СМИ заподозрили КНДР в подготовке к запуску ракеты

Полученные с коммерческих спутников снимки объектов вблизи Пхеньяна позволяют предположить, что власти Северной Кореи готовятся к запуску ракеты, утверждает радиостанция National Public Radio (NPR). На снимках изображен участок, известный, как Санумдонг — объект, на котором КНДР собрала некоторые из своих межконтинентальных баллистических ракет и ракет, запускаемых со спутников. Проанализировать снимки радиостанция пригласила Джеффри Льюиса из института международных исследований Мидлбери в Монтерее.





«Если собрать все это воедино, то выходит так, что северокорейцы находятся в процессе создания ракеты», — приводит слова эксперта NPR. По мнению Льюиса, Пхеньян готовится к запуску спутника на орбиту. По его словам, еще до встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, северокорейские власти заявляли о планах запустить два спутника. «Мы знаем, что космический запуск был тем, о чем говорили северокорейцы», — отметил он и добавил, что американская внешняя политика слишком одержима космическими запусками Северной Кореи.





На снимках, сделанных 22 февраля DigitalGlobe и предоставленных радиостанции, изображены легковые и грузовые автомобили, припаркованные рядом с объектом Санумдонг. Также на них видны вагоны, которые находятся в соседнем железнодорожном дворе, с установленными рядом с ними двумя кранами.