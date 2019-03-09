Умер актер Владимир Этуш

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. Сразу после начала Великой отечественной войны записался на фронт добровольцем. Принимал участие в боях на Кавказе, освобождении Ростова-на-Дону и Украины. После тяжелого ранения в 1943 году получил инвалидность и был комиссован.





В 1944 году Этуш вернулся на четвертый курс Щукинского училища в Москве, в которое он был зачислен в качестве вольного слушателя в 1940 году. По окончании училища его приняли в Театр имени Вахтангова, где он вскоре стал одним из ведущих актеров. Первой заметной ролью актера в театре стал слуга Лаунс в комедии Уильяма Шекспира «Два веронца».





В кино Этуш начал сниматься в 1953 году. Его первой ролью стал флотоводец Сеид-Али в исторической кинокартине Михаила Рома «Адмирал Ушаков». Актер много снимался в комедиях Леонида Гайдая — Б. Г. Саахов из легендарной «Кавказской пленницы» (1966), инженер Андрей Брунс из экранизации «12 стульев» (1971) и стоматолог Антон Семенович Шпак из картины «Иван Васильевич меняет профессию» (1973).





Среди его последних работ в кино — роли в психологическом триллере «Классик» (1998), телесериале «Поворот ключа» (1999), новогоднем музыкальном фильме «Первый скорый» (2005), историческом приключенческом фильме/телесериале «Три мушкетера» (2013) режиссера Сергея Жигунова, кинокомедии «Убежать, догнать, влюбиться» (2013), драматическом телесериале режиссера Сергея Снежкина «Подросток» (2017) по одноименному роману Ф. М. Достоевского.





В 1964 году Этушу было присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР, а спустя семь лет — Народного артиста РСФСР. В 1981 году он стал Народным артистом СССР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».





С 1947 года - преподаватель, а с 1976 года — профессор кафедры актерского мастерства Высшего театрального училища имени Щукина. В 1987-2003 годах был ректором этого вуза, а с 2003 года — его художественным руководителем. В 2009-2011 годах занимал должность директора Центрального дома актера имени Яблочкиной. Член Союза кинематографистов РФ и Российской академии кинематографических искусств «Ника».





26 июня 2017 года Этуш был экстренно госпитализирован в реанимацию нейрохирургического отделения Московского НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии. 7 июля 2017 года актер был выписан из больницы.