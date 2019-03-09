Суд арестовал бывшего топ-менеджера Росгеологии на два месяца

Домодедовский городской суд Московской области арестовал бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, на два месяца, сообщает ТАСС. Защита экс-замглавы заявила, что будет обжаловать решение суда о вынесенной мере пресечения. Судебное заседание проходило в закрытом режиме по просьбе адвокатов Горринга. Журналистов пустили в зал только на оглашение решения.





«Суд постановил: избрать в отношении Горринга меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 мая», — цитирует судью Александра Скрипста агентство.