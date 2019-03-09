Суд арестовал бывшего топ-менеджера Росгеологии на два месяца

Домодедовский городской суд Московской области арестовал бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, на два месяца, сообщает ТАСС. Защита экс-замглавы заявила, что будет обжаловать решение суда о вынесенной мере пресечения. Судебное заседание проходило в закрытом режиме по просьбе адвокатов Горринга. Журналистов пустили в зал только на оглашение решения.
«Суд постановил: избрать в отношении Горринга меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 мая», — цитирует судью Александра Скрипста агентство.
Следствие настаивало на аресте Горринга, которому предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ. В свою очередь защита экс-чиновника отвергла все выдвинутые против него обвинения и посчитала «нецелесообразным удовлетворять ходатайство следствия» об аресте. Адвокат Николай Казанцев, в частности, пояснил, что уголовное дело было возобновлено спустя восемь лет после возбуждения и его подзащитный не считает себя причастным «к какому-либо преступлению».
Бывший замглавы Росгеологии был задержан сотрудниками ФСБ и уголовного розыска по делу о незаконном выделении земельного участка в Московской области 8 марта в аэропорту Внуково. По версии следствия, он мог являться посредником в коррупционной схеме. Уголовное дело было возбужденно еще несколько лет назад — сначала по статье о получении чиновниками взятки. Затем оно было переквалифицировано на мошенничество в особо крупном размере. Некоторые фигуранты по этому делу уже осуждены.
29 января представитель советника главы Росгеологии Антон Сергеев рассказал Daily Storm, что в компании приняли решение об отставке Руслана Горринга на основании появления в Сети скандального ролика, в котором уволенный рассказывал об интимных отношениях со своими подчиненными. На сайте Росгеологии опубликовали сообщение, согласно которому в результате проведенной проверки в отношении Руслана Горринга «подтверждающих фактов нарушения трудовых отношений и разглашения коммерческой информации не установлено», однако контракт с ним был расторгнут.