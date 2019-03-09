«Мало работают»: Чиновник из Чувашии объяснил низкие зарплаты бюджетников

Размер заработной платы бюджетников зависит от личных качеств и трудолюбия, заявил руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев, отвечая на вопрос во время сессии Госсовета 7 марта, почему некоторые учителя и врачи в республике получают маленькие зарплаты. По его словам, трудолюбивые и нагруженные педагоги и медики получают хорошую зарплату, а те, кто мало получает «мало работают».





«Есть учителя, которые получают мало, но они мало работают. Порядочные, добросовестные, трудолюбивые , нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату», — цитирует чиновника портал Ch.versia.ru.





Васильев также прокомментировал замечание депутата от КПРФ Григория Данилова о том, что согласно последним указам президента России Владимира Путина зарплата педагогов и медиков должна зависеть от средней заработной платы по региону и быть не ниже, чем на 200%. По его мнению, оппозиция стремится заработать политические очки, выносят на публичное обсуждение такие «болезненные вопросы». Затем руководитель администрации главы республики предложил вынести этот вопрос на правительственный час и разбирать каждый конкретный случай.