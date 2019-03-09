СКР будет просить об аресте бывшего топ-менеджера Росгеологии

Следственный комитет России (СКР) обратится в Домодедовский суд Московской области с просьбой об аресте бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга, задержанного 8 марта в аэропорту Внуково по подозрению в крупном мошенничестве, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя главка СКР по Московской области Ольгу Врадий. Накануне газета «Коммерсантъ» рассказала подробности уголовного дела, возбужденного против Горринга.





«Следствие намерено сегодня [9 марта] ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Горринга меры заключения в виде заключения под стражу», — цитирует «Интерфакс» заявление Ольги Врадий. По ее словам, ходатайство об аресте экс-чиновника будет подано в Домодедовский суд Подмосковья.