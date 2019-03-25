Полмиллиарда одним контрактом: администрация Истры готовит закупку на благоустройство всех дворов сразу

Daily Storm обнаружил на сайте госзакупок интересный лот в планах администрации подмосковной Истры: 474 млн рублей на благоустройство округа. Среди объектов — несколько десятков дворов в городах Дедовск и Истра. Почему власти региона поступили именно так, а не создали много разных контрактов с меньшими суммами, чтобы в каждом тендере могли участвовать разные компании? Ответ прост: огромную сумму за благоустройство всех дворов сразу получит только одна. Ранее мы уже писали про то, как аффилированные с Андреем Вихаревым (главой Истры) компании собирали госконтракты в Волоколамске — предыдущем месте работы чиновника.





Контракт на сумму 474,1 млн рублей должен появиться на сайте госзакупок в апреле этого года. Daily Storm нашел еще не размещенный лот среди плана закупок городского округа Истра на 2019 год. Огромный размер контракта объясняется очень просто: местная администрация решила объединить множество разных закупок в одну большую. Среди объектов лота указаны десятки адресов по всей Истре, а также по Дедовску — второму городу в округе.





Вместо того чтобы создать много тендеров, в которых смогли бы поучаствовать разные строительные фирмы, администрация Истры решила сделать одну, И, следовательно, все деньги — почти полмиллиарда рублей — получит одна компания.





Daily Storm обратился к ответственной за закупку, Ирине Вишкаревой — заместителю главы Истры Андрея Вихарева. Услышав про тему материала, Вишкарева сбросила вызов и больше на связь не выходила.





Координатор проекта Transparency International Russia Екатерина Петрова рассказала Daily Storm, что такая схема используется довольно часто и называется «укрупнение лота».





«Делается это потому, что после определенной суммы заказчик может включить дополнительные требования в виде опыта работы или каких-то мощностей, и плюс к этому совершенно неподъемной становится обеспечение контракта. Более мелкие организации, которые могли бы взять на себя отдельный город или район, — они уже не могут участвовать. Схема такая, полулегальная, потому что укрупнение еще доказать надо и не каждая антимонопольная служба готова оспаривать такие закупки», — объяснила Петрова.





Девушка также сообщила, что Transparency International Russia обратится с письмом к заказчику — администрации городского округа Истра — и возьмет предстоящую закупку на контроль.





Андрей Вихарев — известный любитель благоустройства. И кажется, мы даже знаем, какая компания получит огромный госконтракт. До работы главой в Истре Вихарев занимал аналогичную должность в Волоколамском районе. Сейчас там периодически проходят обыски по другим контрактам — тоже связанным с благоустройством.





Daily Storm писал о них в октябре 2018 года. Тогда выяснилось, что аффилированные с Вихаревым компании менее чем за полгода заработали более миллиарда рублей. Схема была предельно простая: на контракт заходили две связанные между собой компании, демпинг цен между их предложениями почти во всех случаях составлял всего 0,5%, и одна из фирм забирала контракт себе. От предприятий требовалось то же, что и в случае с Истрой, — благоустройство территорий возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Лама» и железнодорожного вокзала в Волоколамске.