Володин выразил соболезнования родным и близким Владимира Этуша

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. В 19 лет ушел на фронт. Принимал участие в боях на Кавказе, освобождении Ростова-на-Дону и Украины. После тяжелого ранения в 1943 году получил инвалидность и был комиссован. После окончания в 1945 году Щукинского училища был принят в Театр имени Вахтангова, где прослужил более 70 лет. Прощание с народным артистом СССР состоится 12 марта в его родном театре. В этот же день актера похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.