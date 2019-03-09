Власти Венесуэлы обвинили США в кибератаке на энергосистему страны

После отключения электроснабжения в Каракасе и нескольких штатах Венесуэлы правительство Николаса Мадуро подаст жалобу в ООН, сообщает газета La Republica. Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет будут переданы доказательства проведения кибератаки на автоматизированную систему управления ГЭС Гури с территории США, заявил министр связи и информации Хорхе Родригес.





«Была совершена кибератака, направленная на автоматическую систему контроля гидроэлетростанции Гури. В ответ на атаку работа ГЭС была остановлена, что привело к прекращению энергоснабжения», — приводит газета слова министра.





По словам Родригеса, атака на систему энергоснабжения страны могла осуществляться из США и Каркас намерен передать улики американской причастности к массовому отключению электричества Мишель Бачелет, которая на днях посетит Венесуэлу во главе делегации ООН. «Через несколько дней делегация управления Верховного комиссара ООН по правам человека посетит в ближайшее время Венесуэлу. Мы передадим ей соответствующую жалобу, чтобы обеспечить уважение прав человека в нашей стране... и мы передадим им доказательства», — подчеркнул министр.