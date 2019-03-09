СМИ заподозрили КНДР в подготовке к запуску ракеты

Полученные с коммерческих спутников снимки объектов вблизи Пхеньяна позволяют предположить, что власти Северной Кореи готовятся к запуску ракеты, утверждает радиостанция National Public Radio (NPR). На снимках изображен участок, известный, как Санумдонг — объект, на котором КНДР собрала некоторые из своих межконтинентальных баллистических ракет и ракет, запускаемых со спутников. Проанализировать снимки радиостанция пригласила Джеффри Льюиса из института международных исследований Мидлбери в Монтерее.
«Если собрать все это воедино, то выходит так, что северокорейцы находятся в процессе создания ракеты», — приводит слова эксперта NPR. По мнению Льюиса, Пхеньян готовится к запуску спутника на орбиту. По его словам, еще до встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, северокорейские власти заявляли о планах запустить два спутника. «Мы знаем, что космический запуск был тем, о чем говорили северокорейцы», — отметил он и добавил, что американская внешняя политика слишком одержима космическими запусками Северной Кореи.
На снимках, сделанных 22 февраля DigitalGlobe и предоставленных радиостанции, изображены легковые и грузовые автомобили, припаркованные рядом с объектом Санумдонг. Также на них видны вагоны, которые находятся в соседнем железнодорожном дворе, с установленными рядом с ними двумя кранами.
Радиостанция приводит мнение и другого эксперта в области разведки и по оружию массового уничтожения — директора проекта Datayo в One Earth Future Мелиссы Ханхэм. Она проанализировала дополнительные снимки с сайта Sanumdong, сделанные 8 марта другой компанией, базирующейся в Сан-Франциско. По ее мнению, на снимках видно, что транспортная активность на Санумдонг снизилась. Это, считает эксперт, указывает на то, что ракета покинула объект. «К сожалению, я не могу использовать рентген, чтобы увидеть, что находится в поезде и сказать — это гражданская или военная ракета», — сказала Ханхэм.
Выступая на брифинге 7 марта, высокопоставленный представитель Госдепартамента заявил, что США будут рассматривать любые космические запуски КНДР, как нарушение достигнутых ранее договоренностей. «По нашему мнению, запуск космической ракеты-носителя с [полигона Сохэ] не будет соответствовать обязательствам, взятым на себя северокорейцами», — подчеркнул дипломат.
Ранее агентство Yonhap сообщило со ссылкой на южнокорейскую разведку и аналитический центр Beyond Parallel, что Северная Корея начала восстановительные работы на полигоне Тончхан-ни на западе страны, который может использоваться для запуска межконтинентальных ракет. По информации источников агентства, до недавнего времени на полигоне происходили демонтажные работы, однако, по последним данным, работники полигона начали восстанавливать его работоспособность.
Напомним, прошедший 27-28 февраля в Ханое саммит США и КНДР не привел к прогрессу в ядерном разоружении КНДР. Итогового соглашения по итогам встречи Трампа и Ким Чен Ына заключено не было. Согласно позиции Вашингтона, северокорейский лидер хотел полного снятия со свой страны американских санкций за демонтаж ядерного объекта в Йонбене, однако Штаты не согласились и отказались пойти навстречу в этом вопросе. В Пхеньяне заявили, что были согласны на частичное снятие санкций.