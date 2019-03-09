В багаже сотрудника посольства США в Шереметьево обнаружили мину

Сотрудник посольства США пытался провезти в аэропорт Шереметьево в багаже минометную мину с взрывателем, но без взрывчатого вещества, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что американское посольство извещено об инциденте и Москва расценивает случившееся, как попытку устроить провокацию. При этом в МИДе выразили надежду, что в посольстве разъяснят мотивы поступка своего дипломата.





«США, похоже, стараются протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около наших границ, но и изнутри. Причем с задействованием сотрудников своего посольства», — цитирует заявление МИД РФ РИА Новости.





По данным агентства, предмет, похожий на минометную мину, нашли утром 9 марта при просвечивании багажа американского дипломата. Как сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве, вызванные на место инцидента взрывотехники подтвердили, что в багаже сотрудника посольства США находилась минометная мина с взрывателем, но без взрывчатого вещества. При этом было отмечено, что внутри корпуса снаряда присутствуют его следы.





Сотрудник американской дипломатической миссии, рассказали дипломаты агентству, покидал Россию после командировки. По его словам, он приобрел пустую минометную мину «для личной коллекции». В МИД РФ также отметили, что этот сотрудник американского посольства имеет непосредственное отношение к Вооруженным силам США.





«Американский дипломат сознательно пошел на провокацию с миной, после изъятия снаряда он вылетел в Нью-Йорк», — говорится в распространенном пресс-службой МИД РФ сообщении.





В МИД РФ выразили надежду на то, что американское посольство разъяснит мотивы своего сотрудника, пытавшегося пронести в своем багаже в аэропорт Шереметьево минометную мину.