале 2000-х был акционером Запорожского завода сверхмощных трансформаторов, входившим в группу «Энергетический стандарт» близкого к президенту Украины Петру Порошенко миллиардера Константина Григоришина.
Кроме того, в строительстве участвует УК «Трансюжстрой» Юрия Рейльяна, бывшего замглавы Минстроя: с управляющей компанией подписаны договоры почти на миллиард рублей. Еще один подрядчик «РЖДстроя» — строительная компания «Русский трест» («Рустрест») Евгения Миронова. Сайты, размещающие компромат, называют Миронова братом губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.
Часть многомиллиардных контрактов РЖД отдает своей же структуре — Центральной дирекции по ремонту пути, которая не публикует свои закупки.
В июне 2018-го СМИ узнали, что РЖД планирует потратить 10 млрд рублей из своих денег на развитие смоленского направления железной дороги. На этой линии открывают новую станцию Инновационный центр «Сколково» — поблизости от одноименного научно-технического комплекса. Она должна упростить жизнь посетителям наукограда.
Раньше добираться до инновационного центра приходилось от станции Трехгорка. Вместе с РЖД строительством инфраструктуры на подъезде к «Сколково» занимались структуры миллиардера Михаила Гуцериева, основного владельца группы «Сафмар». Изначально станцию хотели запустить в конце 2018 года, но сроки перенесли на начало 2019-го.
Этот проект обсуждался еще в 2015 году на заседании межведомственной рабочей группы под председательством Аркадия Дворковича, который на тот момент занимал пост вице-премьера, курировавшего транспорт. В мае 2018 года к моменту активной фазы строительства Дворкович правительство покинул, но стал сопредседателем фонда «Сколково».
Как ранее сообщили СМИ, на втором этапе стройки железнодорожники планируют потратить 278,1 млрд рублей. Большую часть суммы — 182,2 млрд рублей — инвестируют в развитие подъездных путей к московским аэропортам. РЖД надеется получить эти деньги из Фонда национального благосостояния России. Могут и из федерального бюджета.
Генпрокурор РФ Юрий Чайка увидел причину сдвига сроков проекта и его удорожание в том, что стройку не проконтролировали уполномоченные органы власти. По данным чиновника, договоры РЖД и Росжелдора с Росимуществом не соответствуют законодательству и позволяют Росжелдору «самоустраниться от осуществления эффективного контроля» — в документах не прописаны целевые показатели. Кроме того, работы на общую сумму свыше 5 млрд рублей проведены без положительного заключения Главгосэкспертизы.
Генпрокурор потребовал провести служебную проверку руководства Росжелдора, внедрить контрактную систему и исключить передачу правкомиссией полномочий органам РЖД.