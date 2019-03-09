Володин выразил соболезнования родным и близким Владимира Этуша

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни народного артиста СССР Владимира Абрамовича Этуша, который скончался 9 марта в Москве.
«Приношу искренние соболезнования родным, близким, ученикам и поклонникам таланта народного артиста СССР Владимира Абрамовича Этуша, — отметил Володин. — Фронтовик, человек непростой судьбы, он всегда сохранял бодрость духа, искренность и чувство юмора».
По его словам, Владимир Этуш — легендарный актер Театра имени Вахтангова, хранитель театральных традиций вахтанговской школы, выдающийся педагог. «Его роли в фильмах «Кавказская пленница», «Тень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Буратино», «31 июня» стали классикой советского кинематографа», — подчеркнул спикер Госдумы.
«Его уход из жизни невосполнимая утрата для всех нас», — отметил Володин.
Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. В 19 лет ушел на фронт. Принимал участие в боях на Кавказе, освобождении Ростова-на-Дону и Украины. После тяжелого ранения в 1943 году получил инвалидность и был комиссован. После окончания в 1945 году Щукинского училища был принят в Театр имени Вахтангова, где прослужил более 70 лет. Прощание с народным артистом СССР состоится 12 марта в его родном театре. В этот же день актера похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.