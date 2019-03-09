СКР будет просить об аресте бывшего топ-менеджера Росгеологии

Следственный комитет России (СКР) обратится в Домодедовский суд Московской области с просьбой об аресте бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга, задержанного 8 марта в аэропорту Внуково по подозрению в крупном мошенничестве, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя главка СКР по Московской области Ольгу Врадий. Накануне газета «Коммерсантъ» рассказала подробности уголовного дела, возбужденного против Горринга.
«Следствие намерено сегодня [9 марта] ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Горринга меры заключения в виде заключения под стражу», — цитирует «Интерфакс» заявление Ольги Врадий. По ее словам, ходатайство об аресте экс-чиновника будет подано в Домодедовский суд Подмосковья.
Бывший замглавы Росгеологии был задержан по уголовному делу о незаконном выделении земельного участка в Московской области, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники. По данным газеты, оно было возбужденно еще несколько лет назад — сначала по статье о получении чиновниками взятки. Затем оно было переквалифицировано на мошенничество в особо крупном размере. Некоторые фигуранты по этому делу уже осуждены, отмечает издание.
По версии следствия, Горринг мог являться посредником в коррупционной схеме. Дело против него было выделено в отдельное производство, сообщил источник газеты.
29 января представитель советника главы Росгеологии Антон Сергеев рассказал Daily Storm, что в компании приняли решение об отставке Руслана Горринга на основании появления в Сети скандального ролика, в котором уволенный рассказывал об интимных отношениях со своими подчиненными. На сайте Росгеологии опубликовали сообщение, согласно которому в результате проведенной проверки в отношении Руслана Горринга «подтверждающих фактов нарушения трудовых отношений и разглашения коммерческой информации не установлено», однако контракт с ним был расторгнут.
В Сети в конце января был опубликован ролик, в котором Горринг играл в компьютерную игру-стрелялку PUBG, комментируя происходящее на мониторе. Во время стрима он начал угрожать союзнику по игре физической расправой за то, что тот забрал у него автомат, используя при этом нецензурную ругань и бандитский сленг. Горринг также утверждал, что у него есть свой шпион в одном из филиалов ведомства, и что он спит со своими подчиненными.